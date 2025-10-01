„Poražen, ale milován,“ zdůraznil titulek britské BBC.
Chelsea porazila Benfiku 1:0, což bylo toho romantického večera vedlejší. Pozornost všech okolo logicky sebral Mourinho.
Jeden z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších trenérů Chelsea, kde po vítězství v Lize mistrů s Portem v roce 2004 rozjel velikou kariéru.
„Když jsem sem přicházel, nikdo na mě nečekal. Všude spousta pochybností, nejistot. Teď už si všichni myslí, že mám schopnost věci rozhýbat,“ líčil Mourinho, přezdívaný The Special One.
Tak se ostatně pojmenoval sám hned na začátku svého prvního působení v Chelsea. I proto si o něm na Ostrovech mysleli, že je prostě arogantní.
„Tenkrát se mě zeptali, jestli mám na Premier League. Ha? Tak jsem zareagoval schválně trochu agresivněji: Já jsem vítěz Ligy mistrů, žádný pan Nikdo, ale jsem Výjimečný. Bum a už mi to zůstalo,“ vysvětloval později.
Drsnější tvář si však před novináři zachovává stále.
“The best cookies in London” Chelsea stalwart, Brian Pullman, who recently retired from serving Jose Mourinho custard creams (among many other duties in a 55 year club career)reunited with his favourite manager. 🍪 pic.twitter.com/YQpf7YtSjw— Gary Cotterill (@gary_cotterill) September 30, 2025
Jenže jakmile se v úterý v Londýně otočil zády ke kamerám, úplně zjihnul.
Na předzápasové tiskové konferenci ho navštívila i Theresa Connellyová, pracovnice v úseku pro média, která v klubu působí už 48 let. Mourinho k ní div neutíkal, rozpřáhl ruce a nadšeně ji objal. Se všemi v klubu se dlouho zdravil a nikoho neopomněl.
Chelsea dal dohromady pět let své kariéry během dvou štací v letech 2004-07 a 2013-15. Anglickou ligu vyhrál třikrát.
I proto hned co vylezl na trávník, spustil se jásot tamních fanoušků. Opakovaně vyvolávali jeho jméno a skandovali. On jim na oplátku posílal vzdušné polibky a vytrvale mával na všechny strany.
Emotivní návrat na Stamford Bridge! 🥹— Nova Sport (@novasport_cz) September 30, 2025
𝑱𝒐𝒔𝒆 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐 dnes s Benficou vyzve svůj bývalý klub z Chelsea, kde má stále spoustu známých. A po tiskovce tak šel Portugalec pár z nich pozdravit! 🔵👋#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/3ocWr8nIwl
„Když jsem v Londýně, bydlím kousek od stadionu a potkávám je každý den na ulici. Vím, že tenhle vztah je navždy. Doufám, že se sem za dvacet let vrátím se svými vnoučaty. Chelsea patří do mé kroniky a já zase do té jejich,“ rozplýval se Mourinho.
„Diváky vnímáte, ale samozřejmě jsem se soustředil na zápas. Jen renomé mi nikdy nestačí. Pokud jsem v práci, je to proto, že rád každý den riskuji. Zoufale toužím vyhrát další zápas, to je moje povaha,“ pokrčil rameny.
Což dokázal třeba tím, že v nastavení dostal žlutou kartu za protesty. Ve dvaašedesáti je stále při chuti. Hned po vyhazovu z Fenerbahce, což bylo v podstatě vysvobození, hned chňapl příležitost a kývl Benfice, kam se vrátil po 25 letech.
Nikomu už nemusí vítěz Ligy mistrů, Evropské ligy i Konferenční ligy nic dokazovat. Jenže on trénování miluje.
Už po konci ve Fenerbahce pošilhával po návratu do Premier League, jenže zvítězil domov. I když po tom, co v úterý večer zažil, se mu určitě bude ještě dlouho stýskat.