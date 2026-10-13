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ONLINE: Lens hraje se Sportingem, pak jdou do akce Arsenal či Barcelona

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Sledujeme online   18:30

Fotbalisté Bayernu v čele s útočníkem Harry Kanem se chystají na duel ligy mistrů ve Stavangeru. | foto: AP

Vedle souboje Slavie v Baku se v úterý hraje dalších osm utkání druhého kola fotbalové Ligy mistrů. Od 18.45 Lens, přemožitel českého šampiona z úvodního dějství, hraje se Sportingem. Od 21.00 jsou v akci Arsenal, Bayern Mnichov, Barcelona, Inter Milán či Atético Madrid proti Manchesteru United. Všechny duely můžete sledovat v online reportážích.

Na úvod sezony v polovině září z favoritů podlehly Atlético Madrid v Liverpoolu a Inter Milán na Realu Madrid.

Arsenal, Bayern i Barcelona svá utkání zvládly vítězně. Jak si povedou v druhém kole?

Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
Inter Milán Inter Milán : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
RB Lipsko RB Lipsko : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
Villarreal Villarreal : Neapol Neapol 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Racing Lens Racing Lens : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
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Sestavy:
Risser – Ganiou, Baidoo, Antonio – Abdulhamíd, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin (C), Ivanović, Kadile.
Sestavy:
Pereira – Fresneda, Quaresma, G. Inácio (C), M. Araújo – Simões, Altimira, Doumbia – Catamo, Suárez, Irankunda.
Náhradníci:
Gorgelin – Aguilar, Čelik, Bulatović, Sotoca, Titráwí, Hazard, Édouard, Todibo, Skóraś, Sagnan, Mesloub.
Náhradníci:
R. Silva – Andersen, Ioannidis, Nel, Vagiannidis, Zekrí, Lima, Derry, Guilherme, Ba, Gonçalves, Felicissimo.

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (všichni CRO)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
Arsenal Arsenal : Lille Lille 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Sabah Baku Sabah Baku : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Sestavy:
Markovič – Holeš (C), N'Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Ayaosi – Chorý.
Náhradníci:
Mirzammadov, Ramazanov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Isajev, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Severina, R. Fernandes, Mbina.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Kubiak, Chytil, Isife, Suleiman, Diakité, Nowak, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Žluté karty:
14. Simić
Žluté karty:

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Artis Brno B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 11. kolo - 13. 10. 2026:Artis Brno B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.75
  • 3.62
  • 3.12
Sabah vs. SlaviaFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:Sabah vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.00
  • 3.40
  • 1.95
Lens vs. Sporting LisabonFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:Lens vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.50
  • 3.20
  • 3.00
Villarreal vs. NeapolFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:Villarreal vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
13. 10. 21:00
  • 2.12
  • 3.65
  • 3.54
Viking vs. BayernFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:Viking vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
13. 10. 21:00
  • 19.00
  • 11.20
  • 1.12
RB Lipsko vs. EindhovenFotbal - 2. kolo - 13. 10. 2026:RB Lipsko vs. Eindhoven //www.idnes.cz/sport
13. 10. 21:00
  • 1.54
  • 5.29
  • 5.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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