ONLINE: Lens hraje se Sportingem, pak jdou do akce Arsenal či Barcelona

Na úvod sezony v polovině září z favoritů podlehly Atlético Madrid v Liverpoolu a Inter Milán na Realu Madrid.
Arsenal, Bayern i Barcelona svá utkání zvládly vítězně. Jak si povedou v druhém kole?
Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR)Přejít na online reportáž
.
Risser – Ganiou, Baidoo, Antonio – Abdulhamíd, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin (C), Ivanović, Kadile.
Pereira – Fresneda, Quaresma, G. Inácio (C), M. Araújo – Simões, Altimira, Doumbia – Catamo, Suárez, Irankunda.
Gorgelin – Aguilar, Čelik, Bulatović, Sotoca, Titráwí, Hazard, Édouard, Todibo, Skóraś, Sagnan, Mesloub.
R. Silva – Andersen, Ioannidis, Nel, Vagiannidis, Zekrí, Lima, Derry, Guilherme, Ba, Gonçalves, Felicissimo.
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (všichni CRO)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)Přejít na online reportáž
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Markovič – Holeš (C), N'Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Ayaosi – Chorý.
Mirzammadov, Ramazanov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Isajev, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Severina, R. Fernandes, Mbina.
Domčak, Rezek – Kubiak, Chytil, Isife, Suleiman, Diakité, Nowak, Barčot, Kotrba, Potměšil.
14. Simić
Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)Přejít na online reportáž