Hrozí Liga mistrů bez českých fotbalistů. Naději drží Slavia

Poté co zhasly plzeňské naděje, je pochopitelně ve hře Slavia, která se soupeře pro play off dozví v pondělí. Pokud postoupí, Česko se může těšit minimálně na šest velkých zápasů v nóbl kulisách.

Ale když ne?

Pak reálně hrozí, že vymizí česká stopa v soutěži s hvězdičkami ve znaku.

Ve stejnou dobu jako Plzeň skončil sen o Lize mistrů i pro Eindhoven, který s reprezentačním talentem Michalem Sadílkem v sestavě nestačil na Basilej.

A dál?

České vyslance mezi evropskou šlechtou nenajdete. Léta držel prapor Petr Čech, pravidelně Ligu mistrů hrávalo i duo Vaclík–Suchý, loni si ji vyzkoušel Kadeřábek s Hoffenheimem.

Letos je šance, že někdo z krajánků naskočí, mizivá. V kádru italského Bergama je devatenáctiletý stoper Heidenreich, ale těžko se hned propracuje do sestavy. Ještě těžší pozici bude mít gólman Jaroš v Liverpoolu, i když v přípravě za áčko už nastoupil.

Za dorost Juventusu kope nadějný osmnáctiletý útočník Penner, ale že by se už letos prodral mezi Ronalda a spol., to zní jako sci-fi. Šanci na postup do skupiny by měl obránce Lecjaks z Dinama Záhřeb, které čeká dvojzápas s Ferencvárosem Budapešť, jenže po návratu z hostování se ani nedostal na pohárovou soupisku a podle chorvatských médií by měl brzy rozvázat smlouvu.

Českou tradici v Lize mistrů tak může zachovat buď Slavia, nebo velký přestup.

Kolem reprezentačního gólmana Koubka z Rennes už dlouho krouží Porto, které příští týden bude o postup soupeřit s Krasnodarem.

Exkluzivní společnosti by se mohl přiblížit útočník Schick: AS Řím sice mezi evropskou elitu neproklouzl, ale mladého čahouna dlouhodobě sleduje Dortmund.

Ovšem jistotu, kterou Česko mívalo v minulých letech, tentokrát nemá. O to větší odpovědnost bude za tři týdny ležet na Slavii. Od Ligy mistrů ji dělí jen dva zápasy.