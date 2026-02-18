Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Autor:
  11:16
Během krátké chvíle na sebe dvakrát upoutal pozornost. Nejprve fotbalově, když krásně vymetl šibenici a vstřelil gól, jenž nakonec Realu Madrid v Lize mistrů vyhrál zápas (1:0). O pár okamžiků později ovšem Vinícius Júnior upozornil rozhodčího, že ho jeden z hráčů Benfiky rasisticky urážel.
Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si...

Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si Vinícius Júnior stěžoval na rasismus. | foto: Reuters

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior si v utkání s Benfikou stěžuje...
Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) opouští trávník poté, co si v...
Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior si v utkání s Benfikou stěžuje...
Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...
8 fotografií

Francouz Letexier v tu chvíli překřížil ruce a dle protokolu utkání přerušil.

U laviček se následně strhla šarvátka mezi hráči obou týmů, trenéry i realizačními týmy. Vinícius si nejprve promluvil s koučem soupeře Josém Mourinhem, načež si sedl na lavičku a dlouho nechtěl pokračovat.

Co přesně téhle situaci předcházelo?

Po vstřelené brance Vinícius doběhl k rohovému praporku, kde zatancoval a posléze za svou oslavu obdržel žlutou kartu. Když pak stál u středového kruhu, přišel k němu Argentinec Gianluca Prestianni, dresem si zakryl pusu a něco mu řekl.

Vzápětí už Vinícius běžel za rozhodčím.

„Řekl, že je opice. A ne jednou,“ popisoval po zápase novinářům útočník Kylian Mbappé. „Tohle je prostě nepřijatelné. Hráč v nejlepší evropské klubové soutěži se takhle nemůže chovat. Už by v Lize mistrů nikdy neměl nastoupit.“

„Rasisti jsou především zbabělci. Musí si zakrýt pusu na důkaz toho, jak jsou slabí. Ale přesto mají ochranu těch, kteří by je měli trestat. A místo toho dostanu žlutou za oslavu,“ napsal pak Vinícius na sociální sítě.

A co na to Prestianni?

„Chci všechny ujistit, že jsem Viniho rasisticky neurážel, bohužel mi očividně špatně rozuměl. Nic rasistického jsem neřekl a mrzí mě výhrůžky, které slyším od hráčů Realu Madrid,“ reagoval a hájil se tím, že mu pouze vyčítal jeho chování.

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior si v utkání s Benfikou stěžuje...
Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) opouští trávník poté, co si v...

UEFA sdělila, že celý incident prošetří a do té doby situaci nebude komentovat. Jelikož si ale Prestrianni zakryl ústa, bude prakticky nemožné dokázat, co přesně Brazilcovi řekl.

„Na to se musí ptát Prestianniho. Ale já nemám důvod Viníciusovi nevěřit,“ zdůraznil Álvaro Arbeloa, kouč Realu. „Když si zakryjete ústa dresem, než něco řeknete, asi chcete říct něco opravdu ošklivého. A on použil opravdu závažnou urážku,“ přidal záložník Federico Valverde.

Oficiální účet portugalského klubu v návaznosti na jejich reakce sdílel video celé situace s popiskem: „Jak ukazují záběry, vzhledem ke vzdálenosti nemohli hráči Realu slyšet, co mu řekl.“

„Kde hraje Vinícius, něco se stane“

Kouč Benfiky José Mourinho zpočátku reagoval smířlivě. „Mluvil jsem s Viníciusem i Prestriannim, každý mi řekl něco jiného. V tuhle chvíli se nekloním na stranu ani jednoho a nechci být zaujatý,“ krčil rameny.

Pak si ale neodpustil rýpavou poznámku směrem k oslavě, kterou Brazilec předvedl.

„Když dáš gól, prostě ho oslav s respektem a nechovej se takhle. Není to poprvé, co si zrovna on stěžuje na rasismus, stalo se to už na několika stadionech. Kdekoliv, kde Vinícius hraje, se něco stane. Benfica rozhodně není rasistický klub. Už na hřišti jsem mu řekl, že největší hráč klubové historie je černoch (Eusébio, pozn. redakce),“ zdůraznil.

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích fanoušků. Uklidňoval ho i portugalský trenér José Mourinho.

Z celé situace byl Mourinho, jenž mimochodem Real v minulosti trénoval, natolik rozpálený, že pak za stížnosti směrem k sudímu dostal v krátkém sledu dvě žluté karty. Příští týden tak v odvetě nebude na lavičce.

„To, že tímhle způsobem omlouvá rasismus, je velká chyba,“ kritizoval ho pak někdejší záložník Clarence Seedorf.

„Nechápu, o čem se vůbec bavíme. Že se to stalo kvůli jeho gólu a oslavě? Vážně? Dokážu se do něj vcítit, mně se to stalo několikrát. Jsem zvědavý, co s tím UEFA udělá,“ zastal se Viníciuse i někdejší kanonýr Arsenalu Thierry Henry.

Zápas se zhruba po deseti minutách opět rozjel a tentokrát se dohrál bez výraznějšího přerušení, byť na Viníciuse jednou z hlediště přiletěla láhev s vodou a po zbytek utkání poslouchal hlasitý pískot při každém doteku s balonem.

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Není to každopádně poprvé, co otevřeně bojuje s rasismem.

Nejznámější je necelé tři roky starý incident z utkání na Valencii, kdy ho podobně uráželi domácí fanoušci. Tři z nich pak byli odsouzeni k osmi měsícům vězení.

Agentura Reuters spočítala, že od roku 2022 bylo podáno 18 stížností na rasismus vůči Viníciusovi.

„Nic, co se stalo v úterý večer, není pro mě ani mou rodinu něčím novým,“ uzavřel Vinícius.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
Tipsport - partner programu
FK Karabach vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
18.2. 18:45
  • 7.56
  • 5.30
  • 1.40
Bruggy vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 3.81
  • 3.80
  • 1.99
Bodo/Glimt vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 4.70
  • 4.25
  • 1.72
Olympiakos Pireus vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 2.48
  • 3.36
  • 3.07
Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
25.2. 18:45
  • 2.04
  • 3.72
  • 3.28
Real Madrid vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
25.2. 21:00
  • 1.45
  • 4.80
  • 5.92
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si...

Během krátké chvíle na sebe dvakrát upoutal pozornost. Nejprve fotbalově, když krásně vymetl šibenici a vstřelil gól, jenž nakonec Realu Madrid v Lize mistrů vyhrál zápas (1:0). O pár okamžiků...

18. února 2026  11:16

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...

17. února 2026  18:35,  aktualizováno  23:20

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

O víkendu proti Freiburgu přihrál na dva góly, o dva dny později fotbalový reprezentant Vladimír Coufal z Hoffenheimu slavnostně pózoval se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem a svým dresem s...

17. února 2026  17:57

Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti...

Dvanáct semifinálových účastí za posledních deset let, z toho pět triumfů. Španělské fotbalové kluby jsou v moderní éře Ligy mistrů nejúspěšnější. Vyřazovací část letošního ročníku začíná právě v...

17. února 2026  16:49

Saka prodloužil smlouvu s Arsenalem. Bude nejlépe placeným fotbalistou týmu

Bukayo Saka (Arsenal) po vstřeleném gólu.

Anglický fotbalový reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300...

17. února 2026  16:28

Máte na to názor? Tak vidíte, odešel Flick z rozhovoru. Barcelona cítí křivdu kvůli faulu

Barcelonští fotbalisté po inkasovaném gólu na 1:2 od Girony si stěžují u...

Ten moment z konce zápasu nechtěl rozebírat tak urputně, že se o něm stejně mluví nejvíc. Znovu je středem pozornosti Barcelona. A zcela po právu. Její trenér Hansi Flick dostával stejnou otázku...

17. února 2026  14:01

Když vyhrajeme, možná vyplatím odměnu, hlásí Hamza před speciálním zápasem

Pardubický fotbalista Jiří Hamza

Stoper Jiří Hamza je jednou ze zimních posil fotbalových Pardubic, s jejímž přínosem se počítalo spíš do budoucna. „Podle původní domluvy mi trenér Jan Trousil dával klidně půl roku na zapracování,“...

17. února 2026  9:41

Rangers a Celtic, už čtyřicet let. Rozbourají duopol Hearts s Fergusonem na telefonu?

Fotbalisté Heart of Midlothian během utkání s Rangers.

Říká se, že nikde na fotbalové planetě nevládne větší rivalita než mezi nimi. Ale stejně to už začíná být trochu nuda. Vlastně už je to nuda velmi dlouho. Nekonečně dlouho! Jakmile odstartuje skotská...

17. února 2026  7:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

16. února 2026

Masopust: Klub legend? Jubilea mám rád! Liberec vnímá jako vilu s wellness

Liberecký Lukáš Masopust bojuje o míč s Vasilem Kušejem ze Slavie.

Minulý týden oslavil 33. narozeniny a poté vstoupil do Klubu legend. Lukáš Masopust odehrál v neděli svůj 300. zápas v české nejvyšší fotbalové soutěži a na postu stopera pomohl Liberci k čistému...

16. února 2026  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.