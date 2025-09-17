Karabach šokoval Benfiku, ta hned po zápase odvolala trenéra. Přijde Mourinho?

„Rozhodli jsme, že Bruno Lage nebude pokračovat jako kouč Benfiky. Nevypadli jsme z žádné soutěže, ale usoudili jsme, že je čas na změnu,“ oznámil prezident Rui Costa novinářům asi hodinu po konci oficiální tiskové konference s trenéry obou mužstev.
Large s něčím podobným nejspíš tak trochu počítal.
„Naši fanoušci si takový výkon a výsledek nezasloužili. Hlavní odpovědnost nesu já, a pokud prezident klubu cítí, že v tuto chvíli nejsem ten pravý člověk pro tuhle práci, nebudu dělat problémy. S Benfikou jsem zažil skvělé chvíle, nikdy nebudu stát klubu v cestě,“ naznačil.
O hodinu později už byl bez práce.
Benfica přitom do sezony vstoupila skvěle. V superpoháru porazila Sporting a z úvodních osmi utkání sedmkrát vyhrála a jen jednou remizovala – v play off Ligy mistrů s Fenerbahce, které nakonec stejně vyřadila. Turecký celek mimochodem vedl Mourinho, jenž po vyřazení dostal padáka.
Teď to vypadá, že by mohl právě Benfiku převzít.
Ta v pátek nejprve ztratila body se Santa Clarou (1:1) a následovala porážka s Karabachem, což vedení stačilo, aby se odhodlalo k ráznému a poměrně nečekanému kroku. Favorit v úterý sice šel do vedení, jenže pak následoval nevídaný zkrat. Ještě do poločasu snížil Leandro Andrade, krátce po změně stran srovnal Duran a v 86. minutě rozhodl Kaščuk.
Karabach, jenž se do milionářské soutěže vrátil po osmi letech, tak hned v prvním utkání srovnal svůj bodový zisk z loňského ročníku Evropské ligy, kde nakonec skončil poslední. A k tomu si ještě připsal trenérský skalp.
„Máme za sebou těžký týden. Další trenér Benfiky musí být rozený vítěz, který posune mužstvo na další úroveň. Jména říkat nebudu, ale budeme mít kouče už na další ligový zápas na hřišti AFS,“ ujistil Costa, jehož brzy čekají volby a obhajoba postu prezidenta klubu.
Na pozici trenéra favorizuje Mourinha portugalský deník A Bola, o probíhajících jednáních nicméně informují i další zahraniční média.
Byl by to velký návrat. V Benfice totiž v roce 2000 jeho trenérská kariéra započala. Poté, co dělal asistenta v Portu a Barceloně, nahradil Juppa Heynckese a poprvé si vyzkoušel pozici hlavního kouče. U mužstva však vydržel pouhých deset zápasů, načež kvůli sporům s prezidentem klubu rezignoval.
José, máš padáka! Mourinho už se s Plzní nepotká, vrátí se do Premier League?
O necelé čtyři roky později pak s Portem senzačně vyhrál Ligu mistrů. Následovaly dva tituly v Premier League s Chelsea, treble s Interem Milán, angažmá v Realu Madrid či úspěšný návrat do Chelsea. S Manchesterem United pak ovládl Evropskou ligu, s AS Řím pro změnu tu Konferenční a zkoušel to i na lavičce Tottenhamu.
Poslední rok strávil ve Fenerbahce, kde se jeho působení neslo ve znamení mnoha skandálů, vyloučení a sporů s rozhodčími. Skončil poté, co v létě s klubem nezvládl kvalifikaci o Ligu mistrů. Vyřadila ho právě Benfica, na jejíž lavičku teď možná usedne.
Mimochodem, pokud to klapne, čekají ho minimálně dva pikantní střety. Benfica se totiž v rámci hlavní fáze utká s Chelsea a Realem Madrid.