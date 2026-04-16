Klukovina, která Real stála zápas. Za tohle ale nemůžete vylučovat, zlobil se Arbeloa

  11:09
Divil se a vyčítavě probodával sudího Vinčiče pohledem. Nejvíc se ale francouzský záložník Eduardo Camavinga může zlobit sám na sebe. Proti Bayernu Mnichov si v závěru odvety čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů nechal dát zbytečnou druhou žlutou kartu, když po vlastním faulu odešel z balonem několik metrů od místa přestupku. Oslabený Real pak dvakrát inkasoval a po porážce 3:4 (celkově 4:6) vypadl.
Hráči Realu Madrid nechápou vyloučení Eduarda Camavingy v utkání s Bayernem Mnichov. | foto: Reuters

Bayern byl v početní výhodě nemilosrdný. Než se Real stačil přeorganizovat, dostal gól od Díaze, načež výsledek pečetil v nastavení Olise.

„Za něco takového hráče nemůžete vyloučit. Sudí si asi neuvědomil, že už má žlutou a zkazil skvělý a vyrovnaný zápas. My jsme pak ani nestihli vystřídat, dostali jsme gól a v tu chvíli bylo po utkání,“ zlobil se kouč Álvaro Arbeloa.

Je pravda, že ve většině případů by Camavinga za podobný prohřešek druhou žlutou kartu nejspíš nedostal. Ani Vinčič by mu ji možná neudělil, což je patrné z jeho reakce – když Camavingu potrestá, otočí se, ale vzápětí mu i díky reakcím hráčům Bayernu dojde, že ho musí vyloučit.

To však Camavingu neomlouvá.

Do hry přišel po hodině hry s cílem oživit a vyztužit střed pole. V 78. minutě ale nejprve na vlastní půlce zatáhl za dres Jamala Musialu, o osm minut později pak fauloval pro změnu kousek za vápnem soupeře. Místo aby se otočil, udělal s balonem několik kroků do strany a pak ho ještě vzal do ruky.

„Podle mě se rozhodčí zachoval správně. Camavinga nám nechtěl dát balon, abychom mohli rychle rozehrát,“ hodnotil Díaz. „Jasná červená,“ přidal útočník Harry Kane.

„Sudí byl asi rozptýlený a nedošlo mu, že dává druhou žlutou kartu. Camavinga tomu určitě mohl předejít, ale v takovém zápase za takového stavu, kdy navíc Bayern nemohl mít rychlou rozehrávkou žádnou velkou výhodu, mi to přijde přísné,“ zamyslel se někdejší španělský sudí Mateu Lahoz pro platformu Movistar+.

I proto hned po závěrečném hvizdu hráči Realu obsypali Vinčiče, což vyústilo v další vyloučení – červenou kartu obdržel turecký záložník Güler, autor dvou branek v utkání.

„Nespravedlivé,“ prohodil stoper Militao když procházel po utkání v útrobách stadionu kolem hloučků novinářů. „Vtip,“ přidal záložník Bellingam.

Po chvíli je následoval také hříšník Camavinga, který jen s prázdným výrazem pokračoval dál. Druhá žlutá možná byla přísná, sám ale moc dobře ví, že byla především zbytečná.

„Chvilkový zkrat je stál celý zápas,“ komentoval někdejší záložník Steven Gerrard.

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Kdo ví, jak by utkání, který mířilo do prodloužení, dopadlo, kdyby oba týmy pokračovaly v plném počtu.

Bayern byl sice herně lepší, Real však opakovaně hrozil z rychlých protiútoků, z nichž vstřelil Mbappé třetí branku. Předtím se dvakrát trefil zmíněný Güler – nejprve zužitkoval obrovskou Neuerovu chybu v rozehrávce a pak krásně umístil volný přímý kop.

„Podle mě jsme postoupili zaslouženě. Přišlo mi navíc, že třetí gól Realu neměl platit, protože Rüdiger předtím fauloval Laimera,“ tvrdil Kane.

„Odehráli jsme skvělý zápas. Mrzí mě to za hráče, kteří se snažili, a za fanoušky, kteří zápas sledovali. Sice jsme nepostoupili, ale do Madridu se vracíme s pocitem, že jsme odevzdali všechno,“ pronesl Arbeloa.

Sám v tuhle chvíli neví, co s ním bude.

Přišel v lednu místo odvolaného Xabiho Alonsa a ačkoliv se pod ním herní projev zlepšil, nejspíš nezíská žádnou trofej. Poslední šanci má Real v lize, kde však ztrácí sedm kol před koncem už devět bodů na vedoucí Barcelonu.

„Vždycky jsem chtěl tomuhle klubu pomoct, jakkoliv to jen jde. To budu dělat do posledního dne. Neřeším svou budoucnost a přijmu jakékoliv rozhodnutí,“ uzavřel.

Bude v Realu pokračovat i v příští sezoně? A pokud ne – kdo ho nahradí?

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon

