Klukovina, která Real stála zápas. Za tohle ale nemůžete vylučovat, zlobil se Arbeloa

Bayern byl v početní výhodě nemilosrdný. Než se Real stačil přeorganizovat, dostal gól od Díaze, načež výsledek pečetil v nastavení Olise.
„Za něco takového hráče nemůžete vyloučit. Sudí si asi neuvědomil, že už má žlutou a zkazil skvělý a vyrovnaný zápas. My jsme pak ani nestihli vystřídat, dostali jsme gól a v tu chvíli bylo po utkání,“ zlobil se kouč Álvaro Arbeloa.
Je pravda, že ve většině případů by Camavinga za podobný prohřešek druhou žlutou kartu nejspíš nedostal. Ani Vinčič by mu ji možná neudělil, což je patrné z jeho reakce – když Camavingu potrestá, otočí se, ale vzápětí mu i díky reakcím hráčům Bayernu dojde, že ho musí vyloučit.
To však Camavingu neomlouvá.
Do hry přišel po hodině hry s cílem oživit a vyztužit střed pole. V 78. minutě ale nejprve na vlastní půlce zatáhl za dres Jamala Musialu, o osm minut později pak fauloval pro změnu kousek za vápnem soupeře. Místo aby se otočil, udělal s balonem několik kroků do strany a pak ho ještě vzal do ruky.
„Podle mě se rozhodčí zachoval správně. Camavinga nám nechtěl dát balon, abychom mohli rychle rozehrát,“ hodnotil Díaz. „Jasná červená,“ přidal útočník Harry Kane.
„Sudí byl asi rozptýlený a nedošlo mu, že dává druhou žlutou kartu. Camavinga tomu určitě mohl předejít, ale v takovém zápase za takového stavu, kdy navíc Bayern nemohl mít rychlou rozehrávkou žádnou velkou výhodu, mi to přijde přísné,“ zamyslel se někdejší španělský sudí Mateu Lahoz pro platformu Movistar+.
Eduardo Camavinga zápas s Bayernem po dvou žlutých nedohraje! Názory? 😲🟥
I proto hned po závěrečném hvizdu hráči Realu obsypali Vinčiče, což vyústilo v další vyloučení – červenou kartu obdržel turecký záložník Güler, autor dvou branek v utkání.
„Nespravedlivé,“ prohodil stoper Militao když procházel po utkání v útrobách stadionu kolem hloučků novinářů. „Vtip,“ přidal záložník Bellingam.
Po chvíli je následoval také hříšník Camavinga, který jen s prázdným výrazem pokračoval dál. Druhá žlutá možná byla přísná, sám ale moc dobře ví, že byla především zbytečná.
„Chvilkový zkrat je stál celý zápas,“ komentoval někdejší záložník Steven Gerrard.
Kdo ví, jak by utkání, který mířilo do prodloužení, dopadlo, kdyby oba týmy pokračovaly v plném počtu.
Bayern byl sice herně lepší, Real však opakovaně hrozil z rychlých protiútoků, z nichž vstřelil Mbappé třetí branku. Předtím se dvakrát trefil zmíněný Güler – nejprve zužitkoval obrovskou Neuerovu chybu v rozehrávce a pak krásně umístil volný přímý kop.
„Podle mě jsme postoupili zaslouženě. Přišlo mi navíc, že třetí gól Realu neměl platit, protože Rüdiger předtím fauloval Laimera,“ tvrdil Kane.
„Odehráli jsme skvělý zápas. Mrzí mě to za hráče, kteří se snažili, a za fanoušky, kteří zápas sledovali. Sice jsme nepostoupili, ale do Madridu se vracíme s pocitem, že jsme odevzdali všechno,“ pronesl Arbeloa.
Sám v tuhle chvíli neví, co s ním bude.
Přišel v lednu místo odvolaného Xabiho Alonsa a ačkoliv se pod ním herní projev zlepšil, nejspíš nezíská žádnou trofej. Poslední šanci má Real v lize, kde však ztrácí sedm kol před koncem už devět bodů na vedoucí Barcelonu.
„Vždycky jsem chtěl tomuhle klubu pomoct, jakkoliv to jen jde. To budu dělat do posledního dne. Neřeším svou budoucnost a přijmu jakékoliv rozhodnutí,“ uzavřel.
Bude v Realu pokračovat i v příští sezoně? A pokud ne – kdo ho nahradí?