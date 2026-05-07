Bizarní pravidlo, o němž nikdo nevěděl? Bayern si stěžoval na ruku ve vápně

  10:06
Aby se v dalším utkání fotbalové Ligy mistrů neřešila kontroverzní situace ve vápně? Těžko! Tentokrát v hlavní roli ruka pařížského Joaa Nevese, kterého ve vlastní šestnáctce na Bayernu (1:1) trefil při odkopu spoluhráč Vitinha. Penalta? Nikoliv, a to kvůli výjimce v pravidlech, jež přesně o takové situaci explicitně hovoří.
Diskuze fotbalistů Bayernu s rozhodčím Joaem Pinheirem. | foto: Reuters

I proto portugalský sudí Joao Pinheiro hned rozpažil, načež se k němu slétli snad všichni hráči domácího Bayernu s tím, že tahle situace byla přece úplně jasná.

Ruka daleko od těla, v nepřirozené poloze, ve vlastním vápně.

Jenže trefená přímo a nečekaně od spoluhráče.

„Za hru rukou rozhodčí nebude považovat např. tyto situace: (...) když se po odehrání míče spoluhráčem míč neočekávaně dotkne ruky blízkého hráče,“ tvrdí pravidlo číslo 12.15. Existují ještě malinké výjimky ve chvíli, kdy by onen nastřelený hráč skóroval, nebo po jeho zásahu skóroval týmový kolega.

Mezi pařížskými kolegy Nevesem a Vitinhou sice pár metrů bylo, jenže směr prudkého odkopu mohl první jmenovaný jen těžko čekat. Proto zahrál neúmyslně. A proto se penalta správně nepískala. Nehledě na pozici ruky.

„V takovou chvíli převažuje fakt, že balon šel nečekaně od spoluhráče,“ upozornil pravidlový expert BBC Dale Johnson. „Když Vitinha odpaluje balon, mohl snad Neves předpokládat, že to bude zrovna na něj? Samozřejmě to lze přebít tím, kdyby si balon Neves schválně zpracoval rukou. To ale v tuhle chvíli ani nemohl.“

Jenže spousta expertů a bývalých fotbalistů s takovým výkladem nesouhlasí. Nebo ho přímo nezná.

„Bizarní pravidlo, o kterém nikdo ani nevěděl, že existuje,“ křičí titulek bulvárního webu The Sun.

Znali jste tuto pravidlovou výjimku ve hře rukou?

„Tohle pravidlo s rukou je opravdu stupidní, aniž bych chtěl jen prvoplánově kritizovat,“ nechápal například bývalý útočník Chris Sutton. „Takže můžete vykopnout balon do vzduchu, pak ho zasáhnout pěstí, a nic se nestane?“

„Za trefení spoluhráče při odkopu bych si penaltu přál,“ uznal bývalý brankář Kamil Čontofalský ve vysílání stanice Nova Sport. Přímo na stadionu se vedle trávníku během incidentu rozčiloval i trenér František Straka.

Kontroverzní situace ve vápně se řešila už minulý týden, kdy byla za ruku Alphonse Daviese penalta nařízena. Tehdy se míč odrazil od obráncova stehna, načež trefil ruku v nepřirozené poloze.

„Ani ta podle mě nařízena být neměla, stejně jako teď nešlo o úmyslnou hru,“ myslí si bývalý anglický sudí Mark Halsey.

Bayern se čertil i kvůli možnému vyloučení Nuna Mendese, který ve hřišti zastavil míč rukou schválně, zatímco už měl žlutou kartu. Následovat by měla druhá, jenže rozhodčí odpískal přímý kop pro PSG, protože předtím zpracoval balon rukou Konrad Laimer.

Přísná penalta proti Bayernu. To si má tu ruku strčit do trenek? nechápal expert

„Myslel jsem, že mu tu druhou žlutou kartu dá, ale jako by si to rozmyslel, protože si uvědomil, že už mu jednu žlutou dal, a nechtěl ho vyloučit,“ kroutil hlavou domácí kouč Vincent Kompany.

„A tak to otočil. Díval jsem se z několika úhlů a nezdá se mi, že by Konrad hrál rukou. Prý ano, ale nevím,“ doplnil vyřazený trenér.

PSG v utkání hájilo náskok 5:4 z úvodního zápasu a vedlo už od třetí minuty díky trefě Ousmana Dembélého. Německý celek srovnal až ve čtvrté minutě závěrečného nastavení.

„Samozřejmě je to teď trochu hořké, ale zklamání ve mně obvykle nepřetrvává příliš dlouho. Letos v Lize mistrů končíme, ale přijde další šance, třeba hned příští rok. Tohle mě obrovsky motivuje,“ řekl Kompany.

Pravidla o hře rukou

12.13 Pokud se týká hry rukou, rozlišuje pravidlo tři hlavní kategorie přestupků:
● úmyslná hra rukou
● neúmyslná hra rukou, která byla v nepřirozené poloze
● neúmyslná hra rukou hráče, po které tento hráč bezprostředně dosáhl branky

12.14 Při rozhodování, zda se jednalo o hru rukou, musí rozhodčí posoudit tyto aspekty:
● zda hráč rukou (rukama) učinil své tělo nepřirozeně větším
● zda se jednalo o pohyb ruky k míči nebo o pohyb míče k ruce
● zda jeho ruka byla v přirozené poloze, odpovídající pohybu těla hráče
● zda hráč neměl ruku nad úrovní ramene
● zda se snažil předejít tomu, aby se míč dotkl jeho ruky
● zda měl vůbec možnost předejít kontaktu míče s rukou

12.15 Za hru rukou rozhodčí nebude považovat např. tyto situace:
● míč je nastřelen na ruku, kterou má hráč u těla
● hráč upadne na míč a přitom se nechtěně dotkne míče rukou
● hráč padá na zem nebo vstává ze země, přičemž ruku použije jako podpěru těla
● hráč si instinktivně a reflexivním pohybem chrání před prudce vystřeleným míčem choulostivou část těla
● hráč míč zahraje ramenem nebo se míč odrazí nebo dotkne jeho ramene
● po odehrání míče spoluhráčem se míč neočekávaně dotkne ruky blízkého hráče
● po vědomém hrání míče jinou částí těla se míč dotkne vlastní ruky hráče (hraje vůči sobě)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

7. května 2026  10:06

