Bizarní pravidlo, o němž nikdo nevěděl? Bayern si stěžoval na ruku ve vápně

I proto portugalský sudí Joao Pinheiro hned rozpažil, načež se k němu slétli snad všichni hráči domácího Bayernu s tím, že tahle situace byla přece úplně jasná.
Ruka daleko od těla, v nepřirozené poloze, ve vlastním vápně.
Jenže trefená přímo a nečekaně od spoluhráče.
„Za hru rukou rozhodčí nebude považovat např. tyto situace: (...) když se po odehrání míče spoluhráčem míč neočekávaně dotkne ruky blízkého hráče,“ tvrdí pravidlo číslo 12.15. Existují ještě malinké výjimky ve chvíli, kdy by onen nastřelený hráč skóroval, nebo po jeho zásahu skóroval týmový kolega.
Mezi pařížskými kolegy Nevesem a Vitinhou sice pár metrů bylo, jenže směr prudkého odkopu mohl první jmenovaný jen těžko čekat. Proto zahrál neúmyslně. A proto se penalta správně nepískala. Nehledě na pozici ruky.
„V takovou chvíli převažuje fakt, že balon šel nečekaně od spoluhráče,“ upozornil pravidlový expert BBC Dale Johnson. „Když Vitinha odpaluje balon, mohl snad Neves předpokládat, že to bude zrovna na něj? Samozřejmě to lze přebít tím, kdyby si balon Neves schválně zpracoval rukou. To ale v tuhle chvíli ani nemohl.“
Jenže spousta expertů a bývalých fotbalistů s takovým výkladem nesouhlasí. Nebo ho přímo nezná.
„Bizarní pravidlo, o kterém nikdo ani nevěděl, že existuje,“ křičí titulek bulvárního webu The Sun.
„Tohle pravidlo s rukou je opravdu stupidní, aniž bych chtěl jen prvoplánově kritizovat,“ nechápal například bývalý útočník Chris Sutton. „Takže můžete vykopnout balon do vzduchu, pak ho zasáhnout pěstí, a nic se nestane?“
„Za trefení spoluhráče při odkopu bych si penaltu přál,“ uznal bývalý brankář Kamil Čontofalský ve vysílání stanice Nova Sport. Přímo na stadionu se vedle trávníku během incidentu rozčiloval i trenér František Straka.
Kontroverzní situace ve vápně se řešila už minulý týden, kdy byla za ruku Alphonse Daviese penalta nařízena. Tehdy se míč odrazil od obráncova stehna, načež trefil ruku v nepřirozené poloze.
„Ani ta podle mě nařízena být neměla, stejně jako teď nešlo o úmyslnou hru,“ myslí si bývalý anglický sudí Mark Halsey.
Bayern se čertil i kvůli možnému vyloučení Nuna Mendese, který ve hřišti zastavil míč rukou schválně, zatímco už měl žlutou kartu. Následovat by měla druhá, jenže rozhodčí odpískal přímý kop pro PSG, protože předtím zpracoval balon rukou Konrad Laimer.
„Myslel jsem, že mu tu druhou žlutou kartu dá, ale jako by si to rozmyslel, protože si uvědomil, že už mu jednu žlutou dal, a nechtěl ho vyloučit,“ kroutil hlavou domácí kouč Vincent Kompany.
„A tak to otočil. Díval jsem se z několika úhlů a nezdá se mi, že by Konrad hrál rukou. Prý ano, ale nevím,“ doplnil vyřazený trenér.
PSG v utkání hájilo náskok 5:4 z úvodního zápasu a vedlo už od třetí minuty díky trefě Ousmana Dembélého. Německý celek srovnal až ve čtvrté minutě závěrečného nastavení.
„Samozřejmě je to teď trochu hořké, ale zklamání ve mně obvykle nepřetrvává příliš dlouho. Letos v Lize mistrů končíme, ale přijde další šance, třeba hned příští rok. Tohle mě obrovsky motivuje,“ řekl Kompany.
Pravidla o hře rukou
12.13 Pokud se týká hry rukou, rozlišuje pravidlo tři hlavní kategorie přestupků:
12.14 Při rozhodování, zda se jednalo o hru rukou, musí rozhodčí posoudit tyto aspekty:
12.15 Za hru rukou rozhodčí nebude považovat např. tyto situace: