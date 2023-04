Smolař Upamecano, zahozené šance a krutý Haaland. Měli jsme štěstí, uznal Guardiola

Domácí navíc dál kupili chyby. A byl u nich zase smolař Upamecano. Když vystupoval proti střele, nešťastně vymrštil ruku do nepřirozené polohy a hlavní sudí rozhodl jasně - penalta a další psychická rána pro Bayern.

Norský střelec Erling Haaland však nabídnutou příležitost nevyužil. Penaltu neproměnil poprvé z posledních šestnácti pokusů. Domácí pak i přes tlak a převahu v prvním poločase skórovat nedokázali. „Štve mě, že jsme nedali gól. Schválně, jak by utkání vypadalo, kdybychom dali první branku my,“ naznačil frustraci Joshua Kimmich.

„Měli jsme velké štěstí, přežili obrovské šance. Škoda té penalty,“ řekl kouč Manchesteru City Pep Guardiola.

Pomohly jim hlavně chyby domácích, kteří velmi brzo vypadli z tempa. Už po dvaceti minutách sestřelil Upamecano unikajícího Haalanda, načež rozhodčí stoperovi ukázal červenou kartu. Tu ale vzápětí odvolal, norský útočník byl totiž v ofsajdu.

Emoce jako na houpačce. Velkou příležitost navíc spálil také Leroy Sané, sám před Edersonem těsně minul pravou tyč. „Měl jsem to vyřešit líp,“ litoval. „Měli jsme je pod kontrolou, bohužel si to pohlídali. Škoda prvního zápasu, kdy jsme prohráli 0:3, tak to dopadnout nemělo.“

Do druhé půle vstoupili domácí odhodlaně a znovu začali obléhat pokutové území. Hosté větřili možnosti z protiútoků. A ty přicházely.

K odkopnutému míči se totiž bleskově dostal Kevin de Bruyne po sklepnutí od Haalanda, kterého precizní přihrávku vysunul. Zkřížit cestu mu zkusil Upamecano, jenže na mokrém hřišti podklouzl a nechal norského střelce pohodlně zakončit kolem Yanna Sommera. Nedáš, dostaneš.

„On je opravdu speciální. Ani nepotřebuje tolik doteků, 85 minut se nepotká s míčem a pak mu stačí jedna střela. Je jako stín,“ říkal záložník Manchesteru Bernardo Silva.

„Zakončil s přehledem. Hodně nám pomohl a uklidnil nás,“ dodal Guardiola.

Přesto Bayern ještě poměrně často hrozil. Míč do sítě dostal Mathys Tel, rozhodčí však hru vrátili kvůli ofsajdu Kingsleyho Comana. On sám několik příležitostí nevyužil, patřil však k nejlepším na hřišti.

Domácí se dočkali až v závěru, když po konzultaci s videoasistentem odpískal rozhodčí penaltu opět za ruku. Tentokrát sudí nachytali Manuela Akanjiho, který vystrčenou horní končetinou zastavil zblízka příchozí centr.

K pokutovému kopu se překvapivě postavil Kimmich a zařídil Bayernu srovnání a také jediný gól, který ve čtvrtfinále vstřelil. Tým se pod Tuchelem zatím stále hledá. Nezvítězil už třikrát za sebou a nedává potřebné góly.

Kevin de Bruyne z Manchesteru City (v popředí) v souboji s Joshuou Kimmichem z Bayernu.

„Ale jinak jsme vůbec nehráli špatně. Možná nějakých 30 minut od nás nebylo dobrých, oni ale trestali všechny chyby. Měli jsme prostě skórovat víckrát,“ litoval Kimmich.

„Řekl bych, že jsme je znovu měli na lopatě, tentokrát mnohem víc, než v Manchesteru,“ tvrdil trenér Bayernu Thomas Tuchel. „Ale stejně jako před týdnem nám chybělo trochu štěstí, jinak jsem s výkonem spokojen. Vždyť jsme potkali tým s nejlepší formou v Evropě.“

City před odvetou zvítězilo v deseti soutěžních utkáních v řadě. Do semifinále Ligy mistrů se probojovalo potřetí za sebou a narazí na obhájce z Realu Madrid. „Půjdeme do toho naplno, rozhodně. Cítíme, že tým je ve velmi dobrém rozpoložení a věří si. Můžeme je vyřadit,“ burcoval Silva.

Když se to Manchesteru podaří, objeví se ve finále Ligy mistrů po dvou letech. Se stejnou chutí soutěž poprvé ovládnout. K tomu je ale nejprve potřeba zvládnout semifinále. První utkání odehraje City v Madridu 9. května.