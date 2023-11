Není ruka jako ruka. Nechte sudí situace posuzovat subjektivně, přeje si Müller

Po sedmnácti zápasech tak nedokázali fotbalisté Bayernu Mnichov vybojovat vítězství ve skupinové fázi milionářské soutěže. Přemožitel pražské Sparty z 3. předkola mimochodem udržel v Allianz Areně v Champions League čisté konto jako první tým od dubna 2018, kdy se to povedlo ve čtvrtfinále Seville.

Müller ale zápas na odepřený pokutový kop nesváděl. „Já sám bych to jako penaltu za ruku taky neodpískal. Ale pravidla to momentálně umožňují,“ prohlásil pro streamovací službu DAZN.

Podle mistra světa z roku 2014 jsou současné výklady kolem hraní rukou nešťastné.

„Snaží se o to, aby to pravidlo bylo objektivní, ale to nejde. Ať to rozhodují sudí jako při faulu. Nechte je rozhodovat subjektivně na základě několika kritérií. Dejte rozhodčím moc. Jinak se s pomocí videa dostaneme tam, kde jsme dnes. A myslím si, že momentálně není spokojený nikdo. Nevím, jestli kluci a holky ve FIFA sedí doma a říkají si: Páni, to pravidlo ruky je teď vážně skvělé,“ řekl čtyřiatřicetiletý vítěz Ligy mistrů z let 2013 a 2020.

Za ztrátu bodů si podle Müllera mohli domácí sami. „Hráli jsme málo odvážně. Proti hlubokému bloku, v jakém bránili, je to těžké,“ uvedl.

Bayern má však postup ze skupiny A dávno jistý, čeká ho ještě poslední duel na Manchesteru United.