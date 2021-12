Jsem nasr... Teď musíme vyhrát Evropskou ligu, burcuje kouč Barcelony Xavi

Barcelona v Mnichově potřebovala vyhrát, nebo doufat, že Benfica Lisabon neporazí Dynamo Kyjev. Nevyšlo ani jedno.

„Je to hrozný výsledek a Bayern měl šance na to ho ještě zhoršit. Přitom jsme začali dobře, ale oni se postupně dostávali do příležitostí a skórovali. První gól nás položil,“ lamentoval obránce Ronald Araújo v rozhovoru pro televizi Movistar.

Bayern katalánský klub přetlačil, dominoval a vyhrál díky brankám Müllera, Saného a Musialy. „Byli mnohem lepší než my. Dali jsme do toho všechno, vysoko jsme napadali a snažili se získat míč na jejich půlce, ale brzo nás přehráli,“ uznal Xavi, někdejší skvělý záložník, nyní kouč Barcelony.

Benfica měla v souběžně hraném utkání hotovo už po 22. minutě, kdy dvougólový náskok vytvořili Jaremčuk a Gilberto.

Výsledek? Barcelona bude bojovat v osmifinále Evropské ligy, kterou si zahraje poprvé v historii. V jejím předchůdci, Poháru UEFA, se naposledy ukázala v sezoně 2003/04.

„Tohle je naše realita. Této situaci čelíme a musíme jí čelit s důstojností. Jsem nasr... Naše realita mě s... Cítím za to zodpovědnost. Musíme se s tím vyrovnat, nic jiného nám nezbývá,“ citovala Xaviho španělská média.

„Nerozhodl zápas s Bayernem. Pokazili jsme si to už předtím,“ řekl Araújo.

„Kdybychom získali víc bodů, do téhle situace jsme se nedostali. V prvních dvou zápasech jsme nehráli dobře. Můžeme si za to sami,“ hlesl záložník Sergio Busquets.

Barcelona vstoupila do Champions League hrůzostrašně. V domácím zápase s Bayernem ani jednou nevystřelila na bránu a prohrála 0:3. Stejným výsledkem pak padla i v Lisabonu.

Jediné góly zaznamenala v duelech s Dynamem Kyjev, které dvakrát těsně přehrála 1:0. A to je na Barcelonu, světovou fotbalovou značku, zatraceně málo.

První zápas pod Xavim proti Benfice skončil 0:0, což sice znamenalo, že katalánský velkoklub před posledním kolem udržel druhou příčku, lepší vzájemná bilance by ale na konci při rovnosti bodů posunula dál lisabonské mužstvo.

Mnichovská mise ovšem nedopadla a Barcelona opouští Ligu mistrů se zoufalým skóre 2:9. „ Momentálně prostě nepatříme mezi nejlepší týmy v Evropě. Kdyby ano, kvalifikujeme se do osmifinále,“ uznal Araújo.

„Začínáme od nuly. Naším cílem je Liga mistrů, ne Evropská liga. Musíme tvrdě makat. Nemám rád slovo selhání, protože jsme se snažili. Miluju tento klub. Převládá teď pocit bezmoci, ale uděláme všechno pro to, abychom Barcu vrátili tam, kam patří. Očekával jsem od nás, že budeme hrát v jiné soutěži. Pro mě jako trenéra je to rána. Některé věci musíme změnit,“ uzavřel Xavi.