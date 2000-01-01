náhledy
V moderní éře Ligy mistrů se zatím dvakrát střetla se Spartou i s Plzní. Teď slavná Barcelona vyzve podruhé i fotbalisty Slavie. Připomeňte si prostřednictvím obrazového článku průběh předchozích zápasů, které španělský velkoklub v Česku odehrál.
Autor: AP
1. dubna 1992. Sparta - Barcelona 1:0. Zápas století. Aspoň tak si ho pojmenovali sparťanští fanoušci. A pochopitelně. Tenkrát to byla jízda, kterou Sparta zakončila až v semifinálové skupině. Bylo to poprvé, kdy se v nejprestižnější evropské soutěži bojovalo ve skupinách, proto se onomu ročníku říká nultý, přestože se názvem Liga mistrů ještě neoznačoval. A letenské mužstvo v něm zapsalo jeden z největších úspěchů v historii.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pozdější vítěz celé soutěže přijel na Letnou v dubnu poté, co Spartu doma předtím porazil 3:2 a dosud v soutěži neprohrál. „Je to gól! Horst Siegl dává gól a je to 1:0, dvacátá první minuta!“ zní komentář televizního přenosu. Dorážka na přední tyči byla vítězná. A parta kolem trenéra Cruijffa, například Zubizaretta, Koeman, Guardiola, Laudrup nebo Beguiristain, odjížděla s prázdnou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Heroický výkon Sparty!“ psala tehdejší MF DNES. Před závěrečným dějstvím byla Sparta dokonce ve hře o postup do finále, ale porážka v Kyjevě šanci odvála. Ve skupině skončila Sparta druhá, celkově tedy v celé soutěži obsadila dělené třetí místo s bělehradskou Crvenou zvezdou.
Autor: Koláž - iDNES.cz
21. března 2000. Sparta - Barcelona 1:2. Vzpomínka na tenhle zápas pořád bolí nejenom sparťanské fanoušky, ale zejména Pavla Hapala, současného sportovního ředitele Olomouce. „Už se tím neužírám tolik, ale nad věcí úplně nejsem,“ přiznal před lety tehdejší sparťanský záložník.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sparta před necelými šestadvaceti lety v takzvané osmifinálové skupině potřebovala vyhrát, aby měla alespoň naději na postup. V 88. minutě za stavu 1:1 zahrávala penaltu, k níž se postavil právě Hapal. Jenže slabou střelou gólmana Hespa nepřekonal, domácí navíc vzápětí inkasovali, když se podruhé v zápase prosadil záložník Gabri. A Barcelona, které už o nic nešlo, slavila výhru.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sparta mimochodem tehdy pod vedením Ivana Haška nad Barcelonou dokonce vedla, když se v 18. minutě prosadil Zdeněk Svoboda po přihrávce Vratislava Lokvence. Ten měl v závěru půle možnost zvýšit, ale jednou mu Hesp balon včas ukopl a pak pro změnu obrana srazila jeho hlavičku do zámezí. Místo toho po změně stran srovnával Gabri.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
1. listopadu 2011. Plzeň - Barcelona 0:4. Kdo ví, jak by tehdy zápas dopadl nebýt vyloučení Mariána Čišovského, jenž ve vápně fauloval Lionela Messiho. „Plzeň hrála výborně, fakt skvěle, byla nebezpečná. Pro nás to byl těžší zápas než doma (vítězství 2:0), i když výsledek tomu nenapovídá,“ uznal i trenér Pep Guardiola.
Autor: AP
Messi nařízenou penaltu proměnil, pak už to byla v pražském Edenu, kde se zápas hrál, jasná záležitost. Argentinec nakonec dovršil hattrick, jednu branku přidal ještě záložník Fábregas, jenž nastoupil v záloze po boku Álcantary s Busquetsem - hvězdní Xavi s Iniestou zůstali na lavičce.
Autor: ČTK
Plzeň, tehdy vedená koučem Pavlem Vrbou, měla po téhle porážce porážce ve čtvrtém kole na kontě jediný bod. Následně však zvládla klíčový zápas s Bate Borisov, uhrála i bod s AC Milán a nakonec ze třetího místa pokračovala na jaře v Evropské lize.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
23. října 2019. Slavia - Barcelona 1:2. Pražané tehdy dali Barceloně pořádně zabrat, byť doma to v prvním utkání ještě na body nestačilo. „Bolí to hodně, protože až na ten začátek kluci hráli fantasticky, dotkli se svého maxima,“ litoval tehdy kouč Jindřich Trpišovský.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slavia inkasovala už ve třetí minutě, kdy se prosadil Messi. Krátce po startu druhé půle však senzačně srovnal Bořil, jenž se zjevil na hrotu útoku. „Jen bych ten můj gól vyměnil aspoň za bod,“ smutnil pak levý obránce, jenž na sebe poté upozornil ještě tvrdým zákrokem na Messiho.
Autor: Michal Šula, MAFRA
Utkání rozhodl smolný vlastenec Olayinky, od nějž se odrazil Suárezův pokus z nulového úhlu přímo do brány. Slavia nakonec skončila ve skupině poslední se dvěma body.
Autor: Michal Šula, MAFRA
1. listopadu 2022. Plzeň - Barcelona 2:4. Zatím poslední zápas Barcelony v Česku. Tentokrát už se s Plzní utkala přímo v její Doosan Areně. A zajímavostí je, že se tak stalo na den přesně 11 let poté, co s ní zápolila v Edenu. Katalánce tentokrát vedl Xavi, na plzeňské lavičce úřadoval Michal Bílek.
Autor: Petr Eret, MAFRA
I napodruhé dala Barcelona v roli hosta Plzni čtyři branky, ta však dvakrát zvládla výsledek zkorigovat zásluhou Tomáše Chorého, jenž na své góly může navázat i ve středu večer. Plzeň tehdy navzdory jeho zásahům poslední skupinový zápas prohrála a s Ligou mistrů se rozloučila bez bodu.
Autor: Petr Eret, MAFRA
21. ledna 2026. Slavia - Barcelona. Katalánci do Česka dorazili den před zápasem, tedy v úterý po poledni, načež je čekal ještě trénink v Edenu. Poprvé, po více než šesti letech. „V něčem jsme byli silnější, teď jsme v něčem jiní. Co se týče Barcelony, mají lepší organizaci hry, tým je víc pracovitý bez míče,“ přemítal trenér Trpišovský, jenž mimochodem pořád čeká na první výhru v Lize mistrů. Dočkat se může proti Barceloně.
Autor: ČTK
Ta se bude muset kromě několika zraněných obejít také bez vykartovaného Lamina Yamala. Proti Slavii chce potvrdit roli favorita a vyhrát, jelikož nutně potřebuje tři body, aby mohla pomýšlet na umístění mezi nejlepší osmičkou a postoupila přímo do osmifinále.
Autor: Michal Sváček, MAFRA