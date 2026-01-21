|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Barcelona v Česku: Messiho hattrick Plzni, sparťanská senzace i Hapalova penalta
8. kolo
- 2.95
- 3.59
- 2.23
- 5.92
- 5.26
- 1.41
- 1.53
- 4.52
- 5.28
- 2.36
- 3.42
- 2.85
- 2.88
- 3.35
- 2.38
- 3.05
- 3.55
- 2.19
- 1.21
- 6.82
- 10.50
- 1.11
- 9.54
- 20.00
- 1.63
- 4.24
- 4.64
- 3.58
- 3.76
- 1.93
7. kolo
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArsenalArsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2.
|Bayern MnichovBayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3.
|Real MadridReal Madrid
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4.
|LiverpoolLiverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5.
|TottenhamTottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6.
|Paris Saint-GermainPSG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7.
|Newcastle UnitedNewcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8.
|ChelseaChelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9.
|FC BarcelonaBarcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10.
|Sporting CP LisabonSporting Lisabon
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11.
|Manchester CityManchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12.
|Atlético MadridAtlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13.
|Atalanta BergamoBergamo
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14.
|Inter MilánInter
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15.
|Juventus FCJuventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16.
|Borussia DortmundDortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17.
|Galatasaray IstanbulGalatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18.
|FK KarabachKarabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19.
|Olympique MarseilleMarseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20.
|LeverkusenLeverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21.
|AS MonacoMonaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22.
|PSV EindhovenEindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23.
|Athletic BilbaoBilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24.
|Olympiakos PireusPireus
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25.
|NeapolNeapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26.
|FC KodaňKodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27.
|BruggyBruggy
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28.
|Bodo/GlimtBodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29.
|Benfica LisabonBenfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30.
|Pafos FCPafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31.
|Saint-GilloiseSaint-Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32.
|Ajax AmsterdamAjax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33.
|Eintracht FrankfurtFrankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34.
|SK Slavia PrahaSlavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35.
|VillarrealVillarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36.
|FC Kajrat AlmatyKajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále
KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?
Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.
Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali
Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...
Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec
Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...
Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně
Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...
Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej
Když se zvedl ze země a chtěl se radovat, z nohy ztratil kopačku. „Nechal jsem ji bejt, nechtěl jsem se v té euforii zdržovat, oslava měla přednost,“ říkal slávistický fotbalista Vasil Kušej. V tu...
Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou sedm duelů a čeká ho už jen jeden na hřišti kyperského Pafosu. Jak si slávisté vedou, kde můžete atraktivní souboje...
Otužilec Sadílek byl u obou gólů: Pocity jsou ale smíšené. De Jong? Má noční můra
Byl u obou slávistických gólů. Dva centry od rohového praporku, dvě branky, které Slavii proti Barceloně v Lize mistrů dlouho držely ve hře. „Jenže teď mám z toho všeho smíšené pocity, protože jsme...
Kane se opět zaskvěl, Liverpool si poradil s Marseille. PSV s Kovářem dostalo tři góly
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 7. kole Ligy mistrů porazili Union Saint-Gilloise 2:0, připsali si šesté vítězství a na druhém místě tabulky hlavní fáze už mají jistotu přímého postupu do osmifinále....
Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali
Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...
Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany
Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou,...
Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno
Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...
Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?
Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...
Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec
Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...
Barcelona v Česku: Messiho hattrick Plzni, sparťanská senzace i Hapalova penalta
V moderní éře Ligy mistrů se zatím dvakrát střetla se Spartou i s Plzní. Teď slavná Barcelona vyzve podruhé i fotbalisty Slavie. Připomeňte si prostřednictvím obrazového článku průběh předchozích...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?
Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...
Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit
Utkáním s Widzewem Lodž zakončí fotbalisté Baníku ve čtvrtek soustředění v tureckém Beleku. A trenéru Tomáši Galáskovi se už rýsuje základní sestava pro jarní část soutěže. Objevit by se v ní mohli...