U prvního, kdy se trefil prudkou hlavičkou k tyči, měl ještě relativně jednoduchou práci – využil přesného centru Koundého a také poněkud dezorientovaného postavení stopera Schära, jehož o několik okamžiků dříve trefil balonem přímo do spánku.
Ale druhý gól? Fotbalová paráda.
Na ose hřiště se vyhnul Tonalimu, udělal pár kroků směrem doprava k vápnu a pak k překvapení všech napřáhl a vyslal pumelici, která se ještě otřela o břevno, než zapadla za Popeova záda. St. James’ Park, jenž do té doby burácel a konkrétně na Rashforda pravidelně bučel, v tu chvíli ztichl.
Že by se začínal Marcus Rashford v Barceloně probouzet?
Angličan se trefil dvakrát proti Newcastlu a hlavně druhá trefa stála za to!
Pak už se jen rozeběhl směrem k rohovému praporku a předvedl svou typickou oslavu, při níž si prstem ze strany ukazuje na čelo. „Hlavně se nepřestávej soustředit,“ opakuje si tím.
„Hodně se tady v Barceloně učím. Hrají úplně jiný styl fotbalu, ale jako hráč se tu zlepšuju. Upřímně, je to skvělá zkušenost,“ zářil pak. Byly to jeho první trefy v dresu úřadujícího španělského šampiona. A doufá, že ne poslední.
„Když má svůj den, patří k nejlepším hráčům na světě,“ smekl před ním Anthony Gordon, křídelník Newcastlu a Rashfordův spoluhráč z národního týmu.
Jenže svůj den sedmadvacetiletý Rashford dlouho neměl.
Za Manchester United debutoval už v osmnácti a uvedl se dvěma góly při výhře 3:2 nad Arsenalem. Velmi rychle si vysloužil pověst generačního talentu, jenže obrovský potenciál tak úplně nenaplnil. Čísla neměl vyloženě špatná, ale čekalo se od něj mnohem víc. Jeho výkony navíc měly spíš klesající tendenci.
Začátkem letošního roku odešel hostovat do Aston Villy, kde to vypadalo, že se začíná zvedat. Pak si ale koncem dubna poranil zadní stehenní sval a do konce sezony už si nezahrál. O to víc překvapilo, když po něm pak sáhla Barcelona, jež ho z United získala na hostování – na trvalý přestup neměla kvůli špatné finanční situaci peníze.
Rashford navíc musel jít s platem dolů. Věří ale, že mu to bude stát za to a že v Barceloně může kariéru znovu nastartovat.
„Když jsme dostali šanci ho podepsat, řekl jsem, že to musíme udělat. Pobavil jsem se s ním a pak řekl vedení, že tohohle hráče chci v týmu. Je fantastický a jeho čtvrteční výkon mě vůbec nepřekvapil,“ popsal kouč Hansi Flick.
„Vždycky jsem Barcelonu obdivoval, každý kluk v mém věku na ně koukal,“ usmíval se Rashford, zatímco ve čtvrtek večer potěžkával cenu pro hráče utkání.
Nikdo vlastně nevěděl, co od něj čekat.
V úvodu sezony ještě naskakoval z lavičky, o víkendu při demolici Valencie (6:0) už nastoupil od začátku a zapsal asistenci. A následoval velký večer v Newcastlu.
„Kouč Flick je pro mě hodně důležitý. Cítím důvěru, kterou ve mě vložil. Ještě než jsem přišel, věděl jsem, že je to výjimečný trenér, ale možnost s ním pracovat si opravdu užívám,“ liboval si Rashford.
A v United si můžou trhat vlasy, že ho nechali, aby se v posledních letech trápil.
„Marcus znovu ukázal, jak skvělý hráč to je. V Manchesteru zapomněli, jak je talentovaný, ale teď se znovu předvedl. Zejména ten druhý gól byl neuvěřitelný,“ řekl někdejší záložník United Nicky Butt. „Rúben Amorim se musí držet za hlavu, co že to udělal. Zvlášť když se podíváte, jak se teď United trápí.“
Není přitom prvním hráčem, který v posledních letech po odchodu z United ožil, byť u Rashforda je zápasový vzorek zatím dost malý.
Ale náhoda to jednoduše být nemůže.
Dean Henderson nedávno vyhrál s Crystal Palace FA Cup, záložník Scott McTominay získal jakožto hráč Neapole ocenění pro nejlepšího hráče italské Serie A, Antony na jaře ožil v Betisu. A výčet by mohl pokračovat. Koneckonců ve čtvrtek večer trápil barcelonskou obranu Anthony Elanga, taktéž někdejší hráč United.
I proto bude Rashford doufat, že si formu udrží a Barcelona po sezoně využije opci na trvalý odkup, která by měla činit zhruba 30 milionů eur (730 milionů korun).
„Doufám, že můj dobrý vztah s klubem vydrží. Chci tady zůstat, co nejdéle to půjde, ale uvidíme,“ zadoufal. „Budu se každopádně snažit týmu co nejvíc pomáhat. Každý sní o tom vyhrát Ligu mistrů. A já teď sním, že se mi to povede s Barcelonou.“