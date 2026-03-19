Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

Newcastle si přivezl z Anglie nadějnou remízu 1:1, kterou navíc Barceloně zařídil Yamal až penaltou v šesté minutě nastavení.
Ve Španělsku pak sice v první půli Howeovi svěřenci dvakrát prohrávali, ale díky Elangovi pokaždé zvládli srovnat. A i když se opět v nastavení trefil Yamal z penalty, pořád si oprávněně dělali postupové naděje.
Jenže místo toho se po změně stran sesypali.
„Náš výkon se po poločase zhoršil a nebránili jsme dostatečně dobře. Přitom jsme po první půli měli být plní energie a nadšení z nadějného výsledku,“ nechápal Howe.
Šest minut po změně stran se trefil Fermín, na nějž pak dvěma góly během pěti minut navázal Lewandowski.
Pro sedmatřicetiletého polského kanonýra byl hned první zásah rekordní – v Lize mistrů se totiž prosadil už proti 41 klubům, čímž stanovil nový rekord soutěže. Na prvním místě byl doteď Lionel Messi, jenž dal gól 40 různým týmům. Třetí je Cristiano Ronaldo s 38 týmy.
„Bylo důležité, že mi o půli řekl, že má dostatek sil v zápase pokračovat. Byl to pro něj vydařený večer a skvělý moment v rámci Ligy mistrů. A hlavně že už mu to zase pálí,“ usmíval se kouč Hansi Flick, jenž už Lewandowského kdysi vedl v Bayernu.
„Jsem šťastný a hrdý na sebe i na tým. Udělali jsme pár chyb v obraně, ale pokud dáte sedm branek, nemůžete být naštvaní,“ přidal spokojeně Lewandowski, který má celkově v Lize mistrů na kontě už 109 zásahů.
Výsledek 7:2 pak pečetil Raphinha svou druhou brankou v utkání. Tou první pro změnu skóre už v šesté minutě otevřel, k tomu navíc přidal dvě asistence a byl vyhlášení hráčem zápasu.
Jelikož dal o víkendu hattrick Seville, dělá mu to v posledních dvou utkáních pět gólů a dvě asistence.
„Bylo to náročné utkání proti fyzicky silnému týmu. Znám je už ze svého působení v Premier League. Zejména doma jsou silní, takže ta remíza, kterou jsme si přivezli, pro nás byla cenná,“ chválil pak brazilský křídelník soupeře.
„Je pro nás těžké vypadnout tímhle způsobem, protože ještě v první půli jsme hráli skvěle, ale v té druhé jsme se zhoršili. To mě na tom mrzí asi nejvíc. Nejspíš nás rozhodila ta Yamalova penalta v závěru,“ smutnil Howe.
Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle
Newcastle se tak po Chelsea, která s PSG prohrála 2:5 a 0:3, stal druhým anglickým týmem, jenž v osmifinále letošní Ligy mistrů celkově dostal osm branek.
Zajímavostí je, že od roku 1955 to bylo v Evropě celkově teprve potřetí. Předtím se to stalo Arsenalu, jenž v roce 2017 ve stejné fázi inkasoval od Bayernu dohromady desetkrát. Že se to po tolika letech povedlo anglickým mužstvům dvakrát během několika dnů, ilustruje, že osmifinále jim zkrátka nesedlo.
Kromě Chelsea a Newcastlu vypadl i Manchester City a Tottenham, takže ve hře zůstávají Liverpool a Arsenal. Právě na ten může Barcelona narazit v semifinále, musí ovšem vyřadit Atlético Madrid a Arsenal si pro změnu poradí se Sportingem.