Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

  11:40
Do středečního večera byl posledním anglickým trenérem, který se představil na slavném Camp Nou, Gary Neville, jenž si v únoru 2016 s Valencií odvezl v poháru výprask 0:7. O poznání lepší dojem chtěli zanechat fotbalisté Newcastlu, ale v odvetě osmifinále Ligy mistrů prohráli 2:7 a dál postoupila Barcelona. „Výsledek neodpovídá tomu, jak jsme v celém dvojzápase hráli,“ tvrdil pak kouč Eddie Howe.
Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou. | foto: Reuters

Fotbalisté Barcelony oslavují postup přes Newcastle do čtvrtfinále Ligy mistrů.
Hráči Newcastlu po vyřazení s Barcelonou děkují fanouškům za podporu.
Barcelonský útočník Robert Lewandowski (s maskou) slaví gól do sítě Newcastlu.
Newcastle si přivezl z Anglie nadějnou remízu 1:1, kterou navíc Barceloně zařídil Yamal až penaltou v šesté minutě nastavení.

Ve Španělsku pak sice v první půli Howeovi svěřenci dvakrát prohrávali, ale díky Elangovi pokaždé zvládli srovnat. A i když se opět v nastavení trefil Yamal z penalty, pořád si oprávněně dělali postupové naděje.

Jenže místo toho se po změně stran sesypali.

„Náš výkon se po poločase zhoršil a nebránili jsme dostatečně dobře. Přitom jsme po první půli měli být plní energie a nadšení z nadějného výsledku,“ nechápal Howe.

Šest minut po změně stran se trefil Fermín, na nějž pak dvěma góly během pěti minut navázal Lewandowski.

Pro sedmatřicetiletého polského kanonýra byl hned první zásah rekordní – v Lize mistrů se totiž prosadil už proti 41 klubům, čímž stanovil nový rekord soutěže. Na prvním místě byl doteď Lionel Messi, jenž dal gól 40 různým týmům. Třetí je Cristiano Ronaldo s 38 týmy.

„Bylo důležité, že mi o půli řekl, že má dostatek sil v zápase pokračovat. Byl to pro něj vydařený večer a skvělý moment v rámci Ligy mistrů. A hlavně že už mu to zase pálí,“ usmíval se kouč Hansi Flick, jenž už Lewandowského kdysi vedl v Bayernu.

„Jsem šťastný a hrdý na sebe i na tým. Udělali jsme pár chyb v obraně, ale pokud dáte sedm branek, nemůžete být naštvaní,“ přidal spokojeně Lewandowski, který má celkově v Lize mistrů na kontě už 109 zásahů.

Raphinha z Barcelony slaví gól proti Newcastlu v zápase Ligy mistrů.

Výsledek 7:2 pak pečetil Raphinha svou druhou brankou v utkání. Tou první pro změnu skóre už v šesté minutě otevřel, k tomu navíc přidal dvě asistence a byl vyhlášení hráčem zápasu.

Jelikož dal o víkendu hattrick Seville, dělá mu to v posledních dvou utkáních pět gólů a dvě asistence.

„Bylo to náročné utkání proti fyzicky silnému týmu. Znám je už ze svého působení v Premier League. Zejména doma jsou silní, takže ta remíza, kterou jsme si přivezli, pro nás byla cenná,“ chválil pak brazilský křídelník soupeře.

„Je pro nás těžké vypadnout tímhle způsobem, protože ještě v první půli jsme hráli skvěle, ale v té druhé jsme se zhoršili. To mě na tom mrzí asi nejvíc. Nejspíš nás rozhodila ta Yamalova penalta v závěru,“ smutnil Howe.

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Newcastle se tak po Chelsea, která s PSG prohrála 2:5 a 0:3, stal druhým anglickým týmem, jenž v osmifinále letošní Ligy mistrů celkově dostal osm branek.

Zajímavostí je, že od roku 1955 to bylo v Evropě celkově teprve potřetí. Předtím se to stalo Arsenalu, jenž v roce 2017 ve stejné fázi inkasoval od Bayernu dohromady desetkrát. Že se to po tolika letech povedlo anglickým mužstvům dvakrát během několika dnů, ilustruje, že osmifinále jim zkrátka nesedlo.

Kromě Chelsea a Newcastlu vypadl i Manchester City a Tottenham, takže ve hře zůstávají Liverpool a Arsenal. Právě na ten může Barcelona narazit v semifinále, musí ovšem vyřadit Atlético Madrid a Arsenal si pro změnu poradí se Sportingem.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Tomáš Chorý a Lukáš Provod při setkání s médii na začátku reprezentačního srazu.

Než se pustil do odpovědi o novém trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, přerušil ho vedle sedící Tomáš Chorý a v žertu zašeptal do mikrofonu: „Dobře si rozmysli, co teď řekneš.“ Jeho...

19. března 2026  11:05,  aktualizováno  12:14

Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou.

Do středečního večera byl posledním anglickým trenérem, který se představil na slavném Camp Nou, Gary Neville, jenž si v únoru 2016 s Valencií odvezl v poháru výprask 0:7. O poznání lepší dojem...

19. března 2026  11:40

Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer na tiskové konferenci k projektu basketbalové...

Sám baráž o mistrovství světa dvakrát zažil a už za týden bude sledovat, jak si v ní povedou současní fotbaloví reprezentanti. „Co se týče individuální formy hráčů, tak bychom na tom mohli být dobře....

19. března 2026  10:10

Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti...

Před týdnem v Alkmaaru odehrál svůj první zápas v evropských pohárech. „Sparta je pro mě skvělý klub,“ říká skotský záložník Andrew Irving před domácí osmifinálovou odvetou ve fotbalové Konferenční...

19. března 2026  9:39

Messi dal 900. gól kariéry. Na Ronalda ztrácí, ale byl rychlejší

Lionel Messi při utkání proti Nashvillu.

Lionel Messi dal 900. gól v kariéře a stal se druhým aktivním fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil. Miami však branka argentinské hvězdy úspěch nepřinesla. Inter po remíze...

19. března 2026  8:56

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem...

První velký evropský obrat v éře Briana Priskeho si ze současných sparťanských fotbalistů pamatuje už jen devět hráčů. Na Letné tehdy padlo chorvatské Dinamo Záhřeb 1:4 poté, co doma zvítězilo 3:1....

19. března 2026

Pospěch vzpomíná: Mohuč si vzala mě, starého pána. A Tuchel? Fotbalový blázen!

Premium
Fotbalový obránce Zdeněk Pospěch v dresu bundesligové Mohuče.

Od našeho zpravodaje v Německu Když před patnácti lety přestoupil do Mohuče, zrovna ho trápily problémy se zuby. Ani fotbalově to nebylo ono, protože německý klub bojoval celou první sezonu o záchranu. „A mě překvapilo, jak byli...

19. března 2026

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

18. března 2026  23:17,  aktualizováno  23:33

Věřím, že jsme našli slabiny soupeře, říká Janotka. Sigmu čeká pekelná atmosféra

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Od našeho zpravodaje v Německu Na takovém stadionu většina z hráčů fotbalové Sigmy ještě nehrála. Mewa Arena je položená zhruba čtyři kilometry od centra Mohuče, je k ní skvělá dostupnost cyklostezkami. Okolí je upravené, hned...

18. března 2026

Horníček má další čisté konto, Braga slaví postup do čtvrtfinále Evropské ligy

Brankář Lukáš Horníček z Bragy zasahuje proti Ferencvárosi v osmifinále...

Brankář Lukáš Horníček přispěl fotbalistům Bragy čistým kontem k výhře 4:0 v odvetě s Ferencvárosem a k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Portugalský tým před týdnem přitom padl na půdě soupeře...

18. března 2026  19:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Matěj Šín z Alkmaaru na tiskové konferenci před odvetným zápasem osmifinále...

Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...

18. března 2026  18:24

Mohuč - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký brankář Jan Koutný chytá míč v souboji s Mohučí.

Olomoučtí fotbalisté po bezbrankové domácí remíze nastoupí v osmifinálové odvetě Konferenční ligy na hřišti bundesligové Mohuče. Kde zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v našem...

18. března 2026  17:28

