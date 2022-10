Barcelona na pokraji vyřazení. Xavi: Tyto chyby v obraně si nemůžeme dovolit

Katalánský velkoklub se kvůli remíze 3:3 s milánským celkem ocitl na prahu vyřazení, respektive – se vší úctou k Plzni – na pokraji „pádu“ do Evropské ligy.

Barcelona je v „plzeňské“ skupině C třetí o tři body za Interem, s milánským celkem má ale horší bilanci ze vzájemných zápasů. Inter proto může doprovodit suverénní Bayern Mnichov do play off už příště, pokud doma zvítězí nad Plzní. Což není nereálný scénář.

„I když jsme matematicky stále ve hře, bude to už složité. Budeme doufat do poslední chvíle,“ prohlásil barcelonský trenér Xavi.

Jeho tým vedl po trefě Ousmane Dembélého, krátce po změně stran ale otočili skóre Nicoló Barella s Lautarem Martínezem. Při prvním gólu Interu nepochopitelně pustil za sebe centr zkušený stoper Gerard Piqué, u druhé branky zase zachyboval jeho kolega ze středu obrany García.

„Zápas jsme měli do padesáté minuty pod kontrolou. Pak přišla obrovská chyba obránce, následně druhá a zaplatil za to celý tým. Tohle se na takové úrovni nemůže stát,“ litoval Xavi.

„V domácí soutěži by nás soupeř možná nepotrestal, ale Liga mistrů neodpouští,“ pokračoval.

Barceloně nepomohly ani trefy kanonýra Lewandowského, jenž v napínavém závěru dvakrát srovnal skóre.

Na obrat to už ale domácím ve strhujícím utkání nestačilo a je na spadnutí, že podruhé za sebou budou ve vyřazovací fázi Champions League scházet. „Zatímco loni jsme, myslím, nebyli na potřebné úrovni, nyní mám opačný pocit. O to víc to bolí,“ poznamenal Xavi.

„Je to kruté. Jsem naštvaný a zklamaný. Za taktiku a sestavu jsem ale zodpovědný já. Pokud hráči udělají chybu, je to i moje chyba,“dodal kouč, který teď musí připravit tým na nedělní El Clásico proti Realu Madrid, přímý souboj o první místo ve španělské lize.