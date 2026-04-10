Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

„Barcelona informuje, že podala oficiální stížnost na UEFA s ohledem na dění ve čtvrtfinálovém zápase s Atlétikem. Klub je přesvědčený, že rozhodčí se neřídili dle pravidel a přímo ovlivnili vývoj i výsledek zápasu,“ stojí v úvodu stručného oficiálního prohlášení.
Barcelonský trenér Hansi Flick si stěžoval hned po utkání, nezdála se mu totiž ani červená karta pro stopera Paua Cubarsího ještě v první půli. Největší rozruch však vzbudila zmíněná Pubillova ruka.
„Nechápu, proč VAR nezasáhl. Rozhodčí může udělat chybu, ale k čemu tam teda video je? Měla to být penalta a druhá žlutá, takže červená. Radši jsem po utkání za sudím nešel, ale rád bych, aby mi to vysvětlil,“ láteřil Flick.
|
A vedení klubu stojí za ním.
„Barcelona vnímá rozhodnutí arbitra a nezasáhnutí videa jako hrubé pochybení. Klub proto požádal o otevření vyšetřování, zpřístupnění komunikace sudích a v rámci možností také oficiální uznání chyb a přijetí potřebných opatření,“ pokračuje stížnost.
Zápas řídil rumunský sudí István Kovács a ve španělských médiích se od čtvrtka spekuluje, že ho UEFA po kontroverzi v zápase Barcelony s Atlétikem už v probíhající pohárové sezoně nedeleguje.
Jeho jméno mimochodem figuruje i mezi dvaapadesáti rozhodčími vybranými pro letní mistrovství světa – seznam FIFA odhalila ve čtvrtek večer.
Stížnost, kterou Barcelona zveřejnila, není každopádně v této sezoně první.
V půlce února poslala obdobný, byť o poznání rozsáhlejší, dopis španělské federaci, kde sudím vyčítala dlouhodobou nekonzistentnost či kumulaci závažných chyb. Teď si pro změnu stěžuje u UEFA.
|
„Klub se domnívá, že to není poprvé v nedávných ročnících Ligy mistrů, kdy měly nepochopitelné rozhodnutí sudích negativní dopad na tým, což vytváří dvojí metr a zabraňuje férovému soupeření mezi týmy na hřišti,“ uzavřela Barcelona.
Přitom Flick, který v letošní sezoně rozhodčí kritizuje pravidelně, se jich zhruba před rokem veřejně zastal, když si tehdy stěžoval Real Madrid.
„Je důležité, že je máme. A je neuvěřitelné, jak se k nim někteří chovají,“ odkazoval zejména na kritická videa na platformě Real Madrid TV. „Nelíbí se mi to, musíme myslet na jejich rodiny. My jako hráči a trenéři je musíme chránit. Máme VAR a musíme mu věřit.“