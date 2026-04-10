Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty, kdy obránce Marc Pubill ve vápně rukou zastavil míč, který mu poslal brankář, a následně sám provedl odkop od brány.
Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu v utkání s Atlétikem. Po kontrole u videa však verdikt změnil na přímou červenou.

Rozzlobený barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.
Sorloth se spoluhráči slaví gól Barceloně.
„Barcelona informuje, že podala oficiální stížnost na UEFA s ohledem na dění ve čtvrtfinálovém zápase s Atlétikem. Klub je přesvědčený, že rozhodčí se neřídili dle pravidel a přímo ovlivnili vývoj i výsledek zápasu,“ stojí v úvodu stručného oficiálního prohlášení.

Barcelonský trenér Hansi Flick si stěžoval hned po utkání, nezdála se mu totiž ani červená karta pro stopera Paua Cubarsího ještě v první půli. Největší rozruch však vzbudila zmíněná Pubillova ruka.

„Nechápu, proč VAR nezasáhl. Rozhodčí může udělat chybu, ale k čemu tam teda video je? Měla to být penalta a druhá žlutá, takže červená. Radši jsem po utkání za sudím nešel, ale rád bych, aby mi to vysvětlil,“ láteřil Flick.

A vedení klubu stojí za ním.

„Barcelona vnímá rozhodnutí arbitra a nezasáhnutí videa jako hrubé pochybení. Klub proto požádal o otevření vyšetřování, zpřístupnění komunikace sudích a v rámci možností také oficiální uznání chyb a přijetí potřebných opatření,“ pokračuje stížnost.

Zápas řídil rumunský sudí István Kovács a ve španělských médiích se od čtvrtka spekuluje, že ho UEFA po kontroverzi v zápase Barcelony s Atlétikem už v probíhající pohárové sezoně nedeleguje.

Jeho jméno mimochodem figuruje i mezi dvaapadesáti rozhodčími vybranými pro letní mistrovství světa – seznam FIFA odhalila ve čtvrtek večer.

Stížnost, kterou Barcelona zveřejnila, není každopádně v této sezoně první.

V půlce února poslala obdobný, byť o poznání rozsáhlejší, dopis španělské federaci, kde sudím vyčítala dlouhodobou nekonzistentnost či kumulaci závažných chyb. Teď si pro změnu stěžuje u UEFA.

„Klub se domnívá, že to není poprvé v nedávných ročnících Ligy mistrů, kdy měly nepochopitelné rozhodnutí sudích negativní dopad na tým, což vytváří dvojí metr a zabraňuje férovému soupeření mezi týmy na hřišti,“ uzavřela Barcelona.

Přitom Flick, který v letošní sezoně rozhodčí kritizuje pravidelně, se jich zhruba před rokem veřejně zastal, když si tehdy stěžoval Real Madrid.

„Je důležité, že je máme. A je neuvěřitelné, jak se k nim někteří chovají,“ odkazoval zejména na kritická videa na platformě Real Madrid TV. „Nelíbí se mi to, musíme myslet na jejich rodiny. My jako hráči a trenéři je musíme chránit. Máme VAR a musíme mu věřit.“

