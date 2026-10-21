Fanoušci Slovanu se v Římě poprali s těžkooděnci. Jednomu dokonce vzali štít

Ke konfliktu podle italského deníku La Gazzetta dello Sport došlo v průběhu druhé půle krátce před Malenovým gólem na 4:0.
Vše začalo tím, že se hostující fanoušci pokusili vniknout mezi ty domácí tím, že začali kopat do plexiskla. Následně po příznivcích AS začali házet různé předměty, v čemž se jim pochopitelně snažili zabránit pořadatelé.
„V tu chvíli na místo dorazili těžkooděnci ve snaze situaci uklidnit, což ale ultras Slovanu ještě víc rozzuřilo. Jednomu z policistů dokonce ukradli štít a hodili ho mezi domácí příznivce,“ popisuje deník.
Konflikt nakonec trval zhruba deset minut a minimálně jeden policista ho odnesl zraněním.
„Samozřejmě o tom víme a nijak nás netěší, co se stalo. Ale byly tam dvě tisícovky fanoušků a nemůžu říct, že se to týkalo všech. Potřebujeme získat více informací,“ citoval web Šport.sk tiskového mluvčího slovenského klubu Tomáša Schügerla, jenž se k incidentu vyjádřil po utkání.
„Sledoval jsem zápas a soustředil se jen na něj, takže jsem nic neviděl. Musím se pak zeptat kluků, co viděli a co se vlastně stalo. Vím, že máme nejlepší fanoušky, ale tenhle konflikt jsem nezaznamenal,“ krčil rameny kouč Yaya Touré.
„Také o tom nevím, protože jsem byl hlavou v zápase. Ale jsme rádi, že fanoušci dorazili a že nás podporují. Měli to daleko a vážíme si každého z nich. Budeme jim to chtít vrátit povedenými výsledky nejenom v lize,“ navázal záložník Peter Pokorný.
V domácí soutěži je Slovan čtvrtý a v Lize mistrů se mu zatím nedaří vůbec.
Tři zápasy, tři porážky, skóre 1:13 a poslední místo v tabulce. Po debaklu s PSG (1:6) a prohře 0:3 se Stuttgartem následoval v Římě další výprask. Možná i to umocnilo frustraci a vztek fanoušků.
„Jsem velmi zklamaný. Narazili jsme na další skvělý tým a máme ještě hodně co zlepšovat. Pokud se nezlepšíme, budeme to mít hodně složité,“ říkal Touré po utkání.
Slovan se držel jedenadvacet minut, než inkasoval poprvé gólem Hermosa. V závěru půle pak zvýšil Molina a mezi 52. a 56. minutou se prosadili ještě Pisilli a Malen. A v samotném závěru pak domácímu Castrovi ještě jednu branku neuznali.
„Musíme lépe pracovat v obraně a vyvarovat se chyb. Mojí filosofií je, že chci, aby si hráči fotbal užívali. Nechci, abychom se jen bránili a odkopávali míč. Měla by to být zábava, radost, ale i společné utrpení. Je hodně věcí, které musíme dělat lépe, ale momentálně na to ještě nemáme,“ hodnotil upřímně Touré.
„Samozřejmě není všechno jen negativní, viděl jsem v naší hře i dobré pasáže, ale nevydrželo nám to celých 90 minut, což mě zklamalo. Po úvodních dvou zápasech jsme na tom pracovali, ale zase jsme na to doplatili,“ navázal.
V příštím zápase Ligy mistrů jeho svěřenci narazí na rakouský LASK, což bude jedna z největších šancí na bodový zisk.
Je ale dost možné, že na tomhle výjezdu budou hostující fanoušky kvůli chování v Římě chybět.