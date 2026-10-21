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Fanoušci Slovanu se v Římě poprali s těžkooděnci. Jednomu dokonce vzali štít

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  10:51

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Fanoušci Slovanu Bratislava v konfliktu s pořadateli a těžkooděnci během utkání v Římě. | foto: AP

V tabulce zůstávají bez bodu, na posledním místě a s nejhorším skóre ze všech týmů. Po porážce v Římě (0:4) však fotbalový Slovan Bratislava neřeší jen nepovedený výkon na hřišti, nýbrž i chování vlastních fanoušků, kteří se v hledišti poprali s pořadateli a těžkooděnci.

Ke konfliktu podle italského deníku La Gazzetta dello Sport došlo v průběhu druhé půle krátce před Malenovým gólem na 4:0.

Vše začalo tím, že se hostující fanoušci pokusili vniknout mezi ty domácí tím, že začali kopat do plexiskla. Následně po příznivcích AS začali házet různé předměty, v čemž se jim pochopitelně snažili zabránit pořadatelé.

„V tu chvíli na místo dorazili těžkooděnci ve snaze situaci uklidnit, což ale ultras Slovanu ještě víc rozzuřilo. Jednomu z policistů dokonce ukradli štít a hodili ho mezi domácí příznivce,“ popisuje deník.

Fanoušci Slovanu Bratislava v konfliktu s pořadateli a těžkooděnci během utkání...
Fanoušci Slovanu Bratislava v konfliktu s pořadateli a těžkooděnci během utkání...

Konflikt nakonec trval zhruba deset minut a minimálně jeden policista ho odnesl zraněním.

„Samozřejmě o tom víme a nijak nás netěší, co se stalo. Ale byly tam dvě tisícovky fanoušků a nemůžu říct, že se to týkalo všech. Potřebujeme získat více informací,“ citoval web Šport.sk tiskového mluvčího slovenského klubu Tomáša Schügerla, jenž se k incidentu vyjádřil po utkání.

„Sledoval jsem zápas a soustředil se jen na něj, takže jsem nic neviděl. Musím se pak zeptat kluků, co viděli a co se vlastně stalo. Vím, že máme nejlepší fanoušky, ale tenhle konflikt jsem nezaznamenal,“ krčil rameny kouč Yaya Touré.

„Také o tom nevím, protože jsem byl hlavou v zápase. Ale jsme rádi, že fanoušci dorazili a že nás podporují. Měli to daleko a vážíme si každého z nich. Budeme jim to chtít vrátit povedenými výsledky nejenom v lize,“ navázal záložník Peter Pokorný.

idnes.sport

Fanoušci Slovanu Bratislava se v Itálii na utkání Ligy mistrů proti AS Řím porvali s těžkooděnci z řad policie. Slovenský tým utkání prohrál 4:0.

Instagram @sport_sk

21. října 2026 v 7:01, příspěvek archivován: 21. října 2026 v 10:17
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V domácí soutěži je Slovan čtvrtý a v Lize mistrů se mu zatím nedaří vůbec.

Tři zápasy, tři porážky, skóre 1:13 a poslední místo v tabulce. Po debaklu s PSG (1:6) a prohře 0:3 se Stuttgartem následoval v Římě další výprask. Možná i to umocnilo frustraci a vztek fanoušků.

„Jsem velmi zklamaný. Narazili jsme na další skvělý tým a máme ještě hodně co zlepšovat. Pokud se nezlepšíme, budeme to mít hodně složité,“ říkal Touré po utkání.

Slovan se držel jedenadvacet minut, než inkasoval poprvé gólem Hermosa. V závěru půle pak zvýšil Molina a mezi 52. a 56. minutou se prosadili ještě Pisilli a Malen. A v samotném závěru pak domácímu Castrovi ještě jednu branku neuznali.

Kouč Slovanu Bratislava Yaya Touré během utkání v Římě.

„Musíme lépe pracovat v obraně a vyvarovat se chyb. Mojí filosofií je, že chci, aby si hráči fotbal užívali. Nechci, abychom se jen bránili a odkopávali míč. Měla by to být zábava, radost, ale i společné utrpení. Je hodně věcí, které musíme dělat lépe, ale momentálně na to ještě nemáme,“ hodnotil upřímně Touré.

„Samozřejmě není všechno jen negativní, viděl jsem v naší hře i dobré pasáže, ale nevydrželo nám to celých 90 minut, což mě zklamalo. Po úvodních dvou zápasech jsme na tom pracovali, ale zase jsme na to doplatili,“ navázal.

V příštím zápase Ligy mistrů jeho svěřenci narazí na rakouský LASK, což bude jedna z největších šancí na bodový zisk.

Je ale dost možné, že na tomhle výjezdu budou hostující fanoušky kvůli chování v Římě chybět.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.35
  • 3.96
  • 2.87
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.21
  • 3.83
  • 3.18
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.24
  • 7.02
  • 11.50
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.71
  • 11.20
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.21
  • 7.74
  • 13.10
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.92
  • 4.41
  • 3.57
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.65
  • 4.69
  • 4.74
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.11
  • 4.00
  • 3.29
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.25
  • 7.02
  • 11.10

4. kolo

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3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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