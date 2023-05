Nejradši dává góly Plzni, teď sní o prvním finále. Džeko dostal šanci a rozhodl

Když se podíváte na poslední dvě základní jedenáctky předchozích milánských derby, nepřekvapí vás, že do středečního utkání naskočil právě Džeko. V základu se trefil při vítězství 3:0 v domácím poháru, sedmdesát minut zvládl i při ligovém triumfu 1:0.

Důvěru kouče Simona Inzaghiho dostal i tentokrát. A to přesto, že se jeho parťák Lukaku o víkendu trefil proti AS Řím. Netrvalo dlouho a italský kouč věděl, že se sázka na sedmatřicetiletého Bosňana vyplatila.

Už po osmi minutách přetlačil v souboji Davida Calabriu a šikovně nastavil nohu do rohového kopu Hakana Calhanogla a překonal brankáře Mikea Maignana. „Byli jsme správně nahecovaní. Přeci jen derby v semifinále není každý den. Udrželi jsme soustředění od první do poslední minuty a nakonec se to vyplatilo,“ povídal Džeko pro UEFA.tv.

Druhou branku přidal jen o tři minuty později Henrich Mchitarjan a Inter si už vedení pohlídal. V derby navíc už třikrát za sebou neinkasoval a v Lize mistrů zapsal sedmé čisté konto, což se mu povedlo úplně poprvé v historii soutěže.

Džeko se letos v milionářské soutěži prosadil čtyřikrát, tři góly z toho dal do sítě Viktorie Plzeň v základní skupině. Oblíbenému soupeři dal v kariéře už dvanáct branek, což je nejvíce ze včech klubů. „Když jsem kdykoli proti ní nastoupil, tak jsem skoro vždycky dal gól,“ smál se po posledním vzájemném střetnutí.

Edin Džeko z Interu (vpravo) střílí gól do sítě AC Milán.

Od té doby na zásah v Champions League čekal a probudil se v pravý čas. Nicméně ani střelecká pauza jej nerozhodila. „Lidé, kteří mě znají, vědí, jak to mám. Občas se mi skórovat nepovede a o tom jediném se pak mluví. Snažím se ale odevzdat mnohem více, není to jen o gólech,“ rozmluvil se. „Vždycky odcházím šťastný, nehledě na to, kolikrát se trefím.“

Když Inter zvládne i „domácí“ odvetu opět na stadionu San Siro, kde hrají oba milánské celky, postoupí do finále poprvé po 13 letech, kdy celou soutěž jako poslední italský klub ovládl. Tenkrát dvěma góly Diega Milita porazil 2:0 Bayern Mnichov.

A Džeko? Ten by si o prvenství v soutěži zahrál úplně poprvé. Nejdál se zatím dostal do semifinále s AS Řím.

Před pěti lety sice nejprve o kolo dříve se spoluhráči i díky jeho dvěma gólům senzačně vyřadili Barcelonu, když dorovnali úvodní porážku 1:4 a díky venkovní trefě postoupili. Jenže pak narazili na rozjetý Liverpool, kterému však byli důstojným soupeřem (2:5 a 4:2). I tentokrát se Džeko trefil dvakrát, do odvety mimochodem tenkrát naskočil i český útočník Patrik Schick.

Edin Džeko z Interu (vpravo) oslavuje gól proti AC Milán.

Pokud si Džeko udrží semifinálovou bilanci a zamíří přesně i v odvetě, dost možná ho v sedmatřiceti čeká vysněná finálová tečka za velmi úspěšnou kariérou. Vždyť kromě Interu a AS Řím oblékal třeba dres Manchesteru City nebo Wolfsburgu.

Do velkého fotbalu ho ale přivedly Teplice, hostoval také v Ústí nad Labem. Mimochodem, když se proti Plzni trefil úplně poprvé v české lize na jaře 2006, byl z toho start jedné výjimečné fotbalové dráhy. O sedmnáct let později prožívá Džeko v Lize mistrů velmi povedený rok. A znovu u toho byla Plzeň.