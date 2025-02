Jestřábí oko Marciniak. Sudí dal druhou žlutou za simulování, Ibrahimovic nechápe

Jen s mnohem horšími důsledky pro napomenutého.

Shodou okolností to byl zase Francouz, kdo zkoušel polského holohlavého jestřába ošálit.

Zkušený Marciniak v zápase Ligy mistrů mezi italským AC Milán a nizozemským Feyenoordem (1:1) načapal obránce Thea Hernándeze, který v 51. minutě ve vápně upadl před nohou osmnáctiletého Givaira Reada.

Ten končetinu včas zastavil a jeho protivník upadl stejně, jako by ho podrazila. A protože v tu chvíli už Hernández jednu žlutou kartu měl, Marciniak rovnou táhl i červenou.

Podívejte se na simulaci Thea Hernándeze, kvůli níž byl vyloučen:

Po leteckém dnu v Miláně následovala červená karta! 𝙁𝙀𝙔𝙀𝙉𝙊𝙊𝙍𝘿 proti deseti stihl vyrovnat a 𝘼𝘾 𝙈𝙄𝙇𝘼𝙉 se s letošním ročníkem Ligy mistrů loučí! 🫨👋#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/x9r0gD6svC — Nova Sport (@novasport_cz) February 18, 2025

„Má koule, to se musí nechat,“ uznal v úterý ve vysílání i Zvonimir Boban, v současnosti jeden z nejvyšších představitelů UEFA a bývalý záložník AC Milán.

Vyloučení za simulaci, to se běžně jen tak nevidí. Přitom první žlutá byla také zbytečná, když Hernández zatáhl soupeře za dres na půlce hřiště. U Marciniaka to ale není nic nového. Zápasy má rád pod kontrolou, je nekompromisní a má respekt. Proto ho ve světě považují za jednoho z nejlepších rozhodčích.

Jen loni mu reputaci zkazilo semifinále mezi Realem a Bayernem, kdy unáhleně odpískal ofsajd dřív, než padl gól a mohlo ho přezkoumat video. Prý ho kvůli tomu stáhli i ze zahajovacího zápasu na Euru, kde nakonec odpískal jen dva zápasy.

Teď všem znovu ukázal, proč patří ke špičce.

„Můžete namítnout, že byl příliš tvrdý. My ale musíme být mentálně silnější. Zodpovědnost nesu já, nikoli Theo. Pro Milán toho udělal tolik...“ bránil svého svěřence nový milánský trenér Sérgio Conceicao z Portugalska.

Fanoušci se totiž k Hernándezovi nezachovali hezky. Po utkání si mohl přečíst nápis „Děkujeme“, na sítích schytával urážky.

„To vyloučení si zasloužil, protože tohle dělá roky. Domácí byli dominantní a on udělá tuhle věc,“ kroutil hlavou Boban.

„Je pravda, že do Theovy červené karty Feyenoord nevěděl, jak se dostat k brance. Jsme smutní a naštvaní,“ přidal kouč Conceicao.

„Marciniak? To rozhodnutí nechápu, v takovém zápase má nejdřív přijít varování a až pak vyloučení,“ prohlásil legendární švédský útočník Zlatan Ibrahimovic, který v AC Milán dělá týmového poradce.

„Zápas to ovlivnilo, bylo to tvrdé rozhodnutí. Není fér o Theovi říkat, že je to simulant,“ sdělil televizi Sky Sports.

Theo Hernández z AC Milán opouští duel s Feyenoordem po druhé žluté kartě za simulování.

Italové v odvetě museli otáčet, jednogólovou ztrátu z Nizozemska ale smazali už po 40 vteřinách, když se trefil bývalý hráč Feyenoordu Santiago Giménez. Remízu 1:1, odvrácení prodloužení a zároveň postup hostů zařídil v 73. minutě střídající Julián Carranza.

Feyenoord je v osmifinále Ligy mistrů po padesáti letech. A slaví také dočasný kouč Pascal Bosschaart, jenž minulý týden nahradil odvolaného Briana Priskeho.

„Tohle utkání toho o mužstvu hodně vypovědělo. I přes všechny komplikace způsobené zraněními dokázalo tohle. Má hodně charakteru. Na to jsem teď nejpyšnější,“ mínil čtyřiačtyřicetiletý Nizozemec.