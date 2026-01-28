Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Štěpán Ťalský
  7:34
Od našeho zpravodaje na Kypru - Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek stal. „Určitě jsem teď zkušenější než před pár měsíci. Každý zápas mi dal hodně a za každou minutu na hřišti jsem rád,“ říká před středečním utkáním s kyperským fotbalovým překvapením Pafosem.
Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Trénink slávistických fotbalistů na stadionu v Limassolu.
Slávističtí fotbalisté před tréninkem na stadionu v Limassolu.
Příprava limassolského stadionu před tréninkem fotbalistů Slavie.
Příprava limassolského stadionu před tréninkem fotbalistů Slavie.
9 fotografií

Pravděpodobně si připíše do statistik další minuty. Možná klidně rovnou celých 90 vzhledem k absencím v zadních řadách – chybí kapitán Holeš i další obránce Vlček.

O to víc na něj slávisté budou v obraně spoléhat.

Pafos – Slavia

středa 28. ledna od 21 hodin

Příprava limassolského stadionu před tréninkem fotbalistů Slavie.

stadion: AlphaMega Stadium v Limassolu

rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (všichni Německo)

Osmý zápas v základní fázi. Slavia už nemůže postoupit do vyřazovacích bojů. Získala tři body za remízy s Bodö/Glimt, Atalantou a Bilbaem. Na první vítězství v soutěži čeká od roku 2007.

Do zápasu jdou bez šance postoupit dál, mají však jasný cíl: vybojovat první klubovou výhru v Champions League od září 2007, tedy po více než 18 letech.

A papírově je Pafos asi tím vůbec nejschůdnějším soupeřem v rámci ligové fáze.

„Každý zápas je jiný, ale v této soutěži jsou všechny náročné,“ ví však dvaadvacetiletý Chaloupek.

Získat vytoužené tři body se se spoluhráči pokusí na AlphaMega Stadium, takřka jedenáctitisícovém stánku kousek od centra Limassolu, kde Pafos od play off hraje své zápasy, jelikož ten jeho nesplňuje podmínky UEFA.

Slávisté přiletěli na Kypr pondělí v noci, v úterý večer je pak čekal předzápasový trénink.

Hráči na trávník vyběhli krátce po šesté hodině a kromě příjemně chladného počasí okolo patnácti stupňů je přivítaly také zavlažovače, které se vysunuly těsně před tréninkem, aby hrací plocha byla v co nejlepším stavu.

Pak už následovalo tradiční bago na úvod tréninku, jenž byl 15 minut přístupný také novinářům.

„Trávník vypadá velice dobře a jsem překvapen kvalitou plochy i zázemí. Stadion vypadá zvenčí krásně, hraje tu hodně týmů a je zajímavé, jak to tu mají všechno vymyšlené. Zkrátka moderní stadion se vším, co k tomu patří,“ ocenil trenér Jindřich Trpišovský.

Příprava limassolského stadionu před tréninkem fotbalistů Slavie.
Trénink slávistických fotbalistů na stadionu v Limassolu.

Ač hraje své zápasy v azylu, Pafosu to příliš neškodí. Spíš naopak. Stále má při své premiérové účasti v milionářské soutěži teoretickou šanci postoupit do vyřazovací fáze, musí však bezpodmínečně Slavii porazit a doufat v souhru dalších výsledků.

Klíčové může být třeba to, jestli bude hrát stoper David Luiz – slavný brazilský obránce a zdaleka největší jméno na soupisce kyperského celku. Jenže v posledních dvou utkáních, včetně toho před týdnem na Chelsea (0:1), osmatřicetiletý vlasatý zadák chyběl.

„My ho zažili, když hrál za Chelsea, je to skvělý hráč, legenda fotbalu a také spousty klubů. Miluje fotbal, a i když už není nejmladší, tak pořád hraje naplno. Myslím, že pokud to jen trochu půjde, bude hrát v základu,“ odtušil Trpišovský.

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

„Mají tým složený z fantastických a technicky silných hráčů. Ale konkrétně Luize mám o něco víc nakoukaného, jelikož hrál v Arsenalu. Je důležitý pro tým díky svým zkušenosti, takže pokud bude chybět, může to pro nás být velká výhoda,“ přidal Chaloupek.

Vyžádá si jako fanoušek Arsenalu jeho dres?

„Abych řekl pravdu, tak nad tím jsem ještě nepřemýšlel. V první řadě se soustředíme na zápas a pak uvidíme, jak se to vyvrbí a vedle koho budu zrovna stát,“ zasmál se.

Lásko, tady se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

Pro Slavii půjde o teprve druhý soutěžní zápas v lednu, zato ale už podruhé cestovala do přímořské oblasti, což sebou nese velké teplotní výkyvy ve srovnání s tím, jak je teď v Praze, kde před týdnem v mrazech vyzvala Barcelonu (2:4).

„Je to složité, ale máme tým složený z profíků a všichni se pečlivě připravujeme s fyzioterapeuty v posilovnách, abychom na ty teploty byli připravení. Máme doktory, kteří nás na teplotní změny připravují z pohledu nemocí, takže je to všechno hlídané,“ zdůraznil Chaloupek.

Jak slávisté zápas s Pafosem zvládnou?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Saint-Gilloise vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.40
  • 3.91
  • 2.09
PSV Eindhoven vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 5.52
  • 5.01
  • 1.53
Paris Saint-Germain vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.58
  • 4.83
  • 5.20
Pafos FC vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 2.71
  • 3.49
  • 2.69
Neapol vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.34
  • 3.72
  • 2.17
AS Monaco vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.99
  • 3.74
  • 1.96
Manchester City vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.23
  • 7.22
  • 11.70
Liverpool vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.12
  • 9.72
  • 17.30
Leverkusen vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.69
  • 4.34
  • 4.79
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 4.16
  • 4.16
  • 1.82
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...

28. ledna 2026  7:34

Lásko, tady se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

Premium
Zdeněk Folprecht v dresu Pafosu.

Když se řekne Pafos, vybaví se mi hlavně super počasí, moře a čas s rodinou. Až potom fotbal. Na Kypru jsem strávil fajn tři roky. Starší syn tam vyrůstal a chodil do anglické školky, mladší se na...

27. ledna 2026

Barca, PSG, City. Projdou všechny přímo do osmifinále? Finiš Ligy mistrů slibuje drama

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony.

Až se ve středu večer najednou rozehraje osmnáct partií závěrečného dějství základní fáze fotbalové Ligy mistrů, nebude jediná, ve které by „o nic nešlo“. I český zástupce Slavia má o co hrát: o...

27. ledna 2026  18:40

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Od našeho zpravodaje na Kypru Ještě moment, neběží nám kamery! zdrželi na chvíli kyperští novináři tiskovou konferenci, když se slávistický mluvčí jal představovat řečníky v útrobách limassolského fotbalového stadionu. Pak už se...

27. ledna 2026  17:20

Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Michael Kayode z Brentfordu si otírá míč ručníkem před autovým vhazováním.

Pro někoho malichernost, pro jiného zásadní téma. „Ručníky mají kvůli autovým vhazováním vyskládané kolem celého hřiště. Nezlobte se, ale já tohle prostě nepochopím,“ čertil se Sean Dyche, trenér...

27. ledna 2026  16:31

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

27. ledna 2026  14:44

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky...

Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem,...

27. ledna 2026  13:39

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla reprezentanta Nigérie, Plechatý do Artisu

Sledujeme online
Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

27. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:37

Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do...

27. ledna 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.