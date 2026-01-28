Pravděpodobně si připíše do statistik další minuty. Možná klidně rovnou celých 90 vzhledem k absencím v zadních řadách – chybí kapitán Holeš i další obránce Vlček.
O to víc na něj slávisté budou v obraně spoléhat.
Pafos – Slavia
středa 28. ledna od 21 hodin
Do zápasu jdou bez šance postoupit dál, mají však jasný cíl: vybojovat první klubovou výhru v Champions League od září 2007, tedy po více než 18 letech.
A papírově je Pafos asi tím vůbec nejschůdnějším soupeřem v rámci ligové fáze.
„Každý zápas je jiný, ale v této soutěži jsou všechny náročné,“ ví však dvaadvacetiletý Chaloupek.
Získat vytoužené tři body se se spoluhráči pokusí na AlphaMega Stadium, takřka jedenáctitisícovém stánku kousek od centra Limassolu, kde Pafos od play off hraje své zápasy, jelikož ten jeho nesplňuje podmínky UEFA.
Slávisté přiletěli na Kypr pondělí v noci, v úterý večer je pak čekal předzápasový trénink.
Hráči na trávník vyběhli krátce po šesté hodině a kromě příjemně chladného počasí okolo patnácti stupňů je přivítaly také zavlažovače, které se vysunuly těsně před tréninkem, aby hrací plocha byla v co nejlepším stavu.
Pak už následovalo tradiční bago na úvod tréninku, jenž byl 15 minut přístupný také novinářům.
„Trávník vypadá velice dobře a jsem překvapen kvalitou plochy i zázemí. Stadion vypadá zvenčí krásně, hraje tu hodně týmů a je zajímavé, jak to tu mají všechno vymyšlené. Zkrátka moderní stadion se vším, co k tomu patří,“ ocenil trenér Jindřich Trpišovský.
Ač hraje své zápasy v azylu, Pafosu to příliš neškodí. Spíš naopak. Stále má při své premiérové účasti v milionářské soutěži teoretickou šanci postoupit do vyřazovací fáze, musí však bezpodmínečně Slavii porazit a doufat v souhru dalších výsledků.
Klíčové může být třeba to, jestli bude hrát stoper David Luiz – slavný brazilský obránce a zdaleka největší jméno na soupisce kyperského celku. Jenže v posledních dvou utkáních, včetně toho před týdnem na Chelsea (0:1), osmatřicetiletý vlasatý zadák chyběl.
„My ho zažili, když hrál za Chelsea, je to skvělý hráč, legenda fotbalu a také spousty klubů. Miluje fotbal, a i když už není nejmladší, tak pořád hraje naplno. Myslím, že pokud to jen trochu půjde, bude hrát v základu,“ odtušil Trpišovský.
„Mají tým složený z fantastických a technicky silných hráčů. Ale konkrétně Luize mám o něco víc nakoukaného, jelikož hrál v Arsenalu. Je důležitý pro tým díky svým zkušenosti, takže pokud bude chybět, může to pro nás být velká výhoda,“ přidal Chaloupek.
Vyžádá si jako fanoušek Arsenalu jeho dres?
„Abych řekl pravdu, tak nad tím jsem ještě nepřemýšlel. V první řadě se soustředíme na zápas a pak uvidíme, jak se to vyvrbí a vedle koho budu zrovna stát,“ zasmál se.
Pro Slavii půjde o teprve druhý soutěžní zápas v lednu, zato ale už podruhé cestovala do přímořské oblasti, což sebou nese velké teplotní výkyvy ve srovnání s tím, jak je teď v Praze, kde před týdnem v mrazech vyzvala Barcelonu (2:4).
„Je to složité, ale máme tým složený z profíků a všichni se pečlivě připravujeme s fyzioterapeuty v posilovnách, abychom na ty teploty byli připravení. Máme doktory, kteří nás na teplotní změny připravují z pohledu nemocí, takže je to všechno hlídané,“ zdůraznil Chaloupek.
