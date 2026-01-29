Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden

Od našeho zpravodaje na Kypru - Čekání na první výhru v Lize mistrů se mu protáhne minimálně do příští sezony. A co víc, působení v letošním ročníku zakončili jeho svěřenci debaklem 1:4 s kyperským Pafosem. „Mísí se ve mně nejhorší pocity, ve druhé půli bylo všechno špatně, chyběla snad jen penalta,“ prohodil kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský.
Slavia v zápase v Limassolu prohrávala, ale ještě do přestávky zvládla srovnat a na hřišti byla lepší.

„O to víc frustrující to pro mě je. Klub čeká na vítězství v Lize mistrů skoro 20 let a před zápasem jsme cítili, že tady můžeme vyhrát. První půle tak probíhala, ale místo toho nakonec odjíždíme se čtyřmi inkasovanými góly a zdecimovaní,“ řekl Trpišovský.

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Hosté se po změně stran postupně sesypali – inkasovaná branka, Bořilova červená karta a následně další dva góly domácích.

„Druhý poločas byl poločasem hrůzy. Teď se musíme dát dohromady, protože v neděli hrajeme v Pardubicích. Není to jednoduchá situace, ale musí nás to posílit a musíme být o víkendu připravení,“ zdůraznil Trpišovský.

Co se v zápase s Pafosem pokazilo?
V první půli jsme byli nebezpeční, dobře jsme do utkání vstoupili, diktovali tempo a měli dvě velké šance, ale místo toho dostaneme gól a prohráváme. To nás rozhodilo, ale zvládli jsme srovnat. Do druhé půle jsme šli bez jednoho zraněného hráče, chtěli jsme to strhnout na naší stranu, ale přišla dvě hloupá rozhodnutí u gólů, červená, další zranění a během 15 minut se nám to sesypalo. Škoda, že jsme alespoň nedali další gól, abychom poděkovali fanouškům, kteří nás sem přijeli podpořit a celý zápas nám fandili.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Gólů jste nakonec v Lize mistrů dali v osmi zápasech jen pět, což je spolu s Villarealem nejméně ze všech týmů.
Trápila a trápí nás v evropských zápasech produktivita, to je pravda a bylo to vidět i tentokrát. To, co jsme nedali v první půli, v takhle těžkých zápasech musíte proměňovat. A k tomu hrát v defenzivě třeba jako jsme hráli na Atalantě, zkrátka nedostávat laciné góly. Bylo vidět, že dokážeme proti Pafosu být lepší a věřím, že hrát s nimi pět zápasů, tak je zvládneme lépe. O půli jsme měli vést 3:1 a byl by to jiný zápas. Budeme pracovat na tom, abychom byli v příštím roce silnější.

Získali jste pouhé tři body. Myslíte, že měla Slavia na víc?
Proti Bodö/Glimt jsme byli v prvním zápase blízko vítězství. A pak jsme možná mohli vyhrát na Atalantě, kde jsme měli nějaké šance, i když by to bylo se štěstím, ale jinak si musíme říct zcela upřímně, že naši soupeři byli lepší. Měli jsme sympatické pasáže nebo poločasy, ale fotbal se hraje 90 minut a my jsme nebyli schopní čelit té kvalitě po celou dobu. Na tom musíme zapracovat. Jednak zvýšit kvalitu, když třeba musíme někoho vystřídat, a pak proměňovat šance, když si je vytvoříme. Chtěli jsme mít víc bodů i vítězství, ale ukázalo se, že musíme být lepší. V některých zápasech to od nás bylo málo.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský v utkání s Pafosem.

Proti Pafosu vám navíc vše ztížila Bořilova červená. Jak jste tenhle okamžik viděl vy?
Hasil situaci, o kterých se bavíme furt. Ztratíme míč na půlce, hrajeme ho zpátky, namažeme soupeři a ještě je z toho červená. Je to podobné jiným situacím, o kterých jsem mluvil. První gól byl nádherný, ale druhému a třetímu předcházely naše chyby. Soupeř si do stavu 2:1 nevypracoval žádnou pořádnou šanci a dal dva góly po rozích. Můžeme si za to sami, taková špatná rozhodnutí se trestají na všech úrovních, a tím spíš v Lize mistrů.

Mluvil jste o zraněních, kvůli kterých střídali Chaloupek s Ogbuem. Co s nimi je?
Chaloupek střídal kvůli problému s lýtkem, Ogbu zase kvůli zadnímu stehennímu svalu. A vůbec dobře to nevypadá ani se Sadílkem po tom zákroku a Chorý je taky hodně otřesený.

Bořilova hořká rozlučka s Ligou mistrů: střídal a viděl červenou v rekordním čase

Proti Pardubicím budete mít problémy složit obranu.
Vstupovali jsme do sezony se šesti stopery, teď máme jednoho. Honí se mi hlavou, jak to vymyslet. Začali jsme ve trojce vzadu, končili ve dvojce s Hašiokou na stoperu. Je to věc, kterou musíme řešit, ale nejdřív musí na vyšetření vyšetření, abychom věděli, jak dlouho budou mimo. Holeš a Vlček, kteří sem ani necestovali, nám budou chybět týdny, Ogbu s Chalim na tom asi nebudou jinak. Takže snad se aspoň Juráskovi v Praze nic nestalo. Musíme si vyhodnotit, jestli si třeba někoho nestáhneme z hostování, ale Pardubice musíme odehrát s tím, co máme.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)
Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila.

Mimořádná situace v rozpisu fotbalové ligy: vedení soutěže odložilo kompletní program 27. kola z předposledního březnového víkendu až na poslední dubnový víkend. Zápasy Chance Ligy se tak nebudou...

28. ledna 2026

Darida: O reprezentaci jsem s koučem mluvil. Jak to dopadlo, si nechám pro sebe

Vladimír Darida se v Plzni loučí s reprezentací.

Když dostal dotaz k návratu do národního mužstva, fotbalista Vladimír Darida raději stočil řeč jiným směrem. „Pojďme se spíš bavit o Hradci, teď jsme na tiskovce Hradce. Reprezentaci, prosím, dejme...

28. ledna 2026  15:43

