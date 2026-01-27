Barca, PSG, City. Projdou všechny přímo do osmifinále? Finiš Ligy mistrů slibuje drama

Až se ve středu večer najednou rozehraje osmnáct partií závěrečného dějství základní fáze fotbalové Ligy mistrů, nebude jediná, ve které by „o nic nešlo“. I český zástupce Slavia má o co hrát: o první vítězství a také o to, aby byla lepší než Sparta v minulém ročníku.

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jen čtyři kluby z šestatřiceti mají smutnou jistotu: Slavia, Frankfurt, Villarreal a Kajrat Almaty své účinkování v Champions League krátce před středeční půlnocí pro letošek zakončí.

Následovat je bude dalších osm mužstev, ale před výkopem i ona sní: co kdyby se to náhodou povedlo.

I dvaatřicátý Ajax, který úvodních pět zápasů prohrál, má teoretickou naději na postup, byť cesta do play off je v jeho případě hodně kostrbatá.

Když se v dlouhé tabulce podíváte na opačný konec, najdete tam dva kluby, které si už zajistily přímý postup do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo vyřazovací fáze.

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Arsenal ještě neztratil ani bod a míří k vítězství v základní části. Doma hostí nejslabšího účastníka Kajrat Almaty a i remízou stvrdí první příčku. Bayern ztrácí tři body a má o pět branek horší rozdíl skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje.

Třetí Real Madrid i čtvrtý Liverpool se mohou dotáhnout na Bayern, ale zároveň k jistotě v elitní osmičce potřebují aspoň bod.

Remíza už by nemusela stačit pátému Tottenhamu, který má o bod méně.

Šestého obhájce trofeje Paris St. Germain od třinácté Atalanty Bergamo dělí jen skóre. Mezi nimi jsou Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisabon, Manchester United a Atlético Madrid. Lepší střed tabulky je tak mimořádně vyrovnaný. Který z gigantů se do osmičky nevejde? Bude to určitě minimálně jeden ze vzájemného duelu PSG – Newcastle.

Na elitní osmičku si v duchu myslí i Inter s Juventusem, ale jejich naděje je hodně teoretická. Inter, loňský finalista, třikrát za sebou padl.

Šestnáctý Dortmund, jenž hraje právě se čtrnáctým Interem, by s jedenácti body měl mít splněno. Přímo do osmifinále se nedostane a z pozic pro první kolo play off, kam se kvalifikují týmy od devátého do čtyřiadvacátého místa, nevypadne.

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

V minulém ročníku, který se hrál v současném formátu s jednou velkou tabulkou poprvé v historii, měl poslední postupující do vyřazovací fáze jedenáct bodů a rozdíl skóre minus čtyři.

Při pohledu na současné pořadí se zdá, že k účasti v play off bude stačit méně než jedenáct bodů. Může stačit dokonce i devět. Proto jsou před závěrečným kolem ve hře i šestibodové kluby Bodö/Glimt, Benfica, Royal Union St. Gilloise, Ajax i Pafos, soupeř Slavie.

Ta je se třemi body za remízy třetí od konce a společně s Villarrealem a Kajratem ještě v soutěži nevyhrála. A právě získat aspoň jedno vítězství je od začátku jejím cílem, mluvil o tom trenér Jindřich Trpišovský loni v září před úvodním duelem s Bodö/Glimt.

Pod jeho vedením Slavia v Lize mistrů odehrála dosud celkem třináct utkání a ještě nezvítězila.

Na Kypru bude hrát také o to, aby dopadla líp než loni Sparta. Ta získala čtyři body za výhru nad Salcburkem a remízu ve Stuttgartu a skončila jedenatřicátá, horší byly Lipsko, Girona, Salcburk, Slovan Bratislava a Young Boys Bern.

O co se v zápasech 8. kola základní části hraje

Arsenal vs Kajrat Almaty: suverénní lídr proti nejslabšímu potřebuje k potvrzení prvního místa bod. V případě nečekané porážky ho ohrozit může jen Bayern, který hraje v Eindhovenu a má o tři body méně a o pět branek horší skóre

PSV Eindhoven vs Bayern: domácí potřebují bodovat, výhra jim dá jistotu 1. kola play off

Benfica Lisabon vs Real Madrid: pikantního souboj pro domácího kouče Josého Mourinha, který kdysi působil v Realu. Jeho tým má se šesti body na postup nicotné šance, musel by vyhrát a nejméně pět týmů před ním zaváhat. V případě porážky může Real vypadnout z elitní osmičky

Liverpool vs Karabach: oba potřebují bod, Liverpool k osmičce a Karabach k účasti v 1. kole vyřazovací fáze. Porážka zavaří především ázerbájdžánskému klubu.

Frankfurt vs Tottenham: německý tým má čtyři body a postoupit nemůže, Tottenhamu jde o osmičku.

Paris St. Germain vs Newcastle: přímý souboj o uhájení mezi nejlepšími osmi. Obhájce z posledních čtyř zápasů získal jen čtyři body a potřebuje výhru, soupeř také. Remíza zřejmě odsune mimo osmičku oba.

Neapol vs Chelsea: Chelsea, jenž uzavírá elitní osmičku, potřebuje k uhájení své pozice výhru. Neapol je první pod čarou. Má stejně bodů jako čtyřiadvacátý Olympiakos, stejný rozdíl skóre, ale dala o gól méně.

Barcelona vs Kodaň: před minulým zápasem na Slavii barcelonský kouč Flick počítal: „Dvě výhry nám zajistí postup do osmifinále.“ První má, druhou chce získat proti Kodani. Ale zároveň potřebuje zvítězit minimálně stejným rozdílem jako soupeři, kteří jsou se stejným počtem bodů za ním. Kodaň má osm bodů jako Eindhoven, Bilbao či Olympiakos, které jsou na postupových místech, ale má nejhorší skóre a nejtěžší výchozí pozici.

Athletic Bilbao vs Sporting Lisabon: domácí potřebují výhru k uhájení postupové pozice, hosté si dělají zálusk na osmičku. Když porazí protivníka vyšším rozdílem než Barcelona Kodaň, mohlo by to vyjít.

Manchester City vs Galatasaray: po překvapivé prohře v Bodö vypadl anglický tým z osmičky. Jestli se tam chce vrátit, musí vyhrát co nejvyšší rozdílem a zároveň potřebuje zaváhání aspoň tří soupeřů nad ním. Hostům by mohl k úvodnímu kolo play off stačit bod.

Atlético Madrid vs Bodö/Glimt: aby se domácí probili do osmičky, musí vyhrát a aspoň čtyři soupeři, kteří jsou nad nimi, musí zaváhat. Norský tým je teoreticky ve hře o čtyřiadvacítku. Aby se to povedlo, musel by vyhrát a aspoň čtyři týmy před ním ztratit (Bruggy, Kodaň, Neapol, Olympiakos, Bilbao, PSV)

Royal Union vs Atalanta: klub z Bruselu má ryze teoretickou naději na play off, Atalanta zase na posun do osmičky.

Dortmund vs Inter: finalista minulého ročníku nejspíš bude mimo nejlepší osmičku, protože nepřeskočí šest týmů. Dortmund má ještě bod méně, ale o play off ani v případě prohry nepřijde.

Monako vs Juventus: domácí potřebují aspoň remízu k udržení pozice v play off, výhra je jistější. Juventusu jde o výhodnější postavení, do osmičky těžko pronikne, to by muselo zaváhat sedm týmů před ním.

Bruggy vs Marseille: když domácí zvítězí, protivníka přeskočí a v play off by neměli chybět.

Leverkusen vs Villarreal: domácí stejně jako Marseille potřebují aspoň bod. Španělský tým je s jednou remízou zklamáním soutěže.

Ajax vs Olympiakos: Ajax prvních pět utkání prohrál, pak se zmátořil, ale ani třetí výhra nejspíš stačit nebude. Olympiakos drží poslední postupové 24. místo a aby si účast v Champions League prodloužil, potřebuje bodovat.

Pafos vs Slavia: šestibodový tým z Kypru je na tom s šancemi na play off podobně jako Ajax, Royal Union, Benfica či Bodö/Glimt. Slavia chce konečně urvat výhru. Jakkoli a jakoukoli.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

