Inter? Mistři svého oboru, řekl kouč Sparty. Potvrdil Solbakkenův odchod

Inzaghi je dalším z trenérských velikánů, které Sparta s Friisem na cestě milionářskou soutěží potká. V říjnu Pep Guardiola v Manchesteru, nedlouho poté Diego Simeone s Atlétikem Madrid.

„Teď přijede další mistr fotbalu. To, jak trénuje, vidí hru a vystavuje ji, je skvělé. Když v Interu začínal s rozestavením 3-5-2, což je běžně formace zajištěnější a defenzivnější, přizpůsobil si ji podle sebe, taková verze se moc nevidí,“ líčil Friis zaníceně.

Sparta - Inter výkop: středa 21.00 rozhodčí: Hernández - Naranjo, Rojo (všichni Španělsko). Důležití hráči Interu: Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Nicolo Barella, Henrik Mchitarjan, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu (zranění) Vzájemná utkání: 3:1 a 1:2 (Evropská liga 2016/2017), 0:3 a 0:1 (Veletržní pohár 1969/1970)

V čem konkrétně je to kouzlo?

Pro něj je základní rozestavení jen startovní pozice, postupně z něj tvoří jiné varianty a točí pozice. Beci najednou hrají zálohu, záložníci se točí s útočníky. Způsob, jakým vidí fotbal, je inspirací pro další trenéry. Ale samozřejmě tahle konfrontace je nedílnou součástí toho všeho, co tady prožíváme.

Už jste hráli s anglickým šampionem, za týden přijde ten německý. A nejblíže je Inter, tedy mistr Itálie. Jaký je?

Absolutně top tým, vítěz jedné z největších lig, plný kvalitních hráčů. Minulou sezonu vyhrál ligu o devatenáct bodů. Vidím tam hodně kvality, způsob, jakým budují hru, je velmi dynamický a zároveň pevný do obrany. Ve výstavbě jsou velmi trpěliví, ale zároveň dokážou velmi rychle přepínat do útoku, což je jejich silná stránka. Zvlášť, když získají balon vysoko. Většinu fází hry zvládají mistrovsky. Mám nakoukáno opravdu dost zápasů, vždyť jen od Vánoc hráli asi devět soutěžních. Myslím, že budou připravení. (úsměv)

A jaký výkon budete ve středu potřebovat vy?

Především potřebujeme hodně síly a energie, to je minimum. Zůstat disciplinovaní v ofenzivě i defenzivě. Když je necháme hrát tak, že vyniknou jejich individuální kvality, budeme mít problém. Musíme hrát týmově a vymazat jejich silné stránky. Zároveň chápat a rozumět tomu, jak fungují. Ale pořád jdeme proti mistrovi své země a pokud lidi nevědí, jak velký tým to je, měli by se také na pár zápasů podívat, protože je to top tým a my potřebujeme top výkon.

Pomůže vám Lukáš Haraslín?

Je připravený hrát, je součástí týmu. Má za sebou dlouhé léčení, museli jsme být opatrní, aby byl dostatečně silný, protože šlo o sval, ale už je připravený a pár dnů s kluky trénuje.

Scházet vám budou nové posily, které se na pohárovou soupisku dopsat nedají.

Není to problém, protože jsme o tom věděli, takové pravidlo bylo od začátku jasné a počítali jsme s ním už v létě. Neovlivní nás to, nemohli jsme je použít ani tak. Neměl jsem kvůli tomu těžké spaní, protože jsme to prostě neřešili.

Inter? Já radši AC Milán, řekl Laci S reprezentačním parťákem Kristjanen Asllanim, albánským defenzivním štítem z Interu, ještě nemluvil. „Ani to není potřeba, vždyť teď budeme devadesát minut soupeři,“ pousmál se sparťanský záložník Qazim Laci před dalším utkáním fotbalové Ligy mistrů. „Ale bude fajn se zase vidět,“ mrknul. Dvaadvacetiletý Asllani by v základní sestavě neměl chybět, v posledním utkání s Empoli (3:1) patřil k nejlepším na hřišti, asistoval na gól Denzela Dumfriese. „Inter má velmi silnou zálohu, je to jeden z nejlepších týmů posledních let. Všichni navíc chtějí v Lize mistrů vyhrávat. My se musíme zaměřit na detaily, které by nám mohly pomoct,“ přemítal Laci, který ale v Itálii dává přednost jinému týmu, rovnou městskému rivalovi. „Mám raději AC Milán, takže aspoň další motivace navíc,“ prohodil devětadvacetiletý Laci. „Jsme připravení, odpočatí psychicky i fyzicky. Kouč od nás chtěl hodně věcí a nám se dařilo je plnit. Teď máme šanci ukázat, že to má smysl. Všichni ví, že to bude těžký zápas, ale my uděláme všechno a budeme bojovat,“ uzavřel Laci.

Z dostupných hráčů však dopoledne netrénoval Markus Solbakken.

Také mi ráno chyběl. Netrénuje a hledá si něco nového, nemám k tomu žádný další komentář. Jakmile se něco definitivně stane, klub s tím půjde ven. Každopádně do zápasu nenastoupí.

Na druhé straně nebude k dispozici turecká hvězda Hakan Calhanoglu. Ovlivní to zápas?

Už jsem na tu otázku vlastně odpovídal, oni totiž náhradu najdou velmi snadno, protože mají dost možností a i v lize si bez něj poradili dobře. Nemyslím si, že je jeho ztráta tolik ovlivní.

Berete si ze soupeře nějakou inspiraci? I třeba ze stylu, který jste popsal dříve.

Hráčům tohle úplně nepředáte. Ti si z těchto zápasů berou velké zkušenosti. Stejně jako když všichni čelíme velkým výzvám, snažíme se z toho vzít maximum. A nikdy to není tak, že bychom skončili zápas a šli dál. Z toho si bereme informace do budoucna, protože jedna věc je cesta, po které jdeme teď, ale až se na ní dostaneme příště, musíme být připravení ještě lépe. I ze středy nabereme zkušenosti, které si můžeme přenést do české ligy a budeme z nich těžit.

Domácí soutěž začíná za dva týdny, přestávka byla dost krátká. Stihl jste si odpočinout?

Já? Ano, stejně jako všichni ostatní. A bylo to dobré. Pár dnů odpočíváte, ale za chvíli už zase myslíte na fotbal. To je realita mé práce. Jsme plně odpočatí, energie je vysoko a na tom teď musíme stavět. V přípravě jste to viděli a cítíme, že jsme zpět na správné vlně.

Na čem jste museli během soustředění nejvíc pracovat?

Potřebujeme občerstvit naší defenzivní hru. Postupně, nejdřív v pohárech a pak v české lize. Znovu si vybudovat náš styl hry, potřebujeme co nejvíc svěžesti. Sice nejsme kompletně fit, protože program je náročný, ale svěžest nám nechybí a z tohoto pohledu máme za sebou dobrou přípravu.

Pomohl i váš nový asistent Michal Vávra? Ten zmiňoval hlavně důležitost presinku.

Odvedl skvělou práci, ale to platí o všech v klubu. Konkrétně Michal je člověk, který jde hodně do detailu. Už jsem zmínil, že je velmi „nerdy“, ponořený do naše stylu hry, do každé sekvence. Je to mašina, která se nezadře. Stará se o hráče jednotlivě, ve skupinkách i v celém týmu. Přišla s ním i nová metodologie v některých oblastech. Je to pro nás oživení, takže se těším na budoucí spolupráci.