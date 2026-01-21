ONLINE: Galatasaray hraje s Atlétikem, v akci i Frankfurt. Pak Chelsea či Bayern

Předposlední kolo základní fáze Ligy mistrů. Fotbalisté istanbulského Galatasaraye v něm hostí španělské Atlético Madrid a německý Frankfurt hraje v ázerbájdžánském Karabachu. Úvodní utkání sledujte v podrobných online reportážích od 18:45.

Sorloth z Atlética oslavuje gól, kterým v semifinále španělského superpoháru s Realem Madrid snížil na 1:2. | foto: Reuters

Středeční program nabízí další zápasy tradičně od 21 hodin.

Kromě souboje pražské Slavie s Barcelonou jdou do akce i další týmy. Třeba mnichovský Bayern, který se může osamostatnit na druhém místě tabulky, když porazí belgické Saint-Gilloise.

O umístění uprostřed tabulky bojuje Chelsea, která doma hostí kyperský Pafos. Z Angličanů hrají ještě Liverpool, ten bojuje s francouzským Marseille, a Newcastle, jenž zápolí s Eindhovenem. Program doplňují ještě Atalanta proti Athletiku Bilbao a Juventus proti Benfice.

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 18:45
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
4. Simeone
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Elmalı – Torreira, Lemina – Sané, Akgün, Yılmaz – Osimhen.
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Barrios, Almada – Sørloth, Álvarez.
Náhradníci:
Sen, Güvenç – Jakobs, Sara, Icardi, Gündoğan, Kutucu, Ayhan, Kahraman, Demir, Koçak, Karasu.
Náhradníci:
Esquivel, Musso – Giménez, Cardoso, Griezmann, Baena, Nicolás González, Le Normand, Belaíd, Zanzi, Luque, Díaz.

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 18:45
zápas probíhá
FK Karabach FK Karabach : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:0 (-:-)
Góly:
4. Durán
Góly:
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Montiel, Zoubir (C) – Durán.
Sestavy:
K. Santos – Theate, Koch (C), Collins – Brown, H. Larsson, Schirí, Kristensen – Knauff, Uzun, Dóan.
Náhradníci:
Buntić, Ramazanov – Addai, Achundzade, Bajramov, A. Hüsejnov, Kouakou, Bolt, B. Hüsejnov, Máí, Kaščuk, Gurbanli.
Náhradníci:
Grahl, Zetterer – Amenda, Buta, Bahoya, Dahúd, Šájbí, Dills, Doumbia, Götze, O. Højlund, Staff.

Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Chelsea Chelsea : Pafos FC Pafos FC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (vš. BEL)

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Saint-Gilloise Saint-Gilloise 0:0 (-:-)
Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Olympique Marseille Olympique Marseille : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Newcastle United Newcastle United : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)
Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Danny Makkelie (NED). Asistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED). Čtvrtý rozhodčí: Allard Lindhout (NED). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Andrew Dallas (SCO)

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Juventus FC Juventus FC : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Gözübüyük – P. Inia, R. Honig (všichni NED)

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
3. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
4. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
5. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
7. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
8. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
9. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
10. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
11. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
12. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
13. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
14. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
20. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
23. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
24. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
25. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
26. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
28. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
29. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
30. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
31. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
32. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

