ONLINE: Galatasaray hraje s Atlétikem, v akci i Frankfurt. Pak Chelsea či Bayern

Středeční program nabízí další zápasy tradičně od 21 hodin.
Kromě souboje pražské Slavie s Barcelonou jdou do akce i další týmy. Třeba mnichovský Bayern, který se může osamostatnit na druhém místě tabulky, když porazí belgické Saint-Gilloise.
ONLINE: Sedmé kolo základní fáze Ligy mistrů
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
O umístění uprostřed tabulky bojuje Chelsea, která doma hostí kyperský Pafos. Z Angličanů hrají ještě Liverpool, ten bojuje s francouzským Marseille, a Newcastle, jenž zápolí s Eindhovenem. Program doplňují ještě Atalanta proti Athletiku Bilbao a Juventus proti Benfice.
4. Simeone
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Elmalı – Torreira, Lemina – Sané, Akgün, Yılmaz – Osimhen.
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Barrios, Almada – Sørloth, Álvarez.
Sen, Güvenç – Jakobs, Sara, Icardi, Gündoğan, Kutucu, Ayhan, Kahraman, Demir, Koçak, Karasu.
Esquivel, Musso – Giménez, Cardoso, Griezmann, Baena, Nicolás González, Le Normand, Belaíd, Zanzi, Luque, Díaz.
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)Přejít na online reportáž
4. Durán
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Montiel, Zoubir (C) – Durán.
K. Santos – Theate, Koch (C), Collins – Brown, H. Larsson, Schirí, Kristensen – Knauff, Uzun, Dóan.
Buntić, Ramazanov – Addai, Achundzade, Bajramov, A. Hüsejnov, Kouakou, Bolt, B. Hüsejnov, Máí, Kaščuk, Gurbanli.
Grahl, Zetterer – Amenda, Buta, Bahoya, Dahúd, Šájbí, Dills, Doumbia, Götze, O. Højlund, Staff.
Rozhodčí: Schärer – De Almeida, ErniPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (vš. BEL)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Danny Makkelie (NED). Asistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED). Čtvrtý rozhodčí: Allard Lindhout (NED). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Andrew Dallas (SCO)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: S. Gözübüyük – P. Inia, R. Honig (všichni NED)Přejít na online reportáž