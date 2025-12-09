ONLINE: Bayern hraje v Lize mistrů proti Sportingu, Olympiakos má první výhru

Autor: ,
Sledujeme online   18:26
V úvodním utkání úterního programu fotbalové Ligy mistrů porazil Olympiakos Pireus domácí Kajrat Almaty 1:0 a oživil naději na postup do vyřazovací fáze. Od 18.45 hraje Bayern proti Sportingu Lisabon. Od 21.00 má výkop dalších sedm utkání včetně duelu Slavia na Tottenhamu. Všechny můžete sledovat v online reportážích.
Fotogalerie2

Brankář Temirlan Anarbekov z Kajratu Almatyv zasahuje před Ayoub El Kaabi z Olympiakosu Pireus (vlevo) v utkání Ligy mistrů. | foto: Reuters

Utkání v Kazachstánu bylo s předstihem přesunuto do Astany, která leží 1200 kilometrů severně od Almaty a stadion stadion tam má zatahovací střechu. V době utkání přitom venkovní teplota ukazovala víc než dvacet stupňů pod nulou.

Jediný gól utkání na umělé trávě padl v 73. minutě a dal ho portugalský útočník Gelson Martin. Pro Olympiakos to bylo první vítězství v soutěži, Kajrat je s jedním bodem za remízu s Pafosem na předposlední pětatřicáté příčce.

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 16:30
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
73. Martins
Sestavy:
Anarbekov – Mata, Sorokin, Širobokov, Tapalov (62. Tujakbaev) – Bajbek (81. Kasabulat), Glazer – Zaria (46. Gromyko), Ricardinho (46. Jorginho), Mrynskij – Edmilson (81. Stanojev).
Sestavy:
Tzolakis – F. Ortega, Pirola, Biancone, Rodinei – Mouzakitis, Hezze (84. D. García) – Martins, Chiquinho (62. Strefezza), Podence (62. Taremí) – al-Kaabí.
Náhradníci:
Kalmurza, Buch – Kurgin, Martynovič, Sadybekov.
Náhradníci:
Botis, Kouraklis – Costinha, Kalogeropoulos, Nascimento, Onyemaechi, Pnevmonidis, Scipioni, Jaremčuk.
Žluté karty:
70. Tujakbaev
Žluté karty:
14. Hezze, 35. Biancone

Rozhodčí: Martinez – Cabaňero, Prieto (ESP)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 18:45
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Karl, Gnabry – Kane.
Sestavy:
R. Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma, M. Reis – Hjulmand (C), Simões – Catamo, M. Araújo, Alisson Santos – Suárez.
Náhradníci:
Urbig, Ulreich – Bischof, A. Davies, Goretzka, Guerreiro, Itō, Jackson, Kim Min-čä, Mike.
Náhradníci:
Callai, Virginia – Blopa, F. Gonçalves, Ioannidis, Inácio, Kočorašvili, Mangas, Morita, Ribeiro, Vagiannidis.

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (vš. Skotsko)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
AS Monaco AS Monaco : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Olympique Marseille Olympique Marseille 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Tottenham Tottenham : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bastien – Berthomieu, Zakrani (vš. FRA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Inter Milán Inter Milán : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Zwayer (GER) – Kempter (GER), Dietz (GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

6. kolo

Bayern Mnichov vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
9.12. 18:45
  • 1.23
  • 7.01
  • 12.90
Tottenham vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.46
  • 4.85
  • 7.12
Saint-Gilloise vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 3.06
  • 3.49
  • 2.42
PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 2.97
  • 3.88
  • 2.31
AS Monaco vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.99
  • 4.05
  • 3.58
Inter Milán vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 2.00
  • 3.81
  • 3.75
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.15
  • 9.80
  • 16.90
Atalanta Bergamo vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 3.46
  • 3.52
  • 2.20
Villarreal vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 1.41
  • 5.08
  • 7.81
FK Karabach vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 2.12
  • 3.89
  • 3.33
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
3. Bayern MnichovBayern 5 4 0 1 15:6 12
4. Inter MilánInter 5 4 0 1 12:3 12
5. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
6. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
7. ChelseaChelsea 5 3 1 1 12:6 10
8. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 5 3 1 1 11:5 10
9. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
10. Atalanta BergamoBergamo 5 3 1 1 6:5 10
11. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
12. Atlético MadridAtlético 5 3 0 2 12:10 9
13. LiverpoolLiverpool 5 3 0 2 10:8 9
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 5 3 0 2 8:7 9
15. PSV EindhovenEindhoven 5 2 2 1 13:8 8
16. TottenhamTottenham 5 2 2 1 10:7 8
17. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
18. FC BarcelonaBarcelona 5 2 1 2 12:10 7
19. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
20. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
21. Olympique MarseilleMarseille 5 2 0 3 8:6 6
22. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
23. AS MonacoMonaco 5 1 3 1 6:8 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
26. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
27. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. Eintracht FrankfurtFrankfurt 5 1 1 3 7:14 4
30. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
31. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
32. SK Slavia PrahaSlavia 5 0 3 2 2:8 3
33. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

ONLINE: Bayern hraje v Lize mistrů proti Sportingu, Olympiakos má první výhru

Sledujeme online
Brankář Temirlan Anarbekov z Kajratu Almatyv zasahuje před Ayoub El Kaabi z...

V úvodním utkání úterního programu fotbalové Ligy mistrů porazil Olympiakos Pireus domácí Kajrat Almaty 1:0 a oživil naději na postup do vyřazovací fáze. Od 18.45 hraje Bayern proti Sportingu...

9. prosince 2025  18:26

Messi, král fotbalové Ameriky. Jako první v MLS obhájil trofej pro hráče sezony

Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami

Lionel Messi z mistrovského Interu Miami byl po roce opět zvolen nejužitečnějším hráčem sezony MLS. Ocenění obhájil jako první fotbalista v historii soutěže.

9. prosince 2025  17:53

Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?

Premium
Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...

9. prosince 2025

Reportáž ze stadionu Tottenham Hotspur
9. 12.

Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Andre (vlevo s kapitánskou páskou), Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po prohře...

Zápas začal, ale na tribunách bylo ticho. Skalní fanoušci fotbalistů Wolverhamptonu, nešťastníků Premier League, úvodních patnáct minut pondělní dohrávky proti Manchesteru United bojkotovali. „Nebudu...

9. prosince 2025  13:05

Tottenham - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Fotbalisty Slavie čeká šesté vystoupení v letošní Lize mistrů. Při střetech s atraktivními protivníky zatím nasbírali tři body za tři remízy, dvakrát jasně prohráli. Další pokus o premiérové...

9. prosince 2025  10:50

Šíp před misí na Gibraltaru: Umělá tráva? Musíme se držet našeho stylu

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce.

A zase rychle přepnout. Ligové klání se Spartou je minulostí, fotbalová Olomouc už se od pondělního rána opět soustředí na Konferenční ligu. Třetí výkonnostní evropskou soutěž má bravurně rozehranou,...

9. prosince 2025  10:30

Ve vazbě i reprezentant. Soud v Turecku zbavil kvůli sázkám svobody 11 fotbalistů

Obránce Metehan Baltaci v dresu Galatasaraye.

Soud v Istanbulu poslal do vazby jedenáct fotbalistů z první a druhé turecké ligy, kteří jsou zapleteni do rozsáhlého sázkařského skandálu. Devět z nich je obviněno ze sázení na zápasy vlastního...

9. prosince 2025  9:56

Klukům jsem hned zakázal pivo, překvapil Trousil. Příchod Bílka? Bude to velké plus

Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem v utkání proti Hradci Králové

O ligovou příslušnost se bude bojovat až na jaře, prohlásil kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil. Proto si po listopadovém domácím debaklu s Libercem (0:4) spolu s členy vedení klubu vytyčil...

9. prosince 2025  8:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trpišovského zaskočil dotaz na Afriku: Trápí mě jiná mistrovství... A dobrou chuť!

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Od našeho zpravodaje v Anglii Chlapík v tmavé péřovce a legrační čepičce si v tiskovém středisku sedl rovnou do první řady a naložil si na talířek plno dobrot ze švédského stolu. Na polstrovaném sedátku se uvelebil jako ve VIP...

9. prosince 2025  6:44

Sundej lyže, volá Londýn! Černý vzpomíná na Tottenham, hvězdy a Porsche pro kouče

Premium
Bývalý český brankář Radek Černý v barvách Tottenhamu.

Od našeho zpravodaje v Anglii Se Slavií tehdy odmakal zimní soustředění v Jizerských horách. Slezl z běžek, zabalil tašku a z chaty Maruška frčel se spoluhráči autobusem rovnou na Xaverov, kde odchytal přátelský zápas. Pak...

9. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.