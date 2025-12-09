ONLINE: Bayern hraje v Lize mistrů proti Sportingu, Olympiakos má první výhru

Utkání v Kazachstánu bylo s předstihem přesunuto do Astany, která leží 1200 kilometrů severně od Almaty a stadion stadion tam má zatahovací střechu. V době utkání přitom venkovní teplota ukazovala víc než dvacet stupňů pod nulou.
Jediný gól utkání na umělé trávě padl v 73. minutě a dal ho portugalský útočník Gelson Martin. Pro Olympiakos to bylo první vítězství v soutěži, Kajrat je s jedním bodem za remízu s Pafosem na předposlední pětatřicáté příčce.
73. Martins
Anarbekov – Mata, Sorokin, Širobokov, Tapalov (62. Tujakbaev) – Bajbek (81. Kasabulat), Glazer – Zaria (46. Gromyko), Ricardinho (46. Jorginho), Mrynskij – Edmilson (81. Stanojev).
Tzolakis – F. Ortega, Pirola, Biancone, Rodinei – Mouzakitis, Hezze (84. D. García) – Martins, Chiquinho (62. Strefezza), Podence (62. Taremí) – al-Kaabí.
Kalmurza, Buch – Kurgin, Martynovič, Sadybekov.
Botis, Kouraklis – Costinha, Kalogeropoulos, Nascimento, Onyemaechi, Pnevmonidis, Scipioni, Jaremčuk.
70. Tujakbaev
14. Hezze, 35. Biancone
Rozhodčí: Martinez – Cabaňero, Prieto (ESP)Přejít na online reportáž
