Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

David Čermák
  0:04
Od našeho zpravodaje v Anglii - Co měl pochytat, to pochytal. K tomu několik tutových šancí. A stejně to nestačilo na víc než na porážku 0:3. Pro Jindřicha Staňka, gólmana fotbalové Slavie, byl zápas Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu tak trochu k vzteku: překonával se, ale s vlastním gólem a dvěma penaltami toho moc dělat nemohl.
Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje v utkání s Tottenhamem vlastní gól...

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje v utkání s Tottenhamem vlastní gól Davida Zimy. | foto: AP

Slávističtí hráči děkují fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...
Slávističtí fotbalisté děkují fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem.
Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu.
30 fotografií

„Góly jsme Tottenhamu trochu darovali. Škoda,“ mrzelo slávistického brankáře. „Dali jsme do toho všechno, ale dohnala nás nezkušenost. Třeba se do dalších zápasů poučíme a budeme se v takových situacích chovat jinak.“

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Vás fanoušci po zápase vyvolávali, pochytané šance ocenili. Potěší aspoň to?
Ligu mistrů hraju podruhé, takže vím, že to na brankáře občas lítá. Ale tohle není o mně, prohráli jsme 0:3 a nikdo se neptá, jestli jsem chytal dobře, nebo ne.

Vlastní gól a dvě penalty, to je k naštvání, ne?
Mrzí mě to, co se dá dělat. Určitě nebudu říkat, že někdo udělal chybu, to se zkrátka stane. Dva góly z penalt, to je samozřejmě škoda, ale co si budeme povídat: kvalita Tottenhamu s míčem u nohy byla veliká. Byli neskutečně rychlí.

Mohammed Kudus z Tottenhamu proměňuje penaltu proti Slavii.

Xavi Simons z Tottenhamu proměňuje penaltu proti Slavii.

Právě: třeba šikovný Kudus se kolem obránců několikrát lehce prohnal.
Všichni to víte, koukáte na Premier League, tak to zkrátka je. Beru to spíš pozitivně, tohle porovnání je pro nás pecka. Myslím, že kdybychom takové zápasy hráli každý týden, nabírali bychom zkušenosti a zápasy by postupem času vypadaly jinak. Hřiště je tu navíc extrémně rychlé, pevné, balon lítá, to hraje do jejich karet. Ale zároveň jsme si to užili, hrát na takovém placu je neuvěřitelné.

Už po čtyřiceti vteřinách jste vytáhl na roh jasný gól. Hrklo ve vás?
Zaspali jsme začátek, bavíme se o tom pořád. Stalo se nám to i naposledy v Teplicích. Pro mě super, že jsem se hned dostal do zápasu, ale nemělo by se nám to stávat.

Pak vás stoper Zima zaskočil hlavičkou do vlastní brány.
Bavili jsme se o tom, ale co má dělat? Snažil se to odehrát, dělal všechno, abychom gól nedostali. Že to dopadlo takhle, to se stane.

Richarlison z Tottenhamu střílí v utkání Ligy mistrů se Slavií.

Ovlivnila vás nějak nehoda, kvůli níž jste na stadion dorazili se zpožděním?
Příprava byla hodně zrychlená. Ještě jsem si včera říkal, že přijedeme včas a vyměním si kolíky, které mi na tréninku moc nevyhovovaly. Ale to jsou věci, které neovlivníte. Musíte si s nimi poradit a nastavit se na zápas. Taky zkušenost.

Reálná naděje na postup je pryč, je to zklamání, nebo odraz reality?
Postup jsme chtěli, dělali jsme pro něj všechno, ale buďme trochu realisti. Všichni vidíme, že kvalita v top klubech je opravdu velká. Snažíme se jim to znepříjemnit, vložit do toho naše DNA, ale občas musíme uznat, že soupeři jsou prostě lepší.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu

6. kolo

Villarreal vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 1.41
  • 5.09
  • 7.66
FK Karabach vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 2.15
  • 3.87
  • 3.27
Real Madrid vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 2.76
  • 4.03
  • 2.40
Leverkusen vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 2.99
  • 3.78
  • 2.34
Juventus FC vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 1.17
  • 8.01
  • 18.30
Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 1.27
  • 6.59
  • 10.60
Bruggy vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 7.78
  • 5.19
  • 1.40
Benfica Lisabon vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 2.43
  • 3.30
  • 3.20
Athletic Bilbao vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 5.02
  • 4.08
  • 1.71

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
4. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
5. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
6. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
7. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
8. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
9. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
10. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
11. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
12. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
13. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
14. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
15. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
18. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
19. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
20. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
21. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
22. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
23. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
26. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
27. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
32. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
33. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje v utkání s Tottenhamem vlastní gól...

Od našeho zpravodaje v Anglii Co měl pochytat, to pochytal. K tomu několik tutových šancí. A stejně to nestačilo na víc než na porážku 0:3. Pro Jindřicha Staňka, gólmana fotbalové Slavie, byl zápas Ligy mistrů na hřišti...

10. prosince 2025

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla

Barcelonští hráči oslavují gól proti Frankfurtu.

Fotbalisté mnichovského Bayernu otočili v Lize mistrů duel se Sportingem Lisabon na výsledných 3:1 a v neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo. Obrat se povedl také Barceloně, která si poradila s...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  23:22

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou už šest duelů a čekají ho zbývající dva. Doma přivítá Barcelonu a venku nastoupí na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny...

9. prosince 2025

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Messi, král fotbalové Ameriky. Jako první v MLS obhájil trofej pro hráče sezony

Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami

Lionel Messi z mistrovského Interu Miami byl po roce opět zvolen nejužitečnějším hráčem sezony MLS. Ocenění obhájil jako první fotbalista v historii soutěže.

9. prosince 2025  17:53

Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?

Premium
Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...

9. prosince 2025

Reportáž ze stadionu Tottenham Hotspur
9. 12.

Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Andre (vlevo s kapitánskou páskou), Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po prohře...

Zápas začal, ale na tribunách bylo ticho. Skalní fanoušci fotbalistů Wolverhamptonu, nešťastníků Premier League, úvodních patnáct minut pondělní dohrávky proti Manchesteru United bojkotovali. „Nebudu...

9. prosince 2025  13:05

Tottenham - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Fotbalisty Slavie čeká šesté vystoupení v letošní Lize mistrů. Při střetech s atraktivními protivníky zatím nasbírali tři body za tři remízy, dvakrát jasně prohráli. Další pokus o premiérové...

9. prosince 2025  10:50

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Šíp před misí na Gibraltaru: Umělá tráva? Musíme se držet našeho stylu

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce.

A zase rychle přepnout. Ligové klání se Spartou je minulostí, fotbalová Olomouc už se od pondělního rána opět soustředí na Konferenční ligu. Třetí výkonnostní evropskou soutěž má bravurně rozehranou,...

9. prosince 2025  10:30

Ve vazbě i reprezentant. Soud v Turecku zbavil kvůli sázkám svobody 11 fotbalistů

Obránce Metehan Baltaci v dresu Galatasaraye.

Soud v Istanbulu poslal do vazby jedenáct fotbalistů z první a druhé turecké ligy, kteří jsou zapleteni do rozsáhlého sázkařského skandálu. Devět z nich je obviněno ze sázení na zápasy vlastního...

9. prosince 2025  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.