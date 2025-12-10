Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

„Góly jsme Tottenhamu trochu darovali. Škoda,“ mrzelo slávistického brankáře. „Dali jsme do toho všechno, ale dohnala nás nezkušenost. Třeba se do dalších zápasů poučíme a budeme se v takových situacích chovat jinak.“
|
Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic
Vás fanoušci po zápase vyvolávali, pochytané šance ocenili. Potěší aspoň to?
Ligu mistrů hraju podruhé, takže vím, že to na brankáře občas lítá. Ale tohle není o mně, prohráli jsme 0:3 a nikdo se neptá, jestli jsem chytal dobře, nebo ne.
Vlastní gól a dvě penalty, to je k naštvání, ne?
Mrzí mě to, co se dá dělat. Určitě nebudu říkat, že někdo udělal chybu, to se zkrátka stane. Dva góly z penalt, to je samozřejmě škoda, ale co si budeme povídat: kvalita Tottenhamu s míčem u nohy byla veliká. Byli neskutečně rychlí.
Právě: třeba šikovný Kudus se kolem obránců několikrát lehce prohnal.
Všichni to víte, koukáte na Premier League, tak to zkrátka je. Beru to spíš pozitivně, tohle porovnání je pro nás pecka. Myslím, že kdybychom takové zápasy hráli každý týden, nabírali bychom zkušenosti a zápasy by postupem času vypadaly jinak. Hřiště je tu navíc extrémně rychlé, pevné, balon lítá, to hraje do jejich karet. Ale zároveň jsme si to užili, hrát na takovém placu je neuvěřitelné.
Už po čtyřiceti vteřinách jste vytáhl na roh jasný gól. Hrklo ve vás?
Zaspali jsme začátek, bavíme se o tom pořád. Stalo se nám to i naposledy v Teplicích. Pro mě super, že jsem se hned dostal do zápasu, ale nemělo by se nám to stávat.
Pak vás stoper Zima zaskočil hlavičkou do vlastní brány.
Bavili jsme se o tom, ale co má dělat? Snažil se to odehrát, dělal všechno, abychom gól nedostali. Že to dopadlo takhle, to se stane.
Ovlivnila vás nějak nehoda, kvůli níž jste na stadion dorazili se zpožděním?
Příprava byla hodně zrychlená. Ještě jsem si včera říkal, že přijedeme včas a vyměním si kolíky, které mi na tréninku moc nevyhovovaly. Ale to jsou věci, které neovlivníte. Musíte si s nimi poradit a nastavit se na zápas. Taky zkušenost.
Reálná naděje na postup je pryč, je to zklamání, nebo odraz reality?
Postup jsme chtěli, dělali jsme pro něj všechno, ale buďme trochu realisti. Všichni vidíme, že kvalita v top klubech je opravdu velká. Snažíme se jim to znepříjemnit, vložit do toho naše DNA, ale občas musíme uznat, že soupeři jsou prostě lepší.