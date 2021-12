Pět volných míst. Kdo všechno ještě bojuje o osmifinále Ligy mistrů?

Jistotu osmifinále už mají Ajax, Bayern, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paříž St. Germain, Real Madrid a Sporting Lisabon.

S Evropskou ligou už se spokojily Dortmund, Šeriff Tiraspol a Zenit Petrohrad.

O co se ještě ve skupinách hraje?

Skupina A

Zápasy: PSG - Bruggy, Lipsko - Manchester City.

Jasným vítězem je Manchester City s dvanácti body, druhé místo má jisté PSG. O setrvání v Evropě bude na dálku s Bruggami bojovat Lipsko. Oba mají stejně bodů, ale tým z Německa má lepší vzájemnou bilanci. Stačí mu tedy proti City uhrát stejný nebo lepší výsledek než Bruggy s PSG.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Manchester City 5 4 0 1 17:8 12 2. Paříž St.Germain 5 2 2 1 9:7 8 3. RB Lipsko 5 1 1 3 13:13 4 4. FC Bruggy 5 1 1 3 5:16 4

Skupina B

Zápasy: Porto - Atlético Madrid, AC Milán - Liverpool.

Postup z první příčky má jistý suverénní Liverpool, který vyhrál všechny své dosavadní zápasy. O druhé místo se však ještě svede boj. Porto má pět bodů, Milán a Atlético čtyři, šanci postoupit mají všichni tři.

Nejtěžší pozici má Milán, který musí porazit Liverpool a doufat v remízu Porta s Atlétikem. Madridský klub také potřebuje zvítězit, a aby postoupil, Liverpool nesmí prohrát. To by se ostatně hodilo i Portu, kterému by v takovém případě stačil ze zápasu s Atlétikem bod.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Liverpool FC 5 5 0 0 15:5 15 2. FC Porto 5 1 2 2 3:8 5 3. AC Milán 5 1 1 3 5:7 4 4. Atlético Madrid 5 1 1 3 4:7 4

Skupina C

Zápasy: Ajax - Sporting Lisabon, Dortmund - Besiktas.

Tady je rozhodnuto. Z prvního místa jde dál dominantní Ajax, druhým postupujícím je Sporting Lisabon, protože má lepší vzájemná utkání s Dortmundem, který ho teoreticky může bodově dostihnout.

Dortmund čeká vyřazovací fáze v Evropské lize a poslední Besiktas dosud nezískal ani bod. Závěrečné duely už s pořadím nikterak nezamíchají.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Ajax Amsterdam 5 5 0 0 16:3 15 2. Sporting Lisabon 5 3 0 2 12:8 9 3. Borussia Dortmund 5 2 0 3 5:11 6 4. Besiktas Istanbul 5 0 0 5 3:14 0

Skupina D

Zápasy: Real Madrid - Inter, Šachtar - Šeriff Tiraspol.

I zde jsou postupující jasní, ale Real Madrid se ještě o první příčku popere v přímém souboji s Interem, přičemž mu stačí remíza. Šeriff Tiraspol čeká Evropská liga a Šachtar už hraje jen o čest, aby nezakončil skupinu s pouhým bodem.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Real Madrid 5 4 0 1 12:3 12 2. Inter Milán 5 3 1 1 8:3 10 3. Šeriff Tiraspol 5 2 0 3 6:10 6 4. Šachtar Doněck 5 0 1 4 1:11 1

Skupina E

Zápasy: Bayern - Barcelona, Benfica - Dynamo Kyjev.

Vítěz skupiny Bayern hostí Barcelonu, která hájí druhou příčku na dálku před Benfikou. Katalánci mají situaci ve svých rukou, ale nic lehkého je nečeká, neboť domácí zápas prohráli jednoznačně 0:3.

Navíc je ještě straší debakl 2:8 z loňského roku. Teoreticky mohou i prohrát, ale to by Benfica nesměla porazit Dynamo Kyjev. To skončí poslední, Benfica má minimálně jistotu vyřazovací fáze Evropské ligy.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 5 5 0 0 19:3 15 2. FC Barcelona 5 2 1 2 2:6 7 3. Benfica Lisabon 5 1 2 2 5:9 5 4. Dynamo Kyjev 5 0 1 4 1:9 1

Skupina F

Zápasy: Manchester United - Young Boys Bern, Atalanta - Villarreal.

Přímý boj o druhé postupové místo za Manchesterem United svedou fotbalisté Atalanty a Villarrealu. Španělům stačí v Bergamu neprohrát a pokud vyhrají, mohou pomoct Young Boys do Evropské ligy. Bernský celek pro to ovšem musí zdolat United na Old Trafford.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Manchester United 5 3 1 1 10:7 10 2. FC Villarreal 5 2 1 2 9:7 7 3. Atalanta Bergamo 5 1 3 1 10:10 6 4. Young Boys Bern 5 1 1 3 6:11 4

Skupina G

Zápasy: Wolfsburg - Lille, Salcburk - Sevilla.

Nejzamotanější skupina, jisté nemá nikdo nic. Poslední Wolfsburg klidně může skončit první, pokud porazí Lille a Sevilla remizuje v Salcburku.

Může se stát, že Lille, Wolfsburg a Salcburk budou mít osm bodů, pak se raduje německý a rakouský klub. Na Lille by zbyla Evropská liga.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. LOSC Lille 5 2 2 1 4:3 8 2. Salcburk 5 2 1 2 7:6 7 3. FC Sevilla 5 1 3 1 5:4 6 4. VfL Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 5

Skupina H

Zápasy: Zenit Petrohrad - Chelsea, Juventus - Malmö.

Chelsea a Juventus mají stejně bodů a na dálku se tedy střetnou o to, kdo půjde do osmifinále z prvního místa. Londýňané odcestují do Petrohradu za třetím Zenitem, Juventus doma hostí Malmö. Lepší vzájemnou bilanci má Chelsea, která vyhrála 4:0. Na Juventusu skončil duel 1:0.

Poslední Malmö může teoreticky třetí Petrohrad bodově dostihnout, ale před něj se kvůli horší vzájemné bilanci už nedostane.