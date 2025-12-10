ONLINE: Karabach hostí Ajax s Jarošem, pak v akci Real se City či Leverkusen

Posledních devět podzimních zápasů nabízí ve středa fotbalová Liga mistrů. Od 18.45 hraje Ajax i s českým brankářem Vítězslavem Jarošem proti Karabachu, od 21 hodin pak následuje šlágr mezi Realem Madrid a Manchesterem City. Do akce půjde také Leverkusen proti Newcastlu, PSG na Bilbau či Arsenal v Bruggách. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.
Oscar Gloukh z Ajaxu tančí mezi hráči Karabachu. | foto: Reuters

Ajax v tuhle chvíli už nemá reálnou šanci na postup, jelikož je po pěti zápasech bez bodu a i kdyby všechna svá zbývající utkání vyhrál, nejspíš mu to nebude stačit. Naproti tomu Karabach se sedmi body živí naději na účast ve vyřazovací fázi a teď se k ní může výrazně přiblížit.

Ve stejný čas ještě Villareal vyzve Kodaň.

Středeční zápasy Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Šlágrem středečního programu je střet Realu Madrid s Manchesterem City. Real je s 12 body pátý a rád by uhájil postavení v nejlepší osmičce. Neprožívá však ideální období, a dokonce se spekuluje, že v případě porážky se City by mohl skončit trenér Alonso.

Stejně bodů jako Real má i obhájce titulu Paris St. Germain, který vyzve španělské Bilbao. To naposledy bez branek remizovalo na Slavii.

Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla

Zatím stoprocentní je Arsenal, který se může výhrou v Bruggách opět osamostatnit na čele – úterní výhrou se na něj totiž dotáhl Bayern.

Zajímavou podívanou slibuje také střet Leverkusenu, za nějž kope český útočník Patrik Schick, proti Newcastlu. Oba týmy v tabulce dělí jeden bod. Ve 21 hodin pak nastoupí ještě Benfica proti Neapoli, Juventus proti kyperskému Pafosu a Dortmundu s Bodö/Glimt.

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 18:45
zápas probíhá
FK Karabach FK Karabach : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)
Góly:
10. Durán
Góly:
39. Dolberg
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Zoubir (C), Addai – Durán.
Sestavy:
Jaroš – Gaaei, Bouwman, Baas (C), Rosa – Mokio, Itakura, Steur – Gloukh, Dolberg, Moro.
Náhradníci:
Magomedalijev, Buntić – Máí, Kouakou, Achundzade, Montiel, Bolt, Kaščuk, Gurbanli, Bajramov, B. Hüsejnov.
Náhradníci:
Heerkens, Pasveer – Wijndal, Regeer, Godts, Edvardsen, Klaassen, Konadu, van den Boomen, Fitz-Jim, Bounida, van der Lans.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+1. Baas

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 18:45
zápas probíhá
Villarreal Villarreal : FC Kodaň FC Kodaň 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
2. Elyounoussi
Sestavy:
J. Reis – P. Navarro, Marín, Veiga, Pedraza (C) – Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro – Pépé, Mikautadze.
Sestavy:
Kotarski – Zague, Pereira (C), Suzuki, M. López – Clem, Madsen – J. Larsson, Elyounoussi, Robert – Dadason.
Náhradníci:
Tenas – Solomon, Ayoze Pérez, Oluwaseyi, Cardona, Altimira, Achúmáš.
Náhradníci:
Buur, Rúnarsson – Ášúrí, Claesson, A. Cornelius, Delaney, Garananga, Chatzidiakos, Meling, Moukoko.
Žluté karty:
34. Pedraza
Žluté karty:

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Real Madrid Real Madrid : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Leverkusen Leverkusen : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia (NED)

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Bruggy Bruggy : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Neapol Neapol 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Vinčić – T. Klančnik, A. Kovačič (všichni SVN)

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Lambrechts – Weirdt, Monteny (BEL)

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Juventus FC Juventus FC : Pafos FC Pafos FC 0:0 (-:-)
6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
4. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
5. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
6. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
7. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
8. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
9. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
10. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
11. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
12. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
13. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
14. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
15. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
18. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
19. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
20. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
21. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
22. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
23. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
26. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
27. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
32. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
33. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

