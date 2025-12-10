ONLINE: Karabach hostí Ajax s Jarošem, pak v akci Real se City či Leverkusen

Ajax v tuhle chvíli už nemá reálnou šanci na postup, jelikož je po pěti zápasech bez bodu a i kdyby všechna svá zbývající utkání vyhrál, nejspíš mu to nebude stačit. Naproti tomu Karabach se sedmi body živí naději na účast ve vyřazovací fázi a teď se k ní může výrazně přiblížit.
Ve stejný čas ještě Villareal vyzve Kodaň.
Šlágrem středečního programu je střet Realu Madrid s Manchesterem City. Real je s 12 body pátý a rád by uhájil postavení v nejlepší osmičce. Neprožívá však ideální období, a dokonce se spekuluje, že v případě porážky se City by mohl skončit trenér Alonso.
Stejně bodů jako Real má i obhájce titulu Paris St. Germain, který vyzve španělské Bilbao. To naposledy bez branek remizovalo na Slavii.
Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla
Zatím stoprocentní je Arsenal, který se může výhrou v Bruggách opět osamostatnit na čele – úterní výhrou se na něj totiž dotáhl Bayern.
Zajímavou podívanou slibuje také střet Leverkusenu, za nějž kope český útočník Patrik Schick, proti Newcastlu. Oba týmy v tabulce dělí jeden bod. Ve 21 hodin pak nastoupí ještě Benfica proti Neapoli, Juventus proti kyperskému Pafosu a Dortmundu s Bodö/Glimt.
10. Durán
39. Dolberg
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Zoubir (C), Addai – Durán.
Jaroš – Gaaei, Bouwman, Baas (C), Rosa – Mokio, Itakura, Steur – Gloukh, Dolberg, Moro.
Magomedalijev, Buntić – Máí, Kouakou, Achundzade, Montiel, Bolt, Kaščuk, Gurbanli, Bajramov, B. Hüsejnov.
Heerkens, Pasveer – Wijndal, Regeer, Godts, Edvardsen, Klaassen, Konadu, van den Boomen, Fitz-Jim, Bounida, van der Lans.
45+1. Baas
Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež
2. Elyounoussi
J. Reis – P. Navarro, Marín, Veiga, Pedraza (C) – Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro – Pépé, Mikautadze.
Kotarski – Zague, Pereira (C), Suzuki, M. López – Clem, Madsen – J. Larsson, Elyounoussi, Robert – Dadason.
Tenas – Solomon, Ayoze Pérez, Oluwaseyi, Cardona, Altimira, Achúmáš.
Buur, Rúnarsson – Ášúrí, Claesson, A. Cornelius, Delaney, Garananga, Chatzidiakos, Meling, Moukoko.
34. Pedraza
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)
Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia (NED)
Rozhodčí: S. Vinčić – T. Klančnik, A. Kovačič (všichni SVN)
Rozhodčí: Lambrechts – Weirdt, Monteny (BEL)