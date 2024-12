ONLINE: Slovan hraje proti Atlétiku, pak v akci Barcelona s Dortmundem i City

Jedním ze sedmi duelů, které mají výkop ve 21 hodin, je i střetnutí Feyenoordu Rotterdam s pražskou Spartou.

Slovan Bratislava je jedním ze tří týmů, které dosud neuhrály jediný bod. V úterý se to na šestý pokus nepovedlo Lipsku, a to tak ztratilo i matematickou šanci projít do další fáze. Aby slovenský celek udržel alespoň teoretickou naději, musí zaskočit favorizované Atlético, které před dvěma týdny deklasovalo Spartu 6:0.

Manchester City, předloňský vítěz milionářské soutěži, zatím zůstává za očekáváním. Krčí se uprostřed tabulky a stejně jako Juventus má na kontě osm bodů, což je počet, který by podle počítačových simulací mohl k postupu stačit, ale nejspíš jich bude potřeba alespoň devět. Případná porážka v Turíně by mohla před dalším zápasem na hřišti PSG znamenat problém.

Naopak Dortmund s Barcelonou mají po dvanácti bodech a hlídají si čelní příčky zaručující přímý postup.

Robert Lewandowski slaví stý gól v Lize mistrů, jenž vstřelil v utkání Barcelony s Brestem.

Pozornost bude upřena na útočníka Lewandowského, který v 5. kole proti Brestu dosáhl jako třetí na hranici 100 gólů v Lize mistrů a hned také načal druhou stovku. Se sedmi brankami je v čele podzimní tabulky střelců soutěže.

Také Arsenal s Monakem díky shodnému zisku deseti bodů aspirují na přímý postup do osmifinále. Londýnský celek by rád navázal na minulou výraznou výhru 5:1 nad Sportingem v Lisabonu. Posilovat ho může také příznivá bilance, Arsenal prohrál pouze pět z 29 zápasů s francouzskými soupeři v pohárech.

Středečními zápasy skončí podzimní program hlavní fáze Ligy mistrů, zbylé dvě kola základní části se odehrají v lednu.

Atlético Madrid Atlético Madrid : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0:0 (-:-) Sestavy:

Oblak (C) – Llorente, J. Giménez, Lenglet, Galán – Simeone, Barrios, de Paul, Lino – Griezmann, Álvarez. Sestavy:

Takáč – Voet, Kašia, Bajrić – Blackman, Kucka (C), Savvidis, Medveděv – Barseghjan, Strelec, Mak. Náhradníci:

Musso – Azpilicueta, Gallagher, Koke, Sørloth, Á. Correa, Lemar, Molina, Riquelme, Witsel, Le Normand, Mandava. Náhradníci:

Trnovský – Ignatěnko, Wimmer, Weiss, Marcelli, Mustafić, Zuberu, Pauschek, Gajdoš, Vojtko, Szöke, Metsoko. Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Kazlauskas Přejít na online reportáž

Lille Lille : Sturm Graz Sturm Graz 0:0 (-:-) Sestavy:

Chevalier – Meunier, Diakité, Ribeiro, Bakker, Ismaily – Cabella, André (C), Bouaddi, Sahraoui – David. Sestavy:

Chudjakov – M. Johnston, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée – Chukwuani, Stankovič (C), Yalcouyé – Kiteišvili – Biereth, Böving. Náhradníci:

Mannone, Caillard – Mándí, Gudmundsson, Haraldsson, Mukau, Fernandez-Pardo, Bayo, O. Touré, Cossier. Náhradníci:

Bignetti, Wiener-Pucher – Yardimci, Zvonarek, Karić, Horvat, Jatta, Malič, Hierländer, A. Camara, Hödl, Aiwu. Žluté karty:

Žluté karty:

9. Chukwuani Rozhodčí: G. Kabakov – M. Margaritov, D. Valkov (BUL) Přejít na online reportáž

Juventus FC Juventus FC : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-) Rozhodčí: Turpin – Danos, Finjean – Vernice (FRA) Přejít na online reportáž

Borussia Dortmund Borussia Dortmund : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-) Přejít na online reportáž

AC Milán AC Milán : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 0:0 (-:-) Rozhodčí: Gil (ESP) – Barbero (ESP), Nevado (ESP) Přejít na online reportáž

Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Boloňa Boloňa 0:0 (-:-) Rozhodčí: R. Petrescu – R. Ghinguleac, M.M. Grigoriu (ROU) Přejít na online reportáž