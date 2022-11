Unikát se slávistickou stopou. Jak Benfica mocným finišem předstihla Paříž

Konkrétně vyšší počet branek na stadionech soupeře.

Ještě konkrétněji gól na 6:1, který Benfica dala v Haifě domácímu Maccabi v 92. minutě!

„Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že bychom se na první místo mohli dostat takhle,“ líčil pobaveně trenér Roger Schmidt. „V bláhových úvahách jsme počítali třeba se ztrátou Paříže, ale tohle nás skutečně nenapadlo.“

Favorizované St. Germain svůj díl splnilo, ale přesto to bylo málo. Výhra 2:1 nad Juventusem se nerodila snadno, turínský protivník v první půli vyrovnal. A trenér Galtier kromě spřádání taktických plánů paralelně sledoval, co se děje o téměř tři tisíce kilometrů východněji.

„Věděl jsem o všem, co se mezitím v Haifě šustlo,“ přiznal. „Dvakrát jsem střídal, protože jsem viděl, že Benfica se dostala do vedení, a my tím pádem museli vyhrát. I když vedli 5:1, stále jsme měli náskok,“ vysvětloval před kamerami televize Canal+.

Onen pátý gól zaznamenala Benfica v 88. minutě, mohla duel v klidu dohrát. Ale s druhou příčkou ve skupině se nemínila spokojit. „Cítili jsme, že první místo máme na dosah. Tlačili jsme se za dalšími góly, chtěli jsme jich nastřílet co nejvíc,“ popisoval útočník Goncalo Ramos.

V nastaveném čase spustil lisabonskou radost Joao Mario, a zároveň tak vykouzlil údiv v pařížské kabině.

„Takhle pozdě je velmi těžké měnit dynamiku hry, už nešlo nic dělat,“ hlesl Galtier.

Šestý portugalský gól vyrovnal celkové skóre obou celků usilujících o prvenství ve skupině. A tím změnil i kritérium, které stanovilo konečné pořadí. PSG nakonec ztroskotalo na počtu branek vstřelených na hřištích soupeře.

Benfica devět, Paříž šest.

Co rozhoduje při rovnosti bodů dvou týmů? 1. více získaných bodů v utkáních mezi těmito dvěma kluby



2. rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly v utkáních mezi těmito dvěma kluby



3. vyšší počet vstřelených branek v utkáních mezi těmito dvěma kluby



4. pokud nestačí kritéria 1-3, platí jejich znění pro utkání s ostatními soupeři (to znamená, že se nepočítají zápasy mezi danými dvěma týmy)



5. rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly ve všech skupinových utkáních



6. vyšší počet vstřelených branek celkově



7. vyšší počet vstřelených gólů venku



8. vyšší počet vítězství ve skupině



9. vyšší počet venkovních vítězství ve skupině



10. nižší počet disciplinárních bodů, které jsou vypočítávány na základě udělených žlutých a červených karet (červená karta = 3 body, žlutá karta = 1 bod, dvě žluté karty v utkání = 3 body)



11. vyšší klubový koeficient

Abychom nezapomněli, ke kurióznímu prvenství Benfiky ve skupině H přispěli také dva bývalí slávisté. Dánský bek Alexander Bah si připsal dvě asistence, jednu na gól Petara Musy na 2:1.

„Dát gól v Lize mistrů je úžasný pocit. Moc rád jsem pomohl týmu, abychom získali první místo v tak těžké skupině. Ukázali jsme kvalitu, dobrý fotbal a zasloužili jsme si skupinu vyhrát. Teď uvidíme, kam až se dostaneme,“ uvedl Musa pro web UEFA.

Paříži se tak hned na začátku play off možná mírně komplikuje snaha celou soutěž konečně vyhrát. Dlouhé roky se katarskými majiteli dotovaný tým pokouší v Lize mistrů o triumf, ale nejdál to dotáhl do finále před dvěma lety.

Pondělní osmifinálový los jim do cesty přisoudí jednoho z vítězů osmi skupin. Bayern Mnichov, Chelsea, Manchester City, Neapol, Porto, Real Madrid, Tottenham? Račte si vybírat.

„Pokud chceme dojít v soutěži daleko, musíme porážet i velké kluby. Počkejme si na los a uvidíme,“ ví Galtier.

„Není pro nás problém, že jsme nevyhráli skupinu. Důležité bylo, abychom vyhráli, což se nám povedlo. Hlavně, že jsme v osmifinále,“ uvedl útočník Kylian Mbappé, který v Turíně otevíral skóre.