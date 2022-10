ONLINE: Chelsea hraje o postup v Salcburku, představí se Real i City

I přes kolísavý začátek si může fotbalová Chelsea zajistit postup do osmifinále Ligy mistrů už v pátém hracím kole. Bojuje o něj v Salcburku, který má však v případě výhry šanci vstupenku do další fáze Angličanům sebrat. O pomyslný sestup do Evropské ligy válčí Sevilla, která hostí Kodaň. Utkání sledujte v podrobných online reportážích od 18:45.