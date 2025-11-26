ONLINE: Monako hraje s Pafosem, v akci i Kodaň. Pak šlágr Arsenal - Bayern či PSG

Středeční porce utkání pátého kola základní fáze Ligy mistrů nabízí velké souboje. Ještě předtím hraje Monako s Pafosem a Kodaň s Kajratem Almaty. Pak půjde do akce Arsenal proti Bayernu nebo PSG proti Tottenhamu. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Kapitán Pafosu David Goldar (vpravo) oslavuje výhru nad Villarrealem. | foto: AP

Jednoznačně největším šlágrem pátého dějství je souboj mezi lídry anglické a německé nejvyšší soutěže. Arsenal i Bayern jsou současně na špičce tabulky Ligy mistrů, oba týmy mají shodně dvanáct bodů po čtyřech výhrách.

ONLINE: Páté kolo základní fáze Ligy mistrů

Představí se také sedmé PSG proti dvanáctému Tottenhamu, domácí jsou coby obhájce trofeje favoritem.

Ve stejné pozici je i Real Madrid, který hraje s Olympiakosem či Liverpool, jenž hostí PSV Eindhoven. Anglického šampiona však trápí forma, v lize je dvanáctý a dvakrát v řadě prohrál 0:3.

Schick se podílel na skalpu City, Chelsea rozebrala Barcelonu. Juventus poprvé slaví

Vyrovnaný souboj pak slibuje zápas Atlétika Madrid s Interem, hosté jsou v soutěži zatím stoprocentní, domácí vyhráli jen dvakrát.

Ve středu hrají také Sporting Lisabon s Bruggami či Frankfurt s Atalantou Bergamo.

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Arsenal Arsenal : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Guida – Meli, Peretti (ITA)

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Zwayer (GER) – Kempter (GER), Dietz (GER)

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Liverpool Liverpool : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)

Rozhodčí: A. Hernández – Naranjo, D. Sánchez (ESP).

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: F. Letexier – C. Mugnier, M. Rahmouni (všichni FRA)

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 18:45
Pafos FC Pafos FC : AS Monaco AS Monaco 0:0 (-:-)
Sestavy:
Michail – Luckassen, Luiz, Goldar – Felipe, Šunjić, Pêpê, Dragomir – Oršić – Quina, Anderson Silva.
Sestavy:
Hrádecký – C. Henrique, Vanderson, Salisu – Teze, L. Camara, Zakaria, Minamino – Akliouche – Golovin, Balogun.
Náhradníci:
Papadoudis, Petrou – Bassouamina, Dimata, Jajá, Pileas.
Náhradníci:
Köhn – Mawissa, Biereth, Cabral, Coulibaly, Fati, Idumbo, Ilenikhena, Kehrer, Michal, Ouattara.

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 18:45
FC Kodaň FC Kodaň : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kotarski – Suzuki, Pereira, Chatzidiakos, M. López – Clem, Lerager – J. Larsson, Claesson (C), Robert – Dadason.
Sestavy:
Anarbekov – Mrynskij, Širobokov, Sorokin, Tapalov – Kasabulat, Glazer – Gromyko (C), Jorginho, Satpajev – Edmilson.
Náhradníci:
Rúnarsson, Buur – Garananga, Moukoko, Elyounoussi, Madsen, Zague, Sarapata, Meling.
Náhradníci:
Zaruckij, Kalmurza – Mata, Kurgin, Sadybekov, Zaria, Martynovič, Bajbek, Stanojev, Ricardinho.

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (vš. SCO)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
5. ChelseaChelsea 5 3 1 1 12:6 10
6. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
7. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
8. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
9. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
10. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
11. Galatasaray IstanbulGalatasaray 5 3 0 2 8:7 9
12. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
13. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 2 1 1 8:5 7
15. FC BarcelonaBarcelona 5 2 1 2 12:10 7
16. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
17. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
18. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
19. Olympique MarseilleMarseille 5 2 0 3 8:6 6
20. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
21. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
22. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
23. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
24. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
25. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
26. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
27. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
30. SK Slavia PrahaSlavia 5 0 3 2 2:8 3
31. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
32. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

26. listopadu 2025  18:30

