ONLINE: Monako hraje s Pafosem, v akci i Kodaň. Pak šlágr Arsenal - Bayern či PSG

Jednoznačně největším šlágrem pátého dějství je souboj mezi lídry anglické a německé nejvyšší soutěže. Arsenal i Bayern jsou současně na špičce tabulky Ligy mistrů, oba týmy mají shodně dvanáct bodů po čtyřech výhrách.
Představí se také sedmé PSG proti dvanáctému Tottenhamu, domácí jsou coby obhájce trofeje favoritem.
Ve stejné pozici je i Real Madrid, který hraje s Olympiakosem či Liverpool, jenž hostí PSV Eindhoven. Anglického šampiona však trápí forma, v lize je dvanáctý a dvakrát v řadě prohrál 0:3.
Schick se podílel na skalpu City, Chelsea rozebrala Barcelonu. Juventus poprvé slaví
Vyrovnaný souboj pak slibuje zápas Atlétika Madrid s Interem, hosté jsou v soutěži zatím stoprocentní, domácí vyhráli jen dvakrát.
Ve středu hrají také Sporting Lisabon s Bruggami či Frankfurt s Atalantou Bergamo.
Rozhodčí: Guida – Meli, Peretti (ITA)
Rozhodčí: Zwayer (GER) – Kempter (GER), Dietz (GER)
Rozhodčí: A. Hernández – Naranjo, D. Sánchez (ESP).
Rozhodčí: F. Letexier – C. Mugnier, M. Rahmouni (všichni FRA)
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (vš. SCO)