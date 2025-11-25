ONLINE: Benfika vede na Ajaxu, za domácí chytá Jaroš. Pak jde do akce City či Chelsea

První dva zápasy startují v 18.45. Mezi překvapení soutěže se určitě řadí turecký mistr, který vyhrál třikrát z úvodních čtyř zápasů. Teď čeká Galatasaray osmadvacáté Saint-Gilloise, proti kterému si klidně může zajistit postup do vyřazovací fáze.
Naopak v souboji Ajaxu s Benfikou se potkávají dva nejhorší týmy soutěže. Oba jako jediní nemají ani bod, portugalský celek vstřelil dva góly a ten nizozemský pouze jeden.
ONLINE: Páté kolo základní fáze Ligy mistrů
Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích
Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem pak od 21 hodin čeká těžký zápas na hřišti Manchesteru City. Trenér Pep Guardiola odtrénuje 100. utkání v milionářské soutěže na lavičce anglického celku. Bayer naposledy díky Schickovu gólu zvítězil 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon.
Zajímavý je i duel mezi Chelsea a Barcelonou, oba týmy totiž zatím nasbíraly sedm bodů a bojují o přímý postup do osmifinále.
Dále se v úterý utkává Dortmund s Villarrealem, Bodö/Glimt s Juventusem, Marseille s Newcastlem nebo Neapol s Karabachem.
Jaroš – Regeer, Šutalo, Baas, Wijndal – Klaassen (C), Itakura, Taylor – Bounida, Weghorst, Godts.
Trubin – Dedić, António Silva, Otamendi (C), Dahl – Barrenechea, Aursnes – Barreiro, Sudakov, Ríos – Pavlidis.
Heerkens, Pasveer – Rosa, Gaaei, Moro, Dolberg, Gloukh, McConnell, Edvardsen, Mokio, Fitz-Jim, Alders.
Soares – Obrador, Ivanović, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, H. Araújo, T. Araújo, Wynder, J. Rego, Veloso, Rêgo.
Rozhodčí: Sven Jablonski – Eduard Beitinger, Rafael Foltyn (všichni GER)Přejít na online reportáž
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jakobs – Torreira, Sara – Sané, Gündoğan, Yılmaz – Icardi.
Scherpen – K. Mac Allister, Burgess, Sykes – Khalaily, Zorqán, Van De Perre, Niang – Ait el Hadj – Florucz, P. David.
Güvenç, Sen – Ünyay, Kutucu, Araç, Balta, Kahraman, Karasu, Koçak.
Chambaere – Barry, Búfál, Giger, Smith, Leysen, Rasmussen, Patris, Rodríguez, Schoofs.
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. NED)Přejít na online reportáž