ONLINE: Benfika vede na Ajaxu, za domácí chytá Jaroš. Pak jde do akce City či Chelsea

Sledujeme online   18:48
Další porcí atraktivních zápasů pokračuje v úterý základní fáze Ligy mistrů. Jako první je v akci Ajax s Benfikou, za nizozemský tým nastupuje český gólman Vítězslav Jaroš. Souběžně hraje také Galatasray proti Saint-Gilloise, později se představí Barcelona na Chelsea či Manchester City proti Leverkusenu. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Vítězslav Jaroš chytá míč v zápase Ligy mistrů proti Benfice. | foto: ČTK

První dva zápasy startují v 18.45. Mezi překvapení soutěže se určitě řadí turecký mistr, který vyhrál třikrát z úvodních čtyř zápasů. Teď čeká Galatasaray osmadvacáté Saint-Gilloise, proti kterému si klidně může zajistit postup do vyřazovací fáze.

Naopak v souboji Ajaxu s Benfikou se potkávají dva nejhorší týmy soutěže. Oba jako jediní nemají ani bod, portugalský celek vstřelil dva góly a ten nizozemský pouze jeden.

ONLINE: Páté kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích

Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem pak od 21 hodin čeká těžký zápas na hřišti Manchesteru City. Trenér Pep Guardiola odtrénuje 100. utkání v milionářské soutěže na lavičce anglického celku. Bayer naposledy díky Schickovu gólu zvítězil 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon.

Zajímavý je i duel mezi Chelsea a Barcelonou, oba týmy totiž zatím nasbíraly sedm bodů a bojují o přímý postup do osmifinále.

Dále se v úterý utkává Dortmund s Villarrealem, Bodö/Glimt s Juventusem, Marseille s Newcastlem nebo Neapol s Karabachem.

Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
6. Dahl
Sestavy:
Jaroš – Regeer, Šutalo, Baas, Wijndal – Klaassen (C), Itakura, Taylor – Bounida, Weghorst, Godts.
Sestavy:
Trubin – Dedić, António Silva, Otamendi (C), Dahl – Barrenechea, Aursnes – Barreiro, Sudakov, Ríos – Pavlidis.
Náhradníci:
Heerkens, Pasveer – Rosa, Gaaei, Moro, Dolberg, Gloukh, McConnell, Edvardsen, Mokio, Fitz-Jim, Alders.
Náhradníci:
Soares – Obrador, Ivanović, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, H. Araújo, T. Araújo, Wynder, J. Rego, Veloso, Rêgo.

Rozhodčí: Sven Jablonski – Eduard Beitinger, Rafael Foltyn (všichni GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Saint-Gilloise Saint-Gilloise 0:0 (-:-)
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jakobs – Torreira, Sara – Sané, Gündoğan, Yılmaz – Icardi.
Sestavy:
Scherpen – K. Mac Allister, Burgess, Sykes – Khalaily, Zorqán, Van De Perre, Niang – Ait el Hadj – Florucz, P. David.
Náhradníci:
Güvenç, Sen – Ünyay, Kutucu, Araç, Balta, Kahraman, Karasu, Koçak.
Náhradníci:
Chambaere – Barry, Búfál, Giger, Smith, Leysen, Rasmussen, Patris, Rodríguez, Schoofs.
Žluté karty:
14. Gündoğan
Žluté karty:
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 21:00
Manchester City Manchester City : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 21:00
Chelsea Chelsea : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 21:00
Olympique Marseille Olympique Marseille : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Juventus FC Juventus FC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. NED)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 25. 11. 2025 21:00
Neapol Neapol : FK Karabach FK Karabach 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Manchester CityManchester City 4 3 1 0 10:3 10
5. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
6. Newcastle UnitedNewcastle 4 3 0 1 10:2 9
7. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
9. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 3 0 1 8:6 9
10. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
11. FC BarcelonaBarcelona 4 2 1 1 12:7 7
12. ChelseaChelsea 4 2 1 1 9:6 7
13. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
14. Borussia DortmundDortmund 4 2 1 1 13:11 7
15. FK KarabachKarabach 4 2 1 1 8:7 7
16. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
17. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
18. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
19. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
20. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
21. LeverkusenLeverkusen 4 1 2 1 6:10 5
22. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
23. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
24. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
25. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 6:5 3
26. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
27. Athletic BilbaoBilbao 4 1 0 3 4:9 3
28. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
29. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 4 0 1 3 2:6 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
35. Benfica LisabonBenfica 4 0 0 4 2:8 0
36. Ajax AmsterdamAjax 4 0 0 4 1:14 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Benfika vede na Ajaxu, za domácí chytá Jaroš. Pak jde do akce City či Chelsea

