Trenér Jindřich Trpišovský nasadil sestavu: Markovič – Vlček, Holeš, Zima, N´Guessan – Suleiman, Nowak, Sadílek, Jurásek – Chytil, Ayaosi. To je oficální verze, kterou Slavia dala UEFA. Ve skutečnosti to spíš bude na tři stopery s tím, že Vlček a Jurásek budou hrát wingbeky.
Chybí zranění Chaloupek, Moses, Provod či Šturm.
Slavia v dosavadním průběhu soutěže třikrát prohrála, jednou remizovala a v tabulce je na 34. místě z 36 týmů. V evropských pohárech čeká na vítězství už devatenáct utkání.
V hlavní fázi Ligy mistrů nevyhrála ani jednou od roku 2007. Proti španělskému celku má zřejmě největší šanci z nadcházejících čtyř duelů. Vyjde to?
Zlomit negativní sérii se pokusí tato základní jedenáctka, kterou do zápasu posílá trenér Jindřich Trpišovský:
Slavia je po několika říjnových škobrtnutích zpět ve formě, v lize bodovala naplno třikrát v řadě, naposledy o víkendu 2:0 v Olomouci. V kádru však nově chybí záložník Lukáš Provod, který oznámil, že musí na operaci menisku.
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Pohádka o žluté ponorce. Jak Villarreal zvládá čelit obrům, už skoro třicet let
Španělský sok Villarreal v Lize mistrů zatím zvítězil pouze nad Neapolí, v minulém kole utrpěl debakl 0:6 s Paris St. Germain. O víkendu ve španělské lize prohrál v Barceloně 2:3, přestože vedl o dvě branky.
Jak si povede v Česku?
Oba celky se naposledy potkali ve skupinové fázi Evropské ligy před devíti lety, Slavia ve Španělsku remizovala 2:2 a následně v Edenu padla 0:2.