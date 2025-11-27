Hattrick za sedm minut a ještě třešnička. Mbappé si pochvaloval: Mám skvělý servis

Ale jak má ve zvyku, o sobě dál moc nemluvil.
„Jasně, cítím se dobře a jsem moc šťastný. Ale spoluhráči mi dávají spoustu skvělých přihrávek. A máme ještě dost věcí, které můžeme zlepšit,“ pokračoval.
Dobře ví, že není vhodná chvíle na oslavy.
Real před odjezdem do Pireu třikrát nezvítězil, prohrál v Liverpoolu – který v posledních týdnech prožívá nejhlubší krizi za 70 let – a v lize remizoval 0:0 s Vallecanem a 2:2 s Elche. A když v Řecku od začátku prohrával, těžké nohy rázem ztuhly.
„Je normální, že když v klubu, jako je Real, třikrát nevyhrajete, tak fanoušci začnou být zklamaní. Víme, že tři zápasy už jsou pro nás hodně,“ řekl Mbappé.
V sezoně potkal Real takový výpadek poprvé. Naposledy se s podobnou situací pral v dubnu, když vypadl v semifinále domácího poháru s Realem Sociedad, prohrál s Valencií a i na Arsenalu v Lize mistrů.
Série čtyř ztrát? To byste museli zalistovat kalendářem až do roku 2018. Stát se to po sedmi letech, to už by byl pořádný průšvih.
A tak se Mbappé pustil do práce.
Nejdřív ve 22. minutě vycítil příležitost, když mu Vinícius vychytralou šajtlí připravil průnikovou přihrávku. Míč si nechal ještě spadnout a z hranice vápna překvapil vybíhajícího gólmana mezi nohy.
Neutekly ani dvě minutky, když z pravé strany odcentroval Güler. Domácí kvůli proběhnutí Viníciuse úplně vypustili Mbappého, který se za jeho zády odrážel úplně sám a hlavou zamířil na zadní tyči přesně.
Na třetí trefu si pak počkal necelých pět minut, přesně načasoval náběh proti vyrážejícím stoperům, zpracoval vzdušnou přihrávku Camavingy, připravil si balon několika ladnými doteky pravačkou a z dálky obstřelil napůl vyběhnutého brankáře Tzolakise kolem jeho stojné nohy.
Šest minut a 42 sekund přesně.
Statistici připomenou, že je teprve třetím, kdo vstřelil hattrick do 29. minuty v zápase milionářské soutěže. Nebo že vsítil až druhý nejrychlejší hattrick v její historii, protože Mohamed Salah z Liverpoolu byl o 30 sekund rychlejší v říjnu 2022 proti Rangers. A také že dosáhl pátého hattricku v Lize mistrů, více už mají jen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (oba po osmi) a Robert Lewandowski (šest).
A kdyby vás zajímaly skutečné podrobnosti, z oněch pěti hattricků nasázel Mbappé pouze jeden doma, což už rekordní počin je. A také žádný jiný hráč Realu nedal venku čtyři góly.
Protože po hodině hry se francouzská hvězda radovala znovu.
Vinícius si nalevo smslnul obránci Retsosovi, potáhl balon a ve vápně předložil Mbappému na dorážku, kterou zařídil nataženou nohou před padajícím stoperem.
Na místě je zmínit i snaživý výkon Olympiakosu, který se dvakrát vrátil do hry. I proto si kouč Xabi Alonso se závěrečným hvizdem pořádně oddechl. „Nejdůležitější bylo prolomit negativní sérii a znovu získat pocit vítězství. Potřebujeme každého hráče, ale je jasné, že Kylian vyčníval,“ kývl.
Po pátém kole ligové fáze je Real na pátém místě tabulky a zůstává pevně ve hře o přímý postup do osmifinále. „Víme, že je těžké tady vyhrát. Bylo důležité získat tři body, abychom se udrželi v první osmičce, což je cíl týmu pro první polovinu sezony,“ dodal Mbappé, nejlepší střelec soutěže s devíti góly, který k onomu cíli ohromně přispívá.