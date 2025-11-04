ONLINE: Neapol hraje s Frankfurtem bez branek, pak šlágry Liverpoolu či PSG

Autor: ,
Sledujeme online   19:01
Další kolo nadupané Ligy mistrů pokračuje soubojem italské Neapole s Frankfurtem, utkání čtvrtého kola základní fáze sledujte v podrobné online reportáži od 18.45. Později přijdou na řadu šlágry večera: anglický Liverpool proti Realu Madrid či PSG proti Bayernu.
Fotogalerie4

Matteo Politano z Neapole (vpravo) odehrává míč před atakujícím Brownem z Frankfurtu. | foto: ČTK

Právě francouzský mistr bojuje s největším konkurentem v tabulce, německý šampion má rovněž ze tří zápasů plný počet bodů.

Stoprocentní bilanci hájí také Real proti Liverpoolu, ten má zatím jen dvě vítězství a zůstává na desátém místě.

ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání můžete sledovat minutu po minutě

I ten je nicméně favoritem na přímý postup do osmifinále, což znamená, že by se v 36členné tabulce měl umístit do osmého místa. Zatím ale Liverpool čeká nejtěžší zkouška. Zvlášť ve slabším období, během nějž padl v šesti utkáních z osmi.

Výhra v Lize mistrů by mohla pomoct krizi zažehnat.

Dále se v úterý večer představí Atlético Madrid proti Unionu Saint-Gilloise, Bodö/Glimt proti Monaku, Juventus proti Sportingu Lisabon či Olympiakos proti PSV, za který pravidelně chytá český brankář Matěj Kovář.

Do akce jde také Tottenham s Kodaní, český gólman Antonín Kinský však i v této soutěži zpravidla zůstává mezi náhradníky.

Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
Neapol Neapol : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
Sestavy:
Milinković-Savić – Di Lorenzo (C), Rrahmani, Buongiorno, Gutiérrez – Anguissa, Lobotka, McTominay – Politano, R. Højlund, Elmas.
Sestavy:
Zetterer – Collins, Koch (C), Theate – Kristensen, Šájbí, H. Larsson, Brown – Götze, Bahoya – Burkardt.
Náhradníci:
Contini, Ferrante – Ambrosino, Beukema, Neres, J. Jesus, Lang, Olivera, Vergara.
Náhradníci:
Grahl, K. Santos – Amenda, Batshuayi, Buta, Chandler, Dahúd, Dōan, Knauff, Schirí, Wahi.

Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 21:00
Liverpool Liverpool : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Mariani – Alassio, Tegoni (ITA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Saint-Gilloise Saint-Gilloise 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 21:00
Tottenham Tottenham : FC Kodaň FC Kodaň 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 21:00
Juventus FC Juventus FC : Sporting Lisabon Sporting Lisabon 0:0 (-:-)

Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn (všichni GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : AS Monaco AS Monaco 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

4. kolo

Tottenham vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.42
  • 4.83
  • 8.33
Paris Saint-Germain vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.59
  • 3.84
  • 2.63
Olympiakos Pireus vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.65
  • 3.53
  • 2.73
Liverpool vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.46
  • 3.99
  • 2.70
Juventus FC vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.06
  • 3.65
  • 3.72
Bodo/Glimt vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.22
  • 4.02
  • 3.04
Atlético Madrid vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.24
  • 6.57
  • 13.60
Pafos FC vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 7.05
  • 4.97
  • 1.45
FK Karabach vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 8.26
  • 5.54
  • 1.36
Newcastle United vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.43
  • 4.72
  • 7.53
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern MnichovBayern 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
4. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
7. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. LiverpoolLiverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. Sporting LisabonSporting 3 2 0 1 7:4 6
11. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
13. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
15. TottenhamTottenham 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
20. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Eintracht FrankfurtFrankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus FCJuventus 3 0 2 1 6:7 2
26. Bodo/GlimtBodo/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. AS MonacoMonaco 3 0 2 1 3:6 2
28. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
30. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

ONLINE: Slavia - Arsenal 0:1, Provod zahrál rukou, penaltu proměňuje Saka

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté pokračují v cestě Ligou mistrů. Proti Arsenalu, jednomu z nejlepších týmů na světě, začali aktivně, pak je ale soupeř dostal pod tlak, a po půlhodině navíc Provod zahrál po...

4. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  19:17

ONLINE: Neapol hraje s Frankfurtem bez branek, pak šlágry Liverpoolu či PSG

Sledujeme online

Další kolo nadupané Ligy mistrů pokračuje soubojem italské Neapole s Frankfurtem, utkání čtvrtého kola základní fáze sledujte v podrobné online reportáži od 18.45. Později přijdou na řadu šlágry...

4. listopadu 2025  19:01

Seznam adeptů na trenéra se zúžil. Jména komentovat nechceme, říká Trunda

Vedení Fotbalové asociace ČR a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd nadále jednají o novém trenérovi pro národní tým. Širší okruh adeptů se zúžil, konkrétní jména FAČR nechce komentovat....

4. listopadu 2025  17:37,  aktualizováno  18:29

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Slavia v mládežnické Lize mistrů zničila Arsenal, třemi góly utekla už v úvodu

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve čtvrtém kole Youth League rozdrtili doma Arsenal 5:1. V úvodu si dal v Radotíně vlastní gól Ceadach O’Neill, další branky Pražanů pak zaznamenali Bartosz Szywala,...

4. listopadu 2025  15:46

Začínal u stánku v Aston Ville, teď se stará o VIP hosty Slavie. Naše pýcha? Pivo

Premium

Když před třemi lety pracoval v jedné luxusní restauraci v Dubaji, obsluhoval i anglického fotbalistu Bukaya Saku. Teď ho Matěj Kraus uvidí na vlastní oči znovu. Jenže už coby zaměstnanec pražské...

4. listopadu 2025

Marketingová revoluce v UEFA. Změní se i „pivní“ sponzor, Heineken po letech skončí

Dost možná je to jen okrajová zpráva, nicméně pro příjem do pokladen účastnických týmů bude celkem zásadní. V Lize mistrů už od roku 2027 neuvidíte bílý nápis Heineken na zeleném pozadí. UEFA, hlava...

4. listopadu 2025  14:05

Fotbalistky nastoupí v kvalifikaci o MS proti Walesu, Albánii a Černé Hoře

České fotbalistky se v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2027 v Brazílii utkají ve skupině B1 s Walesem, Albánií a Černou Horou. Rozhodlo o tom dnešní losování ve švýcarském Nyonu....

4. listopadu 2025  14:04

Práce v ČT už mě neposouvala. Ženský fotbal je výzva, říká bývalá reportérka

Pětadvacet let pracovala jako moderátorka a reportérka v České televizi. Od října je Kateřina Nekolná tiskovou mluvčí fotbalové reprezentace žen a FORTUNA=LIGY, tedy nejvyšší české soutěže...

4. listopadu 2025  11:30

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

4. listopadu 2025  10:38

Zlínský zázrak: čtyři důvody, proč nováček stále udivuje ligu

Už dávno prý měli klesat tabulkou Chance ligy, do které se vrátili po roční pauze. Zlínští fotbalisté se však vzpírají předsezonním prognózám, které je pasovaly za největšího kandidáta sestupu. Parta...

4. listopadu 2025  9:56

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.