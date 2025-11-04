ONLINE: Neapol hraje s Frankfurtem bez branek, pak šlágry Liverpoolu či PSG

Právě francouzský mistr bojuje s největším konkurentem v tabulce, německý šampion má rovněž ze tří zápasů plný počet bodů.
Stoprocentní bilanci hájí také Real proti Liverpoolu, ten má zatím jen dvě vítězství a zůstává na desátém místě.
ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze Ligy mistrů
Všechna utkání můžete sledovat minutu po minutě
I ten je nicméně favoritem na přímý postup do osmifinále, což znamená, že by se v 36členné tabulce měl umístit do osmého místa. Zatím ale Liverpool čeká nejtěžší zkouška. Zvlášť ve slabším období, během nějž padl v šesti utkáních z osmi.
Výhra v Lize mistrů by mohla pomoct krizi zažehnat.
Dále se v úterý večer představí Atlético Madrid proti Unionu Saint-Gilloise, Bodö/Glimt proti Monaku, Juventus proti Sportingu Lisabon či Olympiakos proti PSV, za který pravidelně chytá český brankář Matěj Kovář.
Do akce jde také Tottenham s Kodaní, český gólman Antonín Kinský však i v této soutěži zpravidla zůstává mezi náhradníky.
