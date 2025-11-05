ONLINE: Chelsea rychle vede, pak v akci Barcelona, City i Leverkusen

Sledujeme online   18:40aktualizováno  19:02
Výhra by jim výrazně usnadnila zbytek základní fáze. Fotbalisté anglické Chelsea hrají proti ázerbájdžánskému Karabachu, současně španělský Villarreal bojuje s kyperským Pafosem. Obě úvodní utkání středečního programu Ligy mistrů sledujte v podrobných online reportážích od 18.45.

Joao Pedro z Chelsea (vpravo) slaví svůj gól se spoluhráčem Alejandrem Garnachem. | foto: Reuters

Chelsea, sedmý tým Premier League, zatím v Lize mistrů nastřádala šest bodů a k postupu do vyřazovací fáze jich ještě minimálně pět potřebuje. V utkání proti týmu ze čtvrtého výkonnostního koše by tak měla uspět.

Ve druhé dvojici se setkává třetí tým španělské ligy s kyperským mistrem, ten je v tabulce Ligy mistrů dokonce o bod lepší. Ve vzájemném zápase s Pafosem jsou ale favoritem hosté z Villarrealu.

ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích

Ve středečním programu jde na řadu také zvučný souboj Manchesteru City s Borussií Dortmund, oba celky mají shodně sedm bodů po třech zápasech, o skóre jsou lepší Němci.

Barcelona, jeden z favoritů celé soutěže, hraje v belgických Bruggách, v soutěži zatím ztratila body jen za prohru s PSG (1:2).

Liverpool zdolal Real, oslabený Bayern vyloupil PSG. Kovářovo PSV remizovalo

V akci je také Ajax, který místo českého brankáře Vítězslava Jaroše nechával v posledních třech zápasech chytat zkušeného Remka Pasveera. Doma hostí od 21 hodin Galatasaray. Z českého pohledu je zajímavý také Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem, německý tým hraje v Lisabonu s Benfikou.

Program doplňuje také souboj italského Interu, který v soutěži zatím neinkasoval, s kazachstánským Kajratem Almaty. Francouzská Marseille pak hraje s italskou Atalantou a anglický Newcastle se španělským Bilbaem. Právě s baskickým celkem se v příštím kole utká pražská Slavia, která v úterý padla 0:3 s Arsenalem.

Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
FK Karabach FK Karabach : Chelsea Chelsea 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
17. Estêvão
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Kady, Andrade, Zoubir (C) – Durán.
Sestavy:
R. Sánchez – James (C), Hato, Adarabioyo, Cucurella – Lavia (8. Caicedo), Andrey Santos – Estêvão, Pedro, Gittens – George.
Náhradníci:
Buntić – Achundzade, Addai, Džabrajilzade, Bolt, Kouakou, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kaščuk, Máí.
Náhradníci:
Jörgensen, Merrick – Acheampong, Buonanotte, Enzo Fernández, Delap, Chalobah, Garnacho, Guiu, Fofana, Gusto.

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (vš. AUT)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
Pafos FC Pafos FC : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Michail – Felipe, Luckassen, Luiz, Sema – Šunjić, Goldar (C), Pêpê – Oršić, Dragomir, Quina.
Sestavy:
J. Reis – Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona – Pépé, Parejo (C), Gueye, Moleiro – Ayoze Pérez, Mikautadze.
Náhradníci:
Gorter, Petrou – Anderson Silva, Bassouamina, Dimata, Jajá, Langa, Pileas.
Náhradníci:
Tenas – Achúmáš, Altimira, Buchanan, Comesaña, Marín, Moreno, P. Navarro, Oluwaseyi, Partey, Pedraza, Solomon.
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Manchester City Manchester City : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (vš. POL)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Bruggy Bruggy : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (vš. ENG)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu (vš. Francie)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Inter Milán Inter Milán : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Olympique Marseille Olympique Marseille : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Newcastle United Newcastle United : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
4. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
5. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
6. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
7. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
8. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
9. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
10. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
11. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
12. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
13. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
14. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
15. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
16. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
17. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
18. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
19. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
20. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
21. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
22. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
23. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
24. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
25. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
26. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
28. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
29. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

