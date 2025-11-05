ONLINE: Chelsea rychle vede, pak v akci Barcelona, City i Leverkusen

Chelsea, sedmý tým Premier League, zatím v Lize mistrů nastřádala šest bodů a k postupu do vyřazovací fáze jich ještě minimálně pět potřebuje. V utkání proti týmu ze čtvrtého výkonnostního koše by tak měla uspět.
Ve druhé dvojici se setkává třetí tým španělské ligy s kyperským mistrem, ten je v tabulce Ligy mistrů dokonce o bod lepší. Ve vzájemném zápase s Pafosem jsou ale favoritem hosté z Villarrealu.
Ve středečním programu jde na řadu také zvučný souboj Manchesteru City s Borussií Dortmund, oba celky mají shodně sedm bodů po třech zápasech, o skóre jsou lepší Němci.
Barcelona, jeden z favoritů celé soutěže, hraje v belgických Bruggách, v soutěži zatím ztratila body jen za prohru s PSG (1:2).
Liverpool zdolal Real, oslabený Bayern vyloupil PSG. Kovářovo PSV remizovalo
V akci je také Ajax, který místo českého brankáře Vítězslava Jaroše nechával v posledních třech zápasech chytat zkušeného Remka Pasveera. Doma hostí od 21 hodin Galatasaray. Z českého pohledu je zajímavý také Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem, německý tým hraje v Lisabonu s Benfikou.
Program doplňuje také souboj italského Interu, který v soutěži zatím neinkasoval, s kazachstánským Kajratem Almaty. Francouzská Marseille pak hraje s italskou Atalantou a anglický Newcastle se španělským Bilbaem. Právě s baskickým celkem se v příštím kole utká pražská Slavia, která v úterý padla 0:3 s Arsenalem.
17. Estêvão
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Kady, Andrade, Zoubir (C) – Durán.
R. Sánchez – James (C), Hato, Adarabioyo, Cucurella – Lavia (8. Caicedo), Andrey Santos – Estêvão, Pedro, Gittens – George.
Buntić – Achundzade, Addai, Džabrajilzade, Bolt, Kouakou, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kaščuk, Máí.
Jörgensen, Merrick – Acheampong, Buonanotte, Enzo Fernández, Delap, Chalobah, Garnacho, Guiu, Fofana, Gusto.
Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (vš. AUT)
Michail – Felipe, Luckassen, Luiz, Sema – Šunjić, Goldar (C), Pêpê – Oršić, Dragomir, Quina.
J. Reis – Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona – Pépé, Parejo (C), Gueye, Moleiro – Ayoze Pérez, Mikautadze.
Gorter, Petrou – Anderson Silva, Bassouamina, Dimata, Jajá, Langa, Pileas.
Tenas – Achúmáš, Altimira, Buchanan, Comesaña, Marín, Moreno, P. Navarro, Oluwaseyi, Partey, Pedraza, Solomon.
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (vš. POL)
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (vš. ENG)
Rozhodčí: Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu (vš. Francie)