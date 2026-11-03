ONLINE: Hrají Galatasaray i Sporting, poté v Lize mistrů PSG či Atlético s Bayernem

Do akce jde rovněž Linec, který v minulém kole překvapil vítězstvím na hřišti Sportingu Lisabon, o němž rozhodl svým gólem český záložník Kryštof Daněk.
Liga mistrů ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze
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Rakouský tým hostí fotbalisty Slovanu Bratislava, kteří jsou po třech kolech bez bodu poslední a mají skóre 1:13. Nulu na svém kontě zkusí odmazat nejen slovenský šampion, ale také Lille v utkání na hřišti Bodö/Glimt.
Hrají také Bayern na Atlétiku Madrid, Manchester United s AS Řím a Feyenoord proti Interu Milán.
Kromě PSG a Aston Villy mají plný bodový zisk Liverpool, Real Madrid a Betis Sevilla, které čekají zápasy 4. kola ve středu.
12. Batrakov
Çakır – Jakobs, Bardakcı (C), D. Sánchez, Sallai – Torreira, Lemina – Yılmaz, Batrakov, Akgün – Osimhen.
Bredlow – Mittelstädt, Chabot, Hendriks – Führich, Karazor, Prömel, Leweling – el-Chanús, Undav (C) – Demirović.
Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sara, Elmalı, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Leão, Nhaga, Singo.
Funk, Seimen – Al-Dakhil, Jaquez, Pejčinović, Assignon, Nartey, Jeltsch, Malanga, Spalt, Tomás.
2. Karazor
Rozhodčí: Kavanagh – Beswick, Nunn (ENG)Přejít na online reportáž
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Nazaryna – Santana, Očeretko, M. Gomes, G. Mendoza – Elias.
R. Silva – Quaresma, Felicissimo, G. Inácio (C) – Catamo, Andersen, Altimira, Doumbia, M. Araújo – Suárez, Ioannidis.
Fesjun – Azarovi, Garám, Carvalho, Isaque, Karavajev, Kryskiv, Meirelles, Ferreira, Newerton, Obah, Traoré.
Pereira – Ba, Fresneda, Derry, Irankunda, Gonçalves, Nel, Guilherme, Lima, Simões, Zalazar.
Rozhodčí: Massa – Meli, BertiPřejít na online reportáž
Rozhodčí: João Pinheiro – Luciano Maia, Hugo MarquesPřejít na online reportáž
Rozhodčí: G. Nyberg – M. Beigi, A. Söderqvist (všichni SWE)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Manzano – Porras, Barbero (ESP)Přejít na online reportáž