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ONLINE: Hrají Galatasaray i Sporting, poté v Lize mistrů PSG či Atlético s Bayernem

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Sledujeme online   18:35

Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Fotbalisté Paris St. Germain a Aston Villy hájí ve čtvrtém kole základní fáze Ligy mistrů stoprocentní bilanci. Francouzský obhájce trofeje z předchozích dvou ročníků soutěže nastoupí na hřišti Villarrealu, birminghamský celek zase v Barceloně. Ještě předtím však hrají Galatasaray či Sporting, obě utkání startují v 18:45.

Do akce jde rovněž Linec, který v minulém kole překvapil vítězstvím na hřišti Sportingu Lisabon, o němž rozhodl svým gólem český záložník Kryštof Daněk.

Liga mistrů ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze

Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích

Rakouský tým hostí fotbalisty Slovanu Bratislava, kteří jsou po třech kolech bez bodu poslední a mají skóre 1:13. Nulu na svém kontě zkusí odmazat nejen slovenský šampion, ale také Lille v utkání na hřišti Bodö/Glimt.

Hrají také Bayern na Atlétiku Madrid, Manchester United s AS Řím a Feyenoord proti Interu Milán.

Kromě PSG a Aston Villy mají plný bodový zisk Liverpool, Real Madrid a Betis Sevilla, které čekají zápasy 4. kola ve středu.

Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 18:45
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Stuttgart Stuttgart 1:0 (-:-)
Góly:
12. Batrakov
Góly:
Sestavy:
Çakır – Jakobs, Bardakcı (C), D. Sánchez, Sallai – Torreira, Lemina – Yılmaz, Batrakov, Akgün – Osimhen.
Sestavy:
Bredlow – Mittelstädt, Chabot, Hendriks – Führich, Karazor, Prömel, Leweling – el-Chanús, Undav (C) – Demirović.
Náhradníci:
Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sara, Elmalı, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Leão, Nhaga, Singo.
Náhradníci:
Funk, Seimen – Al-Dakhil, Jaquez, Pejčinović, Assignon, Nartey, Jeltsch, Malanga, Spalt, Tomás.
Žluté karty:
Žluté karty:
2. Karazor

Rozhodčí: Kavanagh – Beswick, Nunn (ENG)

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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 18:45
zápas probíhá
Šachtar Doněck Šachtar Doněck : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Nazaryna – Santana, Očeretko, M. Gomes, G. Mendoza – Elias.
Sestavy:
R. Silva – Quaresma, Felicissimo, G. Inácio (C) – Catamo, Andersen, Altimira, Doumbia, M. Araújo – Suárez, Ioannidis.
Náhradníci:
Fesjun – Azarovi, Garám, Carvalho, Isaque, Karavajev, Kryskiv, Meirelles, Ferreira, Newerton, Obah, Traoré.
Náhradníci:
Pereira – Ba, Fresneda, Derry, Irankunda, Gonçalves, Nel, Guilherme, Lima, Simões, Zalazar.
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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 21:00
Villarreal Villarreal : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Massa – Meli, Berti

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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 21:00
LASK Linz LASK Linz : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 21:00
Bodö/Glimt Bodö/Glimt : Lille Lille 0:0 (-:-)

Rozhodčí: João Pinheiro – Luciano Maia, Hugo Marques

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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 21:00
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: G. Nyberg – M. Beigi, A. Söderqvist (všichni SWE)

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Liga mistrů
4. kolo 3. 11. 2026 21:00
Manchester United Manchester United : AS Řím AS Řím 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Manzano – Porras, Barbero (ESP)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 2.04
  • 4.34
  • 3.26
Šachtar Doněck vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 3.58
  • 3.38
  • 2.21
FC Barcelona vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.27
  • 7.09
  • 9.20
LASK Linz vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.34
  • 6.03
  • 7.95
Atlético Madrid vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 3.01
  • 3.92
  • 2.27
Bodö/Glimt vs. Lille //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.65
  • 4.51
  • 4.93
Manchester United vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.24
  • 4.09
  • 2.98
Feyenoord Rotterdam vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 3.70
  • 4.12
  • 1.94
Villarreal vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 4.44
  • 4.54
  • 1.71
AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 10.70
  • 7.07
  • 1.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. Aston VillaAston Villa 3 3 0 0 12:3 9
3. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
4. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
5. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
6. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
7. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
8. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
9. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
10. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
11. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
12. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 3 2 0 1 7:4 6
13. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
14. Bayern MnichovBayern 3 1 2 0 10:5 5
15. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
16. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
17. Šachtar DoněckŠachtar 3 1 1 1 4:3 4
18. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. Inter MilánInter 3 1 0 2 5:6 3
21. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 0 2 5:6 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 1 0 2 6:9 3
24. LASK LinzLinz 3 1 0 2 6:9 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 4:8 3
27. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
28. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
29. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
30. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
35. LilleLille 3 0 0 3 4:10 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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