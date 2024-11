Cobbaut: Jsem frustrovaný, těch chyb bylo moc. Ale zabojujeme o každý bod

Mluvil rozvážným hlasem, emoce v něm příliš nebublaly.

Pochopitelně obdržel otázku i na chyby v rozehrávce, kterých Sparta natropila hned několik. Jak všichni tři stopeři, tak brankář Vindahl se potýkali s nepřesnostmi.

Právě po jedné takové nejisté rozehrávce padl druhý gól. Cobbaut poslal míč zpět gólmanovi, ten byl ale pod tlakem soupeře a přihrál jen Ajorquemu, jehož následný centr si do vlastní sítě srazil Kairinen.

„Musíme se na ten zápas zítra podívat, pořádně to s týmem probrat a zanalyzovat si to. Myslím, že jsme udělali příliš mnoho chyb, na nikoho to ale neházíme, jsme tým,“ zdůraznil Cobbaut.

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po zápase?

Jsem frustrovaný, jak taky jinak. Pokaždé totiž chceme vyhrát.

Proč jste v rozehrávce tolikrát chybovali? Mohlo to být třeba tím, že máte po nedávných výsledcích nízké sebevědomí?

Nemyslím, že chyby pramenily z nízkého sebevědomí. Fotbal je hra, v níž vítězí týmy, které udělají méně chyb. My jich udělali až moc, navíc jsme nedokázali využít ty, které natropil soupeř. Ale nemá smysl to na někoho házet, je to týmový sport a jsme v tom společně.

Sparťanský záložník Qazim Laci v hlavičkovém souboji v utkání s Brestem.

Jste v půlce základní části a máte čtyři body. Spokojenost?

Nejsme spokojení. Ideálně chcete mít dvanáct bodů z dvanácti. Ale je to Liga mistrů, každý zápas je náročný, zvlášť když se nám teď tolik nedaří.

S čím půjdete do druhé poloviny zápasů?

Budeme bojovat o každý bod. A myslím, že jsme i proti Brestu bojovali, rozhodně to nebyl zápas, který bychom vypustili.