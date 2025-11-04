ONLINE: Slavia - Arsenal, chytá Markovič, v základu i Sanyang či Mbodji

Je to dosud největší zkouška.
Na předzápasové tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský přiznal, že by o soupeři klidně básnil celé hodiny.
Kvality svěřenců španělského taktika Mikela Artety otestuje tým, který domácí kouč poskládal následovně: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang.
Slavia se stejně jako Arsenal pyšní dlouhou sérií bez inkasovaného gólu. Zatímco londýnský tým natáhnul počet nul na číslo sedm, český mistr jich má v řadě pět.
Byla by to ale spíš senzace, kdyby číslo vzrostlo na domácí straně.
Pražané naposledy porazili ostravský Baník 2:0 a po pohárové výhře 4:0 nad Zlínem přerušili hlušší období jedné porážky a čtyř remíz v řadě, včetně té bezgólové na Atalantě v Lize mistrů, kde k plichtě 2:2 s Bodö/Glimt přičetli druhý bod v soutěži.
Na další zisk to tentokrát nevypadá.
Arsenal je momentálně z evropských klubů skoro to nejlepší, co do Česka může přijet. Kromě skvělé obrany se pyšní sérií devíti výher v řadě, v sezoně zatím padl jen jednou, když na konci srpna nestačil na Liverpool (0:1). Podruhé ztratil s Manchesterem City (1:1), jinak je stoprocentní.
V Lize mistrů je společně s italským Interem jediným týmem, který zatím neinkasoval. Pro Slavii jistě bonusová motivace. Shodou okolností se s milánským Interem setkala v září a v Itálii padla 0:3.
Jak si povede proti dalšímu superfavoritovi?