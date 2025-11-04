ONLINE: Slavia - Arsenal, chytá Markovič, v základu i Sanyang či Mbodji

Slávističtí fotbalisté pokračují v cestě Ligou mistrů. Další na řadě je anglický Arsenal, lídr anglické ligy a jeden z nejlepších týmů planety, který přicestoval do pražského Edenu. Utkání čtvrtého kola základní fáze nejprestižnější evropské soutěže sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.

Tomáš Chorý lituje promarněné příležitosti na hřišti Bergama. | foto: Reuters

Je to dosud největší zkouška.

Na předzápasové tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský přiznal, že by o soupeři klidně básnil celé hodiny.

Kvality svěřenců španělského taktika Mikela Artety otestuje tým, který domácí kouč poskládal následovně: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang.

Slavia se stejně jako Arsenal pyšní dlouhou sérií bez inkasovaného gólu. Zatímco londýnský tým natáhnul počet nul na číslo sedm, český mistr jich má v řadě pět.

Byla by to ale spíš senzace, kdyby číslo vzrostlo na domácí straně.

Pražané naposledy porazili ostravský Baník 2:0 a po pohárové výhře 4:0 nad Zlínem přerušili hlušší období jedné porážky a čtyř remíz v řadě, včetně té bezgólové na Atalantě v Lize mistrů, kde k plichtě 2:2 s Bodö/Glimt přičetli druhý bod v soutěži.

Na další zisk to tentokrát nevypadá.

Arsenal je momentálně z evropských klubů skoro to nejlepší, co do Česka může přijet. Kromě skvělé obrany se pyšní sérií devíti výher v řadě, v sezoně zatím padl jen jednou, když na konci srpna nestačil na Liverpool (0:1). Podruhé ztratil s Manchesterem City (1:1), jinak je stoprocentní.

V Lize mistrů je společně s italským Interem jediným týmem, který zatím neinkasoval. Pro Slavii jistě bonusová motivace. Shodou okolností se s milánským Interem setkala v září a v Itálii padla 0:3.

Jak si povede proti dalšímu superfavoritovi?

Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 18:45
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern MnichovBayern 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
4. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
7. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. LiverpoolLiverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
11. Sporting LisabonSporting 3 2 0 1 7:4 6
13. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
15. TottenhamTottenham 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
20. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Eintracht FrankfurtFrankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus FCJuventus 3 0 2 1 6:7 2
26. Bodo/GlimtBodo/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. AS MonacoMonaco 3 0 2 1 3:6 2
28. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
30. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

