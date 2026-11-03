Věřím, že na Arsenal máme munici, hlásí Trpišovský. Vyjádřil obdiv k Artetovi

Jeho osobně čeká už čtvrtý zápas proti Arsenalu – první dva byly ve čtvrtfinále Evropské ligy na jaře 2021, třetí loni na podzim v Champions League.
A stejně jako on nadále zůstává na lavičce Slavie, Arsenal už od roku 2019 vede Španěl Mikel Arteta.
„Není samozřejmost být ve velkoklubu takhle dlouho, takže ho v tomhle obdivuju. Je to už nějaká doba, co jsme proti sobě hráli poprvé, a vidím, jak se ten tým se mění, vyspívá a je komplexnější. Proto loni vyhráli Premier League, letos ji vedou a byli kousek od úspěchu v Lize mistrů,“ chválil Trpišovský.
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V čem tkví síla Arsenalu?
Jsou mistři v tom vyhrát zápas a neudělat si ho těžký. Balanc v jejich hře je neskutečný a někdy mám pocit, že soupeři dovolí jen to co chtějí. Jsou nebezpeční a zároveň nejsou zranitelní. Mají velkou variabilitu v obraně i v útoku a v každém utkání vidíte jasnou identitu a také různé prvky, které platí na různé soupeře.
Co třeba?
Třeba jiná typologie útočníků nebo hra krajních obránců. Někdy neútočí ani jeden, někdy jenom jeden, někdy oba. Líbí se mi ta účelnost, že vždy vsadí na správné karty. Často ani nepotřebují šanci ze hry, protože jim stačí standardní situace. Prostě komplexní tým a líbí se mi, jak během přestupových období dosazují hráče přesně do pozic, kde potřebují.
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Jedním z tahounů je záložník Declan Rice.
Hodně jsem o něm slyšel už dřív od Součka s Coufalem. Je to prototyp komplexního fotbalisty, který má všechno. Neuvěřitelně kope standardky a je silný po fotbalové i fyzické stránce. Hraje na velkém prostoru, a i když nevypadá, tak má neuvěřitelné zrychlení. V létě říkal, že mluvil s trenérem, jak se má zlepšit. A i když je fantastický, tak když koukáte na zápasy, tak vidíte, že může hrát ještě líp. Mám rád tyhle komplexní hráče. Byla to možná nejdůležitější posila, kterou potřebovali.
Bude vás čekat ještě těžší Arsenal než před rokem?
Řekl bych, že jsou podobní. Nejvíc na nich oceňuji tu konzistentnost, kterou mají. Skvěle hrají fotbal, ale soustředí se na to, aby vám toho dovolili minimum. Občas jim to nevyjde jako minulý na Fleetwoodu, ale oni na to pak navážou sérií přesvědčivých výher. My musíme doufat, že se nám vyhne nějaký zkrat. Ale kluci tam nechají všechno a půjdeme na hranu svých možností. A když budeme správně nastavení, správně drzí a nebudeme zmatkovat po zisku míče, tak věřím, že máme šanci je potrápit jako loni v prvním poločase a že tentokrát máme více munice, abychom byli nebezpeční.
Co by na Arsenal mohlo platit?
Hodně jsme se snížili výškově, ale třeba zase ukážeme lepší pohyb směrem dopředu. Samozřejmě proti nim, kdy ty rotace jsou velké, musíte být připravení na vše a potřebujete dobré hráče. Mohlo by platit to, co loni v první půli, kdy jsme byli aktivní a dostali jsme gól až z penalty. Byly tam i pasáže, kterými bychom se chtěli prosadit jako třeba Brighton proti nim. Věřím, že máme na to jim vzdorovat po té defenzivní stránce. Loni byl problém, že jsme byli málo nebezpeční dopředu, takže to je pro nás úkol do tohohle utkání.
Sám jste zmínil Fleetwood, tým ze čtvrté ligy, který minulý týden Arsenal vyřadil z Ligového poháru. Inspirace?
Tam se sešlo úplně všechno. Velká rotace Arsenalu a nastoupili proti nim fyzičtí hráči. Fleetowood se jim vyrovnal v agresivitě a sebral jim výhodu standardních situací. Když proti takovému soupeři hrajete dvacetkrát, tak se vám tohle povede jednou a pro ně to bylo ten den. Je to důkaz, že fotbal nehrají rozpočty a peníze a to je na fotbale krásné.
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Jak moc vám zamotala hlavu mladá sestava, která o víkendu smetla Jablonec 5:0?
Nás to provází od začátku sezony, bavili jsme se o tom v létě, kdy jsme do ní šli s nejmladším kádrem. Máme kvalitní hráče v tomhle věku a sešla se tu sorta hráčů, kteří mají neskutečnou kvalitu a ukazují to. Nejenom teď v Jablonci. Odhadem šest bude debutovat. Mám z toho radost, protože cítíte určitou zodpovědnost, když je přivádíte. Mají před sebou velkou budoucnost. Takže nezamotalo, spíš potvrdilo. A věřím, že budou mít správně nastavenou hlavu a sebevědomí, aby to ukázali i v Lize mistrů.
Jak je na tom kádr po zdravotní stránce?
Myslím, že to bude podobné jako v Jablonci. Začal trénovat Markovič, takže ten bude v nominaci. Bude s námi Provod, který absolvoval první trénink a má svolení na krátkou pasáž na konci, kdyby to bylo potřeba kvůli výšce. A jinak nikdo neubyl naštěstí. Je tam otazník nad N’Guessanem, který v pondělí nedokončil trénink, ale další den to zkoušel, takže uvidíme.