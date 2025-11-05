Bayern nadále jenom vítězí. Góly od nás dostal jako dárky, čertil se kouč PSG

  12:17
Budeme-li se bavit o fotbalových mužstvech s nejlepší formou na světě, vynechat mnichovský Bayern zkrátka nelze. A dost možná by si aktuálně zasloužil být na prvním místě. Vždyť v úterý večer na půdě PSG v Lize mistrů zvítězil už pošestnácté v řadě a v této sezoně napříč všemi soutěžemi ještě ani jednou nezaváhal.
Fotbalisté Bayernu Mnichov oslavují výhru nad PSG.

Fotbalisté Bayernu Mnichov oslavují výhru nad PSG. | foto: Reuters

Trenér Bayernu Mnichov Vincent Kompany se připojuje ke svým svěřencům během...
Brankář Bayernu Manuel Neuer kryje balon v utkání s PSG.
Kouč PSG Luis Enrique po porážce s Bayernem.
Fabian Ruiz z PSG (vpravo) vede míč před Dayotem Upamecanem z Bayernu.
9 fotografií

„Šestnáct výher? Od dalšího dne to beru tak, že jsme zpátky na nule,“ nechtěl se nechat unést Vincent Kompany, kouč Bayernu.

Přitom by klidně mohl, jelikož ve své druhé sezoně na lavičce mnichovského celku si zatím vede skvěle.

Bayern měl i v Paříži skvělý vstup do utkání. Už ve 4. minutě se prosadil Díaz po povedené kombinaci, kdy dorážel Oliseho střelu. Po půlhodině hry pak využil zaváhání stopera Marquinhose, jenž se nechal lacině odzbrojit před vlastním vápnem.

„V prvním poločase byli jasně lepší. Vytvořili si více šancí a my jim navrch dali pěkné dárky. Takto kvalitním hráčům prostě nemůžete darovat šance, protože je zkrátka promění. Nebudu se na nic vymlouvat, je naší zodpovědností, abychom byli lepší,“ hodnotil domácí kouč Luis Enrique.

Luis Diaz z Bayernu Mnichov se raduje z branky do sítě PSG.

Jeho svěřenci nicméně měli i notnou dávku smůly.

Dembélé, vítěz Zlatého míče, jenž nastoupil po svalovém zranění teprve podruhé v základní sestavě, ve 22. minutě sice vyrovnal, jenže sudí branku kvůli ofsajdu odvolal. A jen o chvíli později musel francouzský křídelník nuceně střídat.

„Když nasadíte hráče po zranění, nejsou ve stoprocentní formě. S tímhle bych si jako trenér s mými zkušenosti měl poradit lépe,“ kál se Enrique.

Do sestavy musel neplánovaně sáhnout ještě jednou. Dvougólový hrdina Díaz totiž v závěru půle nešetrně fauloval Hakimího, za což po kontrole u videa červenou kartu. Marocký krajní bek nemohl pokračovat ve hře a z opakovaných záběrů to vypadá, že může mít klidně zlomený kotník.

„Snad to nebude nic vážného a brzy se vrátí. Něco takového vidět nechceme. V létě jsme zažili na klubovém šampionátu podobnou situaci,“ připomněl Kompany zranění Jamala Musialy, shodou okolností také v utkání s PSG.

Pařížané v přesile zvládli snížit zásluhou Nevese, ale víc nic.

„Jsme trochu frustrovaní, jelikož neradi prohráváme. Zvlášť, když jsme dohrávali v početní převaze. Máme na čem pracovat,“ kroutil hlavou gólman Chevalier.

„Bayern je silný tým. I když hráli bez jednoho hráče, dobře bránili. Měli jsme nějaké šance, ale prostě to nestačilo,“ přidal křídelník Kvaracchelija.

„Museli jsme bránit v deseti lidech. Tým na to skvěle zareagoval, což ukazuje, že se dokážeme přizpůsobit, abychom dosáhli vytouženého výsledku,“ pochvaloval si Kompany.

Brankář Bayernu Manuel Neuer kryje balon v utkání s PSG.

„Makali jsme jeden za druhého a pracovali jako tým, protože to zápas vyžadoval. Jsem na nás hrdý,“ pokračoval záložník Laimer.

Zatímco dosud býval nejčastěji za hrdinu nezastavitelný kanonýr Kane, tentokrát chválu slyšel zejména zkušený devětatřicetiletý gólman Neuer. Ten si nakonec připsal osm úspěšných zákroků a byl vyhlášen hráčem utkání.

„Je to legenda tohohle sportu. Hrát proti němu je výjimečné,“ pronesl Kvaracchelija.

I díky Neuerovi tak Bayern zůstává v této sezoně stoprocentní. A už příští kolo ho čeká další šlágr, tentokrát na Arsenalu, který má taktéž výbornou formu. Než přijel v úterý na Slavii (3:0), kouč Jindřich Trpišovský dokonce pronesl, že je momentálně vůbec nejlepším týmem na světě.

Poradí si ale s rozjetým Bayernem?

4. kolo

Pafos FC vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 8.67
  • 5.48
  • 1.36
FK Karabach vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 8.89
  • 5.74
  • 1.34
Newcastle United vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.39
  • 4.81
  • 9.50
Olympique Marseille vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 2.42
  • 3.63
  • 2.96
Manchester City vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.44
  • 5.20
  • 6.83
Inter Milán vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.05
  • 16.10
  • 41.00
Bruggy vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 5.33
  • 5.07
  • 1.55
Benfica Lisabon vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.93
  • 3.88
  • 3.94
Ajax Amsterdam vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 3.13
  • 4.15
  • 2.14

5. kolo

Kompletní los
4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
4. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
5. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
6. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
7. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
8. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
9. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
10. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
11. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
12. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
13. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
14. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
15. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
16. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
17. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
18. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
19. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
20. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
21. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
22. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
23. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
24. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
25. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
26. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
28. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
29. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Sparty nastoupí ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

5. listopadu 2025  12:24

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když ho u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned faulovali....

5. listopadu 2025  11:05

Byl jsem na dně. Řepka promluvil otevřeně o vězení, alkoholu i sebevraždě

Do kin míří dokument Řepka: Hříšník. Bývalý fotbalista v něm otevřeně promluvil o nejtemnějších obdobích svého života – o vězení, dluzích i závislosti na alkoholu. Otevřenou zpověď nabídl také v...

5. listopadu 2025

Z kluků jsem nadšenej, ale mrzí mě výsledek. Měli jsme na víc, řekl Trpišovský

I po domácí porážce 0:3 a bez přímé střely na bránu lze chválit. „Z kluků jsem úplně nadšenej. Mrzí mě výsledek. Po tom výkonu, který jsme předvedli, jsme měli na víc,“ prohlásil trenér slávistických...

5. listopadu 2025  8:30

Arsenal je nelítostný tým a obranný stroj. Slavii chyběl zakončovatel, píší v Británii

Chvála na vítěze, včetně uznání za překonání několika rekordů, soucit pro poraženého. Tak hodnotí britský tisk triumf fotbalistů Arsenalu nad Slavií, favorizovaný velkoklub v úterním duelu Ligy...

5. listopadu 2025  7:54

Odvolaná penalta? Cítil jsem kontakt, tak jsem spadl, řekl Provod. Chválil fanoušky

V závěru zápasu mohl pro Slavii získat jedinečnou příležitost, aby jako první tým od konce září vstřelila fotbalistům Arsenalu branku. Jenže rozhodčí Aghajev nakonec nařízenou penaltu po kontrole u...

5. listopadu 2025  6:53

Liverpool zdolal Real, oslabený Bayern vyloupil PSG. Kovářovo PSV remizovalo

Fotbalisté Bayernu Mnichov v Lize mistrů porazili obhájce titulu Paris St. Germain na jeho hřišti 2:0. Oba góly dal Luis Díaz, následně byl v závěru poločasu vyloučen. Německý klub však i v oslabení...

4. listopadu 2025  19:01,  aktualizováno  23:47

Zima po Arsenalu: Škoda, mohli jsme je víc potrápit. Vadilo mu, jak sudí kouskoval hru

Byla to úplně jiná porážka 0:3 než před měsícem v Miláně. Na Interu byla Slavia slaboučká a vystrašená, proti Arsenalu mnohem lepší, statečnější, odvážnější. A prvních pětadvacet minut, nebo možná i...

4. listopadu 2025  22:37

Kouč Arsenalu: Výsledek nakonec vypadá hezky, ale jednoduché to nebylo

Nelíbil se mu úvod zápasu. „Naší hře chyběla plynulost, soupeř bránil jeden na jednoho a my se s tím prali,“ přiznal Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu, po zápase Ligy mistrů na Slavii (3:0)....

4. listopadu 2025  22:17

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

4. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  21:12

Seznam adeptů na trenéra se zúžil. Jména komentovat nechceme, říká Trunda

Vedení Fotbalové asociace ČR a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd nadále jednají o novém trenérovi pro národní tým. Širší okruh adeptů se zúžil, konkrétní jména FAČR nechce komentovat....

4. listopadu 2025  17:37,  aktualizováno  18:29

