„Šestnáct výher? Od dalšího dne to beru tak, že jsme zpátky na nule,“ nechtěl se nechat unést Vincent Kompany, kouč Bayernu.
Přitom by klidně mohl, jelikož ve své druhé sezoně na lavičce mnichovského celku si zatím vede skvěle.
Bayern měl i v Paříži skvělý vstup do utkání. Už ve 4. minutě se prosadil Díaz po povedené kombinaci, kdy dorážel Oliseho střelu. Po půlhodině hry pak využil zaváhání stopera Marquinhose, jenž se nechal lacině odzbrojit před vlastním vápnem.
„V prvním poločase byli jasně lepší. Vytvořili si více šancí a my jim navrch dali pěkné dárky. Takto kvalitním hráčům prostě nemůžete darovat šance, protože je zkrátka promění. Nebudu se na nic vymlouvat, je naší zodpovědností, abychom byli lepší,“ hodnotil domácí kouč Luis Enrique.
Jeho svěřenci nicméně měli i notnou dávku smůly.
Dembélé, vítěz Zlatého míče, jenž nastoupil po svalovém zranění teprve podruhé v základní sestavě, ve 22. minutě sice vyrovnal, jenže sudí branku kvůli ofsajdu odvolal. A jen o chvíli později musel francouzský křídelník nuceně střídat.
„Když nasadíte hráče po zranění, nejsou ve stoprocentní formě. S tímhle bych si jako trenér s mými zkušenosti měl poradit lépe,“ kál se Enrique.
Do sestavy musel neplánovaně sáhnout ještě jednou. Dvougólový hrdina Díaz totiž v závěru půle nešetrně fauloval Hakimího, za což po kontrole u videa červenou kartu. Marocký krajní bek nemohl pokračovat ve hře a z opakovaných záběrů to vypadá, že může mít klidně zlomený kotník.
„Snad to nebude nic vážného a brzy se vrátí. Něco takového vidět nechceme. V létě jsme zažili na klubovém šampionátu podobnou situaci,“ připomněl Kompany zranění Jamala Musialy, shodou okolností také v utkání s PSG.
Pařížané v přesile zvládli snížit zásluhou Nevese, ale víc nic.
„Jsme trochu frustrovaní, jelikož neradi prohráváme. Zvlášť, když jsme dohrávali v početní převaze. Máme na čem pracovat,“ kroutil hlavou gólman Chevalier.
„Bayern je silný tým. I když hráli bez jednoho hráče, dobře bránili. Měli jsme nějaké šance, ale prostě to nestačilo,“ přidal křídelník Kvaracchelija.
„Museli jsme bránit v deseti lidech. Tým na to skvěle zareagoval, což ukazuje, že se dokážeme přizpůsobit, abychom dosáhli vytouženého výsledku,“ pochvaloval si Kompany.
„Makali jsme jeden za druhého a pracovali jako tým, protože to zápas vyžadoval. Jsem na nás hrdý,“ pokračoval záložník Laimer.
Zatímco dosud býval nejčastěji za hrdinu nezastavitelný kanonýr Kane, tentokrát chválu slyšel zejména zkušený devětatřicetiletý gólman Neuer. Ten si nakonec připsal osm úspěšných zákroků a byl vyhlášen hráčem utkání.
„Je to legenda tohohle sportu. Hrát proti němu je výjimečné,“ pronesl Kvaracchelija.
I díky Neuerovi tak Bayern zůstává v této sezoně stoprocentní. A už příští kolo ho čeká další šlágr, tentokrát na Arsenalu, který má taktéž výbornou formu. Než přijel v úterý na Slavii (3:0), kouč Jindřich Trpišovský dokonce pronesl, že je momentálně vůbec nejlepším týmem na světě.
Poradí si ale s rozjetým Bayernem?