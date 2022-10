Postup, zn. co nejdřív. Jako první může slavit City, pak Real, Neapol i Bruggy

Ve fotbalové Lize mistrů je na programu čtvrté kolo, po kterém už lze získat postup ze skupiny. Dřív to možné není.

Největším překvapením jsou Bruggy. Porazily Leverkusen, čtyři góly daly v Portu a minulý týden si doma poradily i s Atlétikem Madrid. Ještě neinkasovaly.

„Doufejme, že takhle budeme pokračovat,“ řekl brankář Simon Mignolet po posledním triumfu nad Atlétikem (2:0).

Ve středu je v Madridu čeká odveta. Když vyhrají, postupují. I remíza jim může dát jistotu, pokud druhé utkání skupiny B mezi Leverkusenem a Portem bude mít vítěze.

Bruggy mají devět bodů, ostatní soupeři po třech. Pokud v Madridu uhrají bod, Atlético se před ně už nedostane, protože bude mít horší vzájemné utkání, které v případě bodové rovnosti mezi týmy rozhoduje.

Belgický klub není jediný, který dosud ještě neztratil ani bod. Dosud jen vítězily také Neapol, Bayern, Manchester City a Real Madrid. Všechny tyto celky mají k postupu rovněž nakročeno.

SKUPINA B Mužstvo Z V R P S B 1. FC Bruggy 3 3 0 0 7:0 9 2. Bayer Leverkusen 3 1 0 2 2:3 3 3. FC Porto 3 1 0 2 3:6 3 4. Atlético Madrid 3 1 0 2 2:5 3

Když Neapol ve skupině A doma nepodlehne Ajaxu, Champions League si zahraje i na jaře. Minulý týden Neapol v Amsterdamu vyhrála 6:1.

Úspěch Neapole by jistě uvítal i Liverpool, který se představí v Glasgow proti Rangers.

SKUPINA A Mužstvo Z V R P S B 1. SSC Neapol 3 3 0 0 13:2 9 2. Liverpool FC 3 2 0 1 5:5 6 3. Ajax Amsterdam 3 1 0 2 6:8 3 4. Rangers Football Club 3 0 0 3 0:9 0

Ve skupině C, jejíž účastníkem je také Plzeň, se mohou radovat Bayern i Inter Milán. Zároveň však může nastat situace, že Bayern navzdory čtvrté výhře ze čtyř zápasů jistotu teoreticky ještě mít nebude.

To když Bayern porazí Plzeň, zůstane stoprocentní a Barcelona zdolá Inter. Španělský i italský klub sice budou ztrácet šest bodů, ale oba budou mít před sebou ještě duely s Bayernem a Plzní. A mohlo by se stát, že všechny týmy se dostanou na dvanáct bodů. Pak by rozhodovalo skóre ze vzájemných duelů Bayernu, Interu a Barcelony.

Bayern postoupí, pokud uhraje aspoň bod v Plzni a Barcelona doma podlehne Interu. V tu chvíli slaví postup rovněž Inter.

SKUPINA C Mužstvo Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 3 3 0 0 9:0 9 2. Inter Milán 3 2 0 1 3:2 6 3. FC Barcelona 3 1 0 2 5:4 3 4. FC Viktoria Plzeň 3 0 0 3 1:12 0

Remíza k jistotě postupu stačí obhájci trofeje Realu Madrid na stadionu Legie Varšava, kde svá domácí utkání v Lize mistrů hraje Šachtar Doněck.

Realu by zůstal pětibodový náskok na ukrajinský tým a zároveň bezpečný odstup na Lipsko i Celtic Glasgow, protože všichni jeho soupeři hrají mezi sebou, a tím se o body oberou navzájem.

„K postupu pořád vede dlouhá cesta. Proti Šachtaru možná trochu protočíme sestavu a hráče, kteří se cítí unavení, necháme odpočinout,“ citoval klubový web trenéra Carla Ancelottiho. Real čeká v neděli souboj o první místo ve španělské lize proti Barceloně.

SKUPINA F Mužstvo Z V R P S B 1. Real Madrid 3 3 0 0 7:1 9 2. Šachtar Doněck 3 1 1 1 6:4 4 3. RB Lipsko 3 1 0 2 4:7 3 4. Celtic Glasgow 3 0 1 2 2:7 1

Manchesteru City dává jistotu vítězství v Kodani. Pokud se tak stane, bude prvním osmifinalistou, protože jeho duel v Dánsku začne v úterý už od 18.45.

Stačit mu bude i remíza, pokud Dortmund neprohraje doma se Sevillou.

Blízko účasti v jarním play off je také Dortmund. Aby bylo hotovo, potřebuje zdolat Sevillu a zároveň neprohru City v Kodani.

SKUPINA G Mužstvo Z V R P S B 1. Manchester City 3 3 0 0 11:1 9 2. Borussia Dortmund 3 2 0 1 8:3 6 3. FC Sevilla 3 0 1 2 1:8 1 4. FC Kodaň 3 0 1 2 0:8 1

Zamotaná je skupina H, v níž Paris St. Germain a Benfica Lisabon mají po sedmi bodech, Juventus má na ně čtyřbodovou ztrátu.

Paris St. Germain postoupí už v úterý, když porazí Benfiku a Juventus padne v Haifě.

Podobná matematika platí i pro Benfiku - když vyhraje v Paříži a Juventus podlehne v Haifě, portugalský tým slaví postup.