Předtím se naposledy prosadil v půlce září, kdy z penalty vstřelil rozhodující branku v utkání s Frankfurtem (3:1). Pak ho přibrzdilo zranění zadního stehenního svalu, po němž teprve postupně začíná sbírat minuty.
V Portugalsku nicméně příliš času nepotřeboval.
Do hry naskočil v 57. minutě a v pětašedesáté dostal od Grimalda pas do běhu za obranu. Jeho první střelu, při níž navíc ztratil rovnováhu, ještě gólman Trubin vyrazil. Jenže švédský obránce Dahl nedokázal balon odklidit do bezpečí a poslal ho jen do míst, kde už stál připravený český útočník, který se trefil do odkryté sítě.
„Chtěli jsme ho mít zpátky na hřišti co nejdřív. Zvažoval jsem, že ho dám i do základu, ale nakonec jsem si řekl, že bude lepší, když naskočí až v průběhu. Má potřebné zkušenosti a je výborným kanonýrem,“ chválil Schicka kouč Kasper Hjulmand.
Správce sociálních sítí německého klubu pak českého reprezentanta upravenou fotkou s popiskem „Pošli to tam!“ přirovnal k superhrdinovi s laserovým zrakem.
„Byl to náročný zápas a museli jsme až do konce bojovat, jelikož Benfica byla nebezpečná a vytvořila si hodně šancí. Ten výsledek je pro nás strašně důležitý,“ hodnotil pak Schick.
Sám měl při své gólové akci na svědomí dvě z celkových tří střel Leverkusenu na bránu, což není žádná sláva. Naproti tomu Benfica jich měla šest, celkově vystřelila jedenadvacetkrát a dvakrát po jejím zakončení zvonila branková konstrukce.
„Frustrující večer. Dařilo se nám všechno kromě střílení gólů,“ kroutil hlavou obránce Araújo.
„Myslím, že to bylo vyrovnané,“ prohlásil nicméně španělský obránce Grimaldo. „V první půli nás hodně napadali a my se s jejich intenzitou nedokázali vyrovnat, takže jsme spíš jen běhali. Ale ve druhé půli jsme se zvedli, dali gól a protrpěli se k výhře.“
K výhře, která je pro Leverkusen nesmírně důležitá.
Po dvou remízách s Kodaní (2:2) a PSV (1:1) následovala vysoká porážka 2:7 s PSG. Díky tomuto vítězství má rázem Leverkusen ve společné tabulce pět bodů a posunul se mezi nejlepších čtyřiadvacet týmů.
„Měli jsme i trochu štěstí, jelikož párkrát trefili břevno, ale nakonec jsme udrželi čisté konto. Hlavní fáze ještě není u konce, takže budeme dál bojovat,“ pokračoval Schick.
„Samozřejmě, že jsme mohli hrát lépe, ale ve výsledku jsme hlavně rádi za výhru, pro kterou kluci udělali všechno a ukázali charakter. Vidím v tomhle mužstvu velký potenciál,“ přidal Hjulmand, jenž tým převzal od Erika ten Haga po nevydařeném úvodu sezony.
I Benfica mimochodem měnila trenéra, pod zkušeným José Mourinhem ale v Lize mistrů nadále zůstává bez bodu a na předposledním místě – hůř si vede pouze trápící se Ajax.
„Ale věřím, že v budoucnu to bude lepší. Musíme hrát, tak jsme hráli proti Leverkusenu. Sice jsme prohráli, ale když takhle budeme hrát v deseti zápasech, devětkrát vyhrajeme. Stále můžeme postoupit, jenom musíme začít střílet góly,“ zdůraznil Mourinho.
To se ve středu večer povedlo pouze Schickovi.