Skoro dva měsíce byl bez gólu. Ten pocit mi chyběl, zářil Schick po vítězné trefě

  11:06
Aktuální sezona pro něj zatím i kvůli zranění byla gólově chudá. Ve středu večer si to však fotbalový útočník Patrik Schick vynahradil. Na půdě Benfiky v Lize mistrů se prosadil jen osm minut po příchodu z lavičky a rozhodl o výhře Leverkusenu 1:0. „Dlouho jsem tenhle pocit nezažil, samozřejmě mi chyběl. Ale mám především radost, že jsem dal vítězný gól,“ usmíval se.
Útočník Leverkusenu Patrik Schick (vpravo) během gólové akce v utkání s...

Útočník Leverkusenu Patrik Schick (vpravo) během gólové akce v utkání s Benfikou. | foto: Reuters

Fotbalisté Leverkusenu slaví s fanoušky výhru nad Benfikou v Lize mistrů.
Patrik Schick z Leverkusenu oslavuje svůj gól na hřišti Benfiky.
Patrik Schick vede míč na hřišti Benfiky.
Fotbalisté Leverkusenu po brance Patrika Schicka.
Předtím se naposledy prosadil v půlce září, kdy z penalty vstřelil rozhodující branku v utkání s Frankfurtem (3:1). Pak ho přibrzdilo zranění zadního stehenního svalu, po němž teprve postupně začíná sbírat minuty.

V Portugalsku nicméně příliš času nepotřeboval.

Do hry naskočil v 57. minutě a v pětašedesáté dostal od Grimalda pas do běhu za obranu. Jeho první střelu, při níž navíc ztratil rovnováhu, ještě gólman Trubin vyrazil. Jenže švédský obránce Dahl nedokázal balon odklidit do bezpečí a poslal ho jen do míst, kde už stál připravený český útočník, který se trefil do odkryté sítě.

„Chtěli jsme ho mít zpátky na hřišti co nejdřív. Zvažoval jsem, že ho dám i do základu, ale nakonec jsem si řekl, že bude lepší, když naskočí až v průběhu. Má potřebné zkušenosti a je výborným kanonýrem,“ chválil Schicka kouč Kasper Hjulmand.

Správce sociálních sítí německého klubu pak českého reprezentanta upravenou fotkou s popiskem „Pošli to tam!“ přirovnal k superhrdinovi s laserovým zrakem.

„Byl to náročný zápas a museli jsme až do konce bojovat, jelikož Benfica byla nebezpečná a vytvořila si hodně šancí. Ten výsledek je pro nás strašně důležitý,“ hodnotil pak Schick.

Sám měl při své gólové akci na svědomí dvě z celkových tří střel Leverkusenu na bránu, což není žádná sláva. Naproti tomu Benfica jich měla šest, celkově vystřelila jedenadvacetkrát a dvakrát po jejím zakončení zvonila branková konstrukce.

„Frustrující večer. Dařilo se nám všechno kromě střílení gólů,“ kroutil hlavou obránce Araújo.

„Myslím, že to bylo vyrovnané,“ prohlásil nicméně španělský obránce Grimaldo. „V první půli nás hodně napadali a my se s jejich intenzitou nedokázali vyrovnat, takže jsme spíš jen běhali. Ale ve druhé půli jsme se zvedli, dali gól a protrpěli se k výhře.“

K výhře, která je pro Leverkusen nesmírně důležitá.

Po dvou remízách s Kodaní (2:2) a PSV (1:1) následovala vysoká porážka 2:7 s PSG. Díky tomuto vítězství má rázem Leverkusen ve společné tabulce pět bodů a posunul se mezi nejlepších čtyřiadvacet týmů.

Schick zařídil výhru Leverkusenu, Barcelona ztratila po divočině v Bruggách

„Měli jsme i trochu štěstí, jelikož párkrát trefili břevno, ale nakonec jsme udrželi čisté konto. Hlavní fáze ještě není u konce, takže budeme dál bojovat,“ pokračoval Schick.

„Samozřejmě, že jsme mohli hrát lépe, ale ve výsledku jsme hlavně rádi za výhru, pro kterou kluci udělali všechno a ukázali charakter. Vidím v tomhle mužstvu velký potenciál,“ přidal Hjulmand, jenž tým převzal od Erika ten Haga po nevydařeném úvodu sezony.

I Benfica mimochodem měnila trenéra, pod zkušeným José Mourinhem ale v Lize mistrů nadále zůstává bez bodu a na předposledním místě – hůř si vede pouze trápící se Ajax.

„Ale věřím, že v budoucnu to bude lepší. Musíme hrát, tak jsme hráli proti Leverkusenu. Sice jsme prohráli, ale když takhle budeme hrát v deseti zápasech, devětkrát vyhrajeme. Stále můžeme postoupit, jenom musíme začít střílet góly,“ zdůraznil Mourinho.

To se ve středu večer povedlo pouze Schickovi.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Manchester CityManchester City 4 3 1 0 10:3 10
5. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
6. Newcastle UnitedNewcastle 4 3 0 1 10:2 9
7. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
9. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 3 0 1 8:6 9
10. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
11. FC BarcelonaBarcelona 4 2 1 1 12:7 7
12. ChelseaChelsea 4 2 1 1 9:6 7
13. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
14. Borussia DortmundDortmund 4 2 1 1 13:11 7
15. FK KarabachKarabach 4 2 1 1 8:7 7
16. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
17. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
18. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
19. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
20. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
21. LeverkusenLeverkusen 4 1 2 1 6:10 5
22. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
23. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
24. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
25. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 6:5 3
26. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
27. Athletic BilbaoBilbao 4 1 0 3 4:9 3
28. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
29. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 4 0 1 3 2:6 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
35. Benfica LisabonBenfica 4 0 0 4 2:8 0
36. Ajax AmsterdamAjax 4 0 0 4 1:14 0
