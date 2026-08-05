Priske ocenil výkon a mentalitu týmu. Haraslín na lavičce? Těžké rozhodnutí

Sparta udělala první krok a pokud chce hrát hlavní fázi Ligy mistrů, čekají ji ještě další tři.
„Co mi dělá větší radost než výhra, je náš výkon ve druhé půli a mentalita týmu. Zůstali jsme ve hře, byli jsme aktivní, drželi jsme formaci a ačkoliv soupeř měl pár šancí, tak jsme to zvládli, dominovali a to vyústilo ve dva góly,“ pochvaloval si.
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Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado
Co jste hráčům říkal po půli? Byli jste lepší, ale prohrávali jste po vlastním gólu Suchomela.
Mluvili jsme o tom, že to byla opravdu dobrá první půle a měli jsme vést. Měli jsme obří šanci Mercada těsně před vlastním gólem, takže jsme se snažili zůstat v klidu a držet se naší hry. Můj hlavní vzkaz byl zachovat trpělivost.
Ukázali hráči odolnost, která jim v uplynulé sezoně chyběla?
Ukázali a jsem za ten výkon šťastný. Jsem zpátky zhruba 14 měsíců a tohle byl je jeden z mála zápasů, kde jsme byli outsiderem. Fotbal je zvláštní, že když se ocitnete v téhle pozici, tak musíte nějak překvapit. V minulé sezoně v Konferenční lize jsme byli většinou pasováni do role favorita, což také mění mentalitu týmu. Teď bylo potřeba s hráči pracovat jinak a to je můj úkol. A stejně tak se musíme připravit na Boleslav.
Pomohl vám i záložník Roman Macek, jenž přišel v pátek a vy jste ho rovnou dal do základu. Měl dost času na adaptaci?
Nemyslím, že měl dost času adaptovat se, ale v tom jsou tihle hráči dobří. Vzali jsme ho, aby hrál a pomohl nám, a já mu proti Lyonu věřil. Říkal jsem, že má kvalitu, zkušenosti ze zahraničí a sami jste viděli jeho výkon. Takže proto jsem ho nasadil, hrál opravdu dobře a jsem s ním spokojený.
Dobře zahrála také další posila, Josimar Alcócer. Chtěl jste využít jeho rychlost a schopnost uvolnit se přes obránce?
Určitě, je to zjevné. Oba křídelníci zahráli dobře, jak Josi, tak Mercado na druhé straně. Přinesli nám rychlost, kterou jsme potřebovali.
Nastoupil místo Lukáše Haraslína. Jak kapitán tohle rozhodnutí přijal?
Bylo to těžké, opravdu se mu to neříkalo snadno. Není jednoduché posadit kapitána, zvlášť v takovém zápase. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale mou prací je občas dělat složitá rozhodnutí, pokud věřím, že jsou správná. I když to je těžké pro mě i pro hráče.
V nominaci pak zcela scházel Jan Kuchta. Proč?
Prostě jsem ho nevybral. A jak asi víte, tak je otevřené přestupové okno a rojí se okolo něj různé spekulace, takže proto nebyl v nominaci.
Objevily se zprávy, že v týdnu dokonce trénoval s béčkem. Co vás vedlo k tomu ho tam poslat?
Už jsem vám důvody dal. Dokud je tady, tak musí makat. Nejsme tady pro zábavu a já musel připravit tým na důležitý zápas a aby zůstal fit, tak trénoval s béčkem.
Jak se vám líbil stoper Adam Ševínský, který neprožívá úplně ideální start sezony. Proti Lyonu zavinil penaltu.
To je názor, na který samozřejmě máte právo. Já myslím, že je na dobré cestě, i když může být lepší, třeba v situaci, která vedla ke gólu, pak byl také u penalty. Ale musí zůstat trpělivý, takové to s mladými hráči je. Někdy udělají chyby, což je normální. Co se mi na něm líbí, je jeho mentalita. Chce se učit, bere na sebe zodpovědnost a nikdy se sebou není spokojený. A také mu pomáhá Sörensen, který má obrovské zkušenosti a dodává klid celému týmu.
Když jste zmínil Sörensena, jak to s ním vypadá? Zůstane?
Už jsem vám to říkal. Já doufám, že zůstane, ale to není pouze na mně. Ale pro mě je klíčový. Je to správný sparťan a válečník a uvidíme, jak to dopadne.
Co čekáte od odvety s Lyonem?
Nikdy nevíte, co čekat. Teď jsme také byli překvapení, že na Letné hráli takhle pasivně. Čekal jsem, že do toho nepůjdou naplno, ale tohle mě překvapilo. Ve druhé půli jsme pak viděli jejich kvalitu a rychlost, jejich střídající hráči hru oživili a ti asi budou hrát v odvetě, takže ta bude vypadat jinak. Ale do Francie letíme s dobrým výsledkem i pocitem, musíme ho obhájit. Takže musíme dobře bránit, ale současně držet míč a vytvářet si šance. Jsem si jistý, že je dokážeme ohrozit a dát tam nějaké góly.