Pokud chce Sparta hrát nejlepší evropskou soutěž, musí vyřadit dva soupeře. Úvodní souboj s prvním z nich ji čeká v úterý od 20 hodin.
Sparta – Lyon
úterý 20.00
Rozhodčí: Gözübüyük - Inia, Honig - Van Boekel (video, všichni Niz.)
Absence: Kofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna, Vydra (všichni zranění + nejsou na soupisce), Vindahl, Vitályos (oba zranění) – Niakhaté, Tagliafico (oba trest za ČK), Bidstrup, Morton, Openda, Šulc, Tessmann (všichni nejistý start)
„Myslím, že nálada v týmu je dobrá. Sezonu jsme nezačali, jak jsme chtěli, ale nakopli jsme se výhrou, což vždycky změní atmosféru v kabině. Všichni se cítí dobře, teď si na sebe všichni jenom musíme zvyknout,“ pronesl Irving.
Sparta má oproti Lyonu výhodu, protože už odehrála dva ostré zápasy.
Na úvod sezony prohrála v Brně, načež porazila zmíněný Zlín i díky Irvingově gólu.
„Trvalo to dlouho. Těšil jsem se, až se konečně prosadím, takže bylo skvělé, že se mi to pak povedlo doma před vlastními fanoušky. Před zápasem jsem měl takový sen, že mi balon takhle přiletí a prosadím se, takže jsem rád, že se mi to vyplnilo,“ popsal spokojeně.
Trefil se z hranice vápna, kam k němu přiletěl sražený Alcócerův centr.
„Je krásný pocit tam míč takhle poslat z voleje, budu si na tenhle gól dlouho pamatovat. Z každého gólu má fotbalista radost, ale ty první v novém působišti jsou vždycky výjimečné,“ kývl.
Ve Spartě je od zimy, kdy dorazil z anglického West Hamu. Přišel jako klasický středový záložník, lidově řečeno osmička, která běhá od vápna k vápnu. V této sezoně si ale zvyká na novou roli – po odchodu Kaana Kairinena se zatáhl víc do hloubi pole a má i defenzivnější úkoly.
„Je to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý, ale je to výzva, kterou si užívám. Kaan byl skvělý hráč, odehrál tady hodně zápasů, byl úspěšný a rád jsem s ním hrál, takže snad ho zvládnu nahradit. Je to těžká pozice, ale myslím, že to zvládnu a časem se na ní adaptuju ještě víc,“ popsal.
Je možná paradoxní, že právě z pozice šestky se dočkal své první branky.
„Je důležité se umět přizpůsobit. Hodně mluvím s trenérem, který mi dává pokyny, což je normální, a tentokrát z toho vyplynula ta gólová situace,“ vysvětlil.
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Sparta v posledních měsících začala opět využívat formaci se třemi záložníky, Irving aktuálně hraje po boku mladíka Huga Sochůrka a navrátilce Adama Karabce, tedy dvou hráčů, kteří jsou spíš útočně ladění.
„Logicky musím být tím, kdo je trochu defenzivnější. Ale jsem nastavený tak, že jsem vždycky ochotný se přizpůsobit. Myslím, že se mi zatím dost věcí povedlo, ale vždycky máte co zlepšovat,“ uznal.
V dvojzápasu s Lyonem bude ze sparťanských záložníků největší pozornost upřená právě na zmíněného Karabce, jenž ve francouzském klubu v uplynulé sezoně hostoval.
„Kara je kvalitní hráč, to jsem poznal hned. Je technicky skvěle vybavený, umí s míčem a je inteligentní. Je skvělou posilou a všichni jsou rádi, že tu je. Samozřejmě jsme s ním soupeře řešili, já teda zejména jejich záložníky, ale konkrétní pochopitelně být nemůžu. Ale mají hodně dobrých hráčů a bude to pro nás těžká zkouška,“ prohlásil Irving.
Sám s evropskými poháry příliš velkou zkušenost nemá.
Poprvé si vyzkoušel až Konferenční ligu v březnu v dresu Sparty – zahrál si oba osmifinálové zápasy proti Alkmaaru, s nímž Sparta prohrála.
„Jsem na tuhle příležitost natěšený. Každý má své sny, že si zahraje v Evropě a Liga mistrů je úplný vrchol. Teď máme příležitost předvést dvakrát dobrý výkon a postoupit,“ uzavřel.