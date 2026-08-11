Musí nás nakopnout frustrace z Boleslavi, hlásí Brunes před Lyonem. A góly? Přijdou!

Až na krátké sebekritické okénko panovala na tiskové konferenci před odvetou třetího předkola Ligy mistrů pozitivní nálada.
Sparta koneckonců přijíždí s náskokem 2:1 a nemá důvod panikařit.
Lyon – Sparta
Odveta 3. předkola Ligy mistrů
Výkop: úterý 21.00
Rozhodčí: Marciniak, Listkiewicz, Kupsik (všichni Polsko)
„Určitě to ale bude jiné utkání. Možná byli překvapení naší intenzitou, z tohohle hlediska jsme předvedli opravdu dobrý výkon, ale v odvetě musíme ukázat to nejlepší, co umíme, abychom postoupili,“ pronesl Brunes.
Spartu čeká odveta na takřka šedesátitisícovém Groupama Stadium, vzdáleném zhruba půl hodiny autem od centra Lyonu. Když tady hrála naposledy, v listopadu 2021 prohrála 0:3.
Francouzskému klubu by měl v úterý stejně jako v Praze chybět český reprezentant Pavel Šulc.
„Čekám těžký zápas. Na Letné jsme hráli dobře, ale musíme být ještě lepší, abychom postoupili. Je to velká výzva, ale těšíme se,“ přidal Brunes.
Varováním pro Spartu budiž zmíněná porážka v Boleslavi.
Čtyři dny poté, co odehrála skvělý zápas proti Lyonu, nastoupila s několika změnami v sestavě a předvedla ve všech ohledech nevýrazný výkon.
„Atmosféra v kabině po utkání nebyla nic moc, byli jsme zklamaní a naštvaní. Ale musíme tu frustraci zužitkovat a nakopnout se k dobrému výkonu,“ prohlásil norský útočník.
Brunes na penalty?
Na odchodu ze Sparty je kapitán Lukáš Haraslín, který rovněž plnil roli exekutora penalt číslo jedna.
Hráči, kteří umí zahrávat pokutové kopy, se přitom Spartě můžou hodit už proti Lyonu, pokud utkání dojde až do rozstřelu.
„Ale máme dost střelců, jeden sedí tady vedle mě,“ usmál se Priske a kývl směrem k Brunesovi.
Sám zůstal v prvním půli na lavičce, aby si spolu s dalšími oporami odpočinul. Jenže už o poločase jej kouč Brian Priske poslal do hry spolu ještě s Karabcem, Enemem a Alcócerem.
„Samozřejmě to bylo těžké na sledování, první půle byla nepřijatelná. Víme, že musíme být lepší. Sparta nemůže takový zápas odehrát, takže na tom musíme zapracovat,“ uznal Brunes.
Nebyl tak ve výsledku takový „odpočinek“ spíš kontraproduktivní? „Je velký rozdíl, když hrajete 45 a 90 minut, ale jsem připravený,“ přesvědčoval.
Po přestupu z Rakówa Čenstochová se uvedl gólem proti Zlínu, pak měl i trochu smůlu. V úvodním utkání proti Lyonu se prosadil, ale jeho gól neplatil kvůli ofsajdu Grimalda v zárodku akce.
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Proti Boleslavi pak jednou trefil tyč, po Karabcově prudkém centru poté zblízka přestřelil bránu.
„Musím se dál dostávat do šancí, nabíhat si do vápna a jsem si jistý, že další góly přijdou,“ uzavřel Brines.
Třeba už v odvetě s Lyonem?