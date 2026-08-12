Surovčíkovo zaváhání? Nezvládli jsme celou akci před prvním gólem, řekl Priske

Sparta si přivezla nadějný náskok 2:1, ale ani ten jí nestačil.
Odvetu hodně ovlivnilo vyloučení Ševínského ze 35. minuty, v důsledku čehož ji Lyon ve druhé půli sevřel a dalšími dvěma zásahy rozhodl.
Těžko odhadovat, jak by se ale zápas vyvíjel nebýt první inkasované branky.
„Nevím, jestli to mohl Surovčík vyrazit do strany, ale v takových zápasech dělají rozdíl právě takové malé detaily. V tom si musíme vést lépe,“ pronesl v rozhovoru pro Prima Sport dánský stoper Asger Sörensen.
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„Samozřejmě se v té situaci musíme zachovat lépe. Pustili jsme soupeře ztrátou na vlastní polovině do šance, která skončila zakončením. Když prohráváte a poté navíc hrajete v deseti, je to náročné,“ přidal Priske.
Konkrétně Surovčíkovi nic nevyčítal. Slovenský brankář koneckonců svou chybu několikrát odčinil.
Ještě v první půli nadvakrát fantasticky vychytal Fofanu, kdy zejména jeho zákrok vleže proti dorážce byl ukázkový. Ve druhé půli si pak poradil s několika dalekonosnými pokusy a Fofana ho nepřekonal ani v samostatném úniku.
S inkasovanými brankami toho pak moc udělat nemohl.
Nejprve ho po Tolissově přihrávce napříč vápnem překonal střelou do prázdné Maitland-Niles, o chvíli později se pak nechytatelně do šibenice trefil Morten.
„První gól padne po naší ztrátě, pak bojujeme, ale necháme si ve vápně utéct hráče a oni skórují podruhé,“ čertil se Priske. „A třetí gól jsme také mohli ubránit lépe. Takže jsem zklamaný a naštvaný, ale je mojí prací, abych vnímal zápas jako celek.“
„Porážka 0:3 je náročná, ale u všech kluků jsem viděl touhu celý zápas odmakat. Musíme si rozebrat klíčové situace, ale také musíte vnímat ty pozitivní věci. Že kluci zůstali v zápase a zkusili s výsledkem něco udělat,“ přidal Priske.
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Surovčík až do minulé sezony dělal dvojku a chytal pohárové zápasy, po únorovém zranění Petera Vindahla se ale posunul do pozice jedničky.
A tou zůstává i nadále, jelikož Vindahl v den odvety s Lyonem odešel na hostování do italské Sampdorie. Sparťanskou brankářskou dvojkou je pro letošní sezonu třiadvacetiletý Maďar Hegyi, který na první příležitost v soutěžním zápase čeká.