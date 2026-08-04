Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

Sparťané zahazovali vyložené šance, v čemž vynikal Mercado, aby v 69. minutě nakonec rozhodl.
V závěru poločasu si dali vlastní gól, ale ten je nezlomil. Stejně jako dvě neuznané trefy kvůli ofsajdům.
Brankář Surovčík za stavu 0:1 vytáhl mimořádný zákrok a tým podržel.
Když už se Rynešovi podařilo po hodině hry vyrovnat, vzápětí domácí čelili penaltě, kterou Tolisso nedal. A krátce poté se vykoupil Mercado.
Lyon dorazil na Letnou bez defenzivních opor i zraněného českého útočníka Šulce. Doma bude silnější, nebezpečnější, nepříjemnější, ale pokud sparťané navážou na domácí výkon, rozhodně nejsou bez šance.
Ale nesmí se nechat zmáčknout, jak v posledních deseti minutách domácího utkání. Ale útočné smršti odolali..
Vítěz se pak v play off utká s vítězem souboje Fenerbahce - Sturm.
Sparťané si i tak především první poločas můžou hodně vyčítat. Místo by vedli tři nula, dostali gól do šatny a prohrávali 0:1 vlastní brankou Suchomela.
Lyon nepředvedl nic a jeho hráči se museli v kabině na sebe nevěřícně dívat: „Jak je možné, že je výsledek pro nás tak příznivý?“
Vedle Suchomela byl nešťastníkem Mercado, který poprvé v sezoně nastoupil na svém místě pravého křídla.
Nejdřív si po nádherné kolmici mezi beky nepohlídal ofsajd, takže když následný centr využil Brunes, gól neplatil.
Vzápětí v 25. minutě obral na pravé straně malého vápna o míč Ouedraoga a rázem byli s Brunesem sami před slovenským gólmanem Greifem. Jenže nebyl schopný to vyřešit. Sice nesobecky spoluhráči přihrával, ale tak špatně, že mu to Greif, který už musel být smířen s tím, že půjde pro míč do sítě, vystihl.
A potřetí Mercado selhal těsně před půlí. Brunes se uvolnil ve vápně, z levé strany přes malé vápno prudce přihrál, ale Mercado na zadní tyči z metru prázdnou bránu překopl. To přece normálně nešlo nedat.
A z rozehrání od brány hosté skórovali. Byl to jejich druhý útok za poločas. Ševínský ve středu pole prohrál souboj s Opendou, který nastartoval na pravém křídle Abner Viniciuse. Ten se podíval, že mu středem nabíhá Tolisso. Balon poslal za sparťanskou obranu, jenže Tolisso si přihrávku špatně zpracoval. Ale vracející se Suchomel odvedl práce za něj a kolenem poslal míč do vlastní brány.
Sparťané odehráli velmi solidní partii. Přes šedesát procent držení míče a vedle dvou tutovek Mercada si vytvořili další tři nadějné příležitosti.
Soupeři nedovolili rozvinout žádnou akci, výstavbu narušovali už v základech, kombinace zastavovali ještě na polovině Lyonu a byli nebezpeční. Na levém křídle zlobil Alcócer, kapitán Haraslín totiž zůstal mezi náhradníky.
Poprvé rudý dres oblékl Macek, jenž v pátek přestoupil z Mladé Boleslavi. Hrál jednoduše, často z první a přispěl k tomu, že Sparta francouzského protivníka v poli přehrávala. Jenže góly jí to dlouho nepřineslo.
Zdálo se, že sparťané po pauze tak dobrý výkon jako v první půli už nezopakují a že Lyon nebude tak mizerný.
V 52. minutě po rychlé protiútoku po levé sparťanské straně následoval přetažený centr, nabíhající Tolisso se do míče položil, ale jeho volej k bližší tyči Surovčík vyrazil. Sparťanský gólman předvedl parádní zákrok.
Když už sparťané dostali míč do sítě, jako v 57. minutě Alcócer, gól zase neplatil. Přitom to znovu byla báječná akce, Irving narýsoval kolmici mezi beky, kostarický útočník všem utekl a přesně i zakončil. Jenže vzápětí se chytil za hlavu, když si všiml, jak pomezní drží praporek nahoře.
Po hodině hry už to přece jen vyšlo. Irving vhodil aut, míč se k němu vrátil, tak ho z první dal obloučkem za obránce. Ryneš se nenechal odstavit a z dvanácti metrů postřelil Greifa prudkou přízemní střelou.
Jenže za minutu mohli sparťané zase prohrávat. Podcenili krátký ťukes kolem jejich vápna, Ševínský stáhl Opendu, ale Tolisso penaltu zahodil, prudká rána skončila v druhé galerii za Surovčíkovou bránou.
A Mercado vzápětí trestal, přetažený centr Ryneše nasměroval hlavou o zem ke vzdálenější tyči. A zaplněná Letná stejně jako další fanoušci, kteří zápas sledovali na novém kanálu Prima Sport, byli v euforii.
63. Ryneš
69. Mercado
45. Suchomel (vla.)
Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving (75. Eneme), Macek – Mercado (90+2. Kuol), Karabec (85. Sochůrek), Alcócer (85. Haraslín) – Brunes (85. Singhateh)
Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo (75. Fofana) – Morton, Tessmann, de Carvalho (75. Nuamah) – Vinícius, Openda, Tolisso /C/
Hegyi – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Grimaldo, Hollý, Vojta
Konan, Deschamps – Mangala, Duranville, Boudache, Kango, Himbert, Kamara, Nartey
66. Karabec, 90+4. Ryneš
Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)
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