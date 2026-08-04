ONLINE: Sparta - Lyon, v základu Macek i Brunes, jen na lavičce zůstal Haraslín

Sparťané ještě nikdy Lyon neporazili. Naposledy se tyto týmy spolu střetly ve skupinové fázi Evropské ligy na podzim roku 2021. V prvním zápase Pražané brzy vedli o dva góly díky Lukáši Haraslínovi, nynějšímu kapitánovi a tehdejší čerstvé posile. Nakonec však prohráli 3:4. Ve Francii pak padli 0:3.
Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zánětu v koleni.
Naopak v sestavě Sparty nechybí jiný ofenzivní záložník Adam Karabec. Minulou sezonu strávil právě v Lyonu, po konci hostování se ale vrátil do historicky nejúspěšnějšího českého klubu.
Trenér Brian Priske zvolil následující základní jedenáctku: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Irving, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.
Zatímco Olympique hraje první soutěžní duel sezony, Letenští mají za sebou dvě kola české ligy. Po nečekané úvodní porážce 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno zvítězili stejným poměrem v páteční předehrávce se Zlínem.
Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes
Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo – Morton, Tessmann, de Carvalho – Vinícius, Openda, Tolisso /C/
Hegyi – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Eneme, Grimaldo, Hollý, Sochůrek, Singhateh, Haraslín, Vojta, Kuol
Konan, Deschamps – Mangala, Nuamah, Fofana, Duranville, Boudache, Kango, Himbert, Kamara, Nartey
Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)Přejít na online reportáž