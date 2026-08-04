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ONLINE: Sparta - Lyon, v základu Macek i Brunes, jen na lavičce zůstal Haraslín

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Sledujeme online   18:57

Sparťanští fotbalisté oslavují trefu Andrewa Irvinga proti Zlínu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Třetí český tým vstupuje do kvalifikací evropských pohárů. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty na svém stadionu soupeří s francouzským Lyonem. Od 20:00 můžete zápas sledovat v podrobné reportáži.

Sparťané ještě nikdy Lyon neporazili. Naposledy se tyto týmy spolu střetly ve skupinové fázi Evropské ligy na podzim roku 2021. V prvním zápase Pražané brzy vedli o dva góly díky Lukáši Haraslínovi, nynějšímu kapitánovi a tehdejší čerstvé posile. Nakonec však prohráli 3:4. Ve Francii pak padli 0:3.

Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zánětu v koleni.

Naopak v sestavě Sparty nechybí jiný ofenzivní záložník Adam Karabec. Minulou sezonu strávil právě v Lyonu, po konci hostování se ale vrátil do historicky nejúspěšnějšího českého klubu.

Trenér Brian Priske zvolil následující základní jedenáctku: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Irving, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.

Zatímco Olympique hraje první soutěžní duel sezony, Letenští mají za sebou dvě kola české ligy. Po nečekané úvodní porážce 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno zvítězili stejným poměrem v páteční předehrávce se Zlínem.

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 20:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo – Morton, Tessmann, de Carvalho – Vinícius, Openda, Tolisso /C/
Náhradníci:
Hegyi – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Eneme, Grimaldo, Hollý, Sochůrek, Singhateh, Haraslín, Vojta, Kuol
Náhradníci:
Konan, Deschamps – Mangala, Nuamah, Fofana, Duranville, Boudache, Kango, Himbert, Kamara, Nartey

Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. předkolo

AC Sparta Praha vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 3.19
  • 3.73
  • 2.16
Saint-Gilloise vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 2.48
  • 3.50
  • 2.66
Olympiakos Pireus vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 1.53
  • 4.27
  • 5.69
Dinamo Záhřeb vs. FK Kauno Žalgiris //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 1.14
  • 7.70
  • 18.80
AGF Aarhus vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
5.8. 18:30
  • 1.67
  • 3.85
  • 4.87
Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:00
  • 1.36
  • 4.89
  • 7.96
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid
Paris Saint-Germain
1:1
Arsenal
Paris Saint-Germain

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